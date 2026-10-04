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L'aspirapolvere e lavapavimenti dreame H15 Mix è in offerta con uno sconto del 38% e il prezzo sprofonda. Multifunzione e si adatta a qualsiasi pavimento.

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Tenersi al passo con le pulizie di casa quando si ha poco tempo è una sfida quotidiana: pavimenti, tappeti, peli di animali e angoli difficili sembrano non finire mai. In questo contesto il dreame H15 Mix, aspirapolvere lavapavimenti 7-in-1, diventa un alleato decisivo e oggi è proposto con uno sconto del 38% sul prezzo di listino.

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Questo modello integra in un unico corpo aspirazione potente, lavaggio dei pavimenti e una serie di accessori che permettono di passare senza sforzo dal parquet ai tappeti, fino alle superfici più strette e ai punti sotto i mobili. Il braccio robotico IA e il design piatto a 180° consentono di arrivare vicino alle pareti e nelle zone più nascoste, mentre la gestione intelligente della soluzione detergente e l’app dedicata aiutano a personalizzare la pulizia in base allo sporco e alle abitudini di casa.

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In questo momento su Amazon il dreame H15 Mix è proposto a 499,00€, con uno sconto del 38% rispetto al prezzo di listino che permette di risparmiare oltre 300 euro su un dispositivo di fascia alta per la cura dei pavimenti. Per chi cerca un aspirapolvere lavapavimenti avanzato, si tratta di una cifra competitiva rispetto ad altri modelli multifunzione con funzioni simili. L’offerta è disponibile direttamente sulla pagina prodotto, dove il dreame H15 Mix è disponibile con uno sconto del 38% tramite questo link Amazon.

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L’aspirapolvere lavapavimenti con il braccio robotico IA e il design piatto a 180°

Se fai fatica a tenere sotto controllo sporco, polvere e peli in ogni angolo della casa, una soluzione che unisce più funzioni in un unico dispositivo può semplificare davvero la routine di pulizia.

Aspirazione multifunzione 7-in-1 : grazie ai vari accessori puoi passare da pavimenti duri a tappeti, imbottiti e fessure usando un solo apparecchio, riducendo il numero di strumenti necessari in casa e velocizzando le pulizie quotidiane.

: grazie ai vari accessori puoi passare da pavimenti duri a tappeti, imbottiti e fessure usando un solo apparecchio, riducendo il numero di strumenti necessari in casa e velocizzando le pulizie quotidiane. Braccio robotico GapFree AI DescendReach : il braccio si abbassa automaticamente per seguire con precisione il profilo delle pareti, così lo sporco lungo i battiscopa non resta indietro e non devi ripassare con altri strumenti.

: il braccio si abbassa automaticamente per seguire con precisione il profilo delle pareti, così lo sporco lungo i battiscopa non resta indietro e non devi ripassare con altri strumenti. Design piatto a 180° : la struttura si distende quasi completamente per infilarsi sotto letti, divani e mobili bassi, permettendoti di pulire bene aree che spesso vengono trascurate perché difficili da raggiungere.

: la struttura si distende quasi completamente per infilarsi sotto letti, divani e mobili bassi, permettendoti di pulire bene aree che spesso vengono trascurate perché difficili da raggiungere. Dosaggio intelligente della soluzione detergente : il sistema regola in automatico la quantità di detergente in base al tipo di sporco, evitando sprechi e garantendo pavimenti ben lavati senza residui e aloni.

: il sistema regola in automatico la quantità di detergente in base al tipo di sporco, evitando sprechi e garantendo pavimenti ben lavati senza residui e aloni. App Dreamehome : tramite l’app puoi gestire impostazioni, promemoria e aggiornamenti da smartphone, così tieni sempre sotto controllo lo stato dell’apparecchio e programmi la manutenzione quando serve.

: tramite l’app puoi gestire impostazioni, promemoria e aggiornamenti da smartphone, così tieni sempre sotto controllo lo stato dell’apparecchio e programmi la manutenzione quando serve. Aspirazione potente da 23 kPa : anche quando il corpo dell’aspirapolvere è completamente disteso, mantiene una forza di aspirazione elevata, utile per raccogliere polvere fine e sporco più ostinato in un’unica passata.

: anche quando il corpo dell’aspirapolvere è completamente disteso, mantiene una forza di aspirazione elevata, utile per raccogliere polvere fine e sporco più ostinato in un’unica passata. Fino a 75 minuti di autonomia : la batteria rimovibile consente sessioni di pulizia prolungate, adatte anche a case di grandi dimensioni senza dover interrompere il lavoro per la ricarica.

: la batteria rimovibile consente sessioni di pulizia prolungate, adatte anche a case di grandi dimensioni senza dover interrompere il lavoro per la ricarica. Sistema TangleCut 2.0 e manutenzione automatizzata : la tecnologia studiata per gestire capelli e peli riduce i grovigli sulla spazzola, mentre il lavaggio a 100 °C e l’asciugatura ad aria calda di 5 minuti igienizzano e mantengono fresca la spazzola per l’utilizzo successivo.

: la tecnologia studiata per gestire capelli e peli riduce i grovigli sulla spazzola, mentre il lavaggio a 100 °C e l’asciugatura ad aria calda di 5 minuti igienizzano e mantengono fresca la spazzola per l’utilizzo successivo. Detergenti inclusi: in confezione sono presenti due bottiglie da 500 ml di liquido detergente modello AWH10 e una da 250 ml modello HNF4, così puoi iniziare subito a sfruttare la funzione lavapavimenti senza acquisti aggiuntivi.

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FAQ Quanto dura la batteria del dreame H15 Mix in uso continuativo? Il dreame H15 Mix offre fino a 75 minuti di autonomia in modalità aspirazione e fino a 65 minuti in modalità lavapavimenti. Il dreame H15 Mix è adatto per pulire sotto i mobili bassi? Sì, grazie al design piatto a 180° può distendersi e raggiungere gli spazi sotto letti, divani e mobili bassi. Come gestisce capelli e peli di animali il dreame H15 Mix? Utilizza il sistema TangleCut 2.0, progettato per gestire facilmente capelli e peli riducendo i grovigli sulla spazzola. Il dreame H15 Mix include la soluzione detergente per i pavimenti? Sì, nella confezione sono incluse due bottiglie da 500 ml di liquido detergente AWH10 e una da 250 ml modello HNF4.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.