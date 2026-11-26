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La lavapavimenti DREAME H14 Pro è in offerta con uno sconto del 38% e assicura una grande potenza di aspirazione. Autonomia fino a 40 minuti.

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Rimuovere insieme sporco umido e secco, soprattutto sotto mobili bassi, può rendere la pulizia dei pavimenti più complicata. Il DREAME H14 Pro è disponibile con uno sconto del 38%.

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Questo aspirapolvere lavapavimenti può essere inclinato fino a 180° per raggiungere spazi con un’altezza di 14 cm per il corpo e 9,8 cm per la spazzola. L’aspirazione da 18.000 Pa è indicata per lo sporco umido e secco, mentre la spazzola ruota a 520 giri al minuto. A completare il sistema ci sono l’autopulizia con acqua a 60 °C, l’asciugatura rapida in 5 minuti e il dosaggio del detergente regolato in base allo sporco.

DREAME H14 Pro in offerta: sconto del 38% e prezzo di 229 euro

Il DREAME H14 Pro è proposto a 229 euro, con uno sconto del 38%. Il prezzo e la riduzione sono i dati disponibili per valutare la promozione; non sono riportati elementi per confrontarlo con altri modelli della stessa fascia. Il DREAME H14 Pro è disponibile con uno sconto del 38%.

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L’aspirapolvere lavapavimenti con il design a 180° e l’aspirazione da 18.000 Pa

Quando serve pulire pavimenti con residui sia liquidi sia solidi, la combinazione tra aspirazione e lavaggio può semplificare le operazioni. Ecco le caratteristiche del DREAME H14 Pro e i vantaggi pratici indicati:

Design reclinabile a 180° : il corpo può arrivare sotto spazi alti 14 cm e la spazzola sotto quelli da 9,8 cm. Il motore Liquid Separation aiuta a proteggerlo dal riflusso dell’acqua sporca quando l’apparecchio è sdraiato.

: il corpo può arrivare sotto spazi alti 14 cm e la spazzola sotto quelli da 9,8 cm. Il motore Liquid Separation aiuta a proteggerlo dal riflusso dell’acqua sporca quando l’apparecchio è sdraiato. Aspirazione da 18.000 Pa e spazzola a 520 giri al minuto : il sistema è progettato per raccogliere sporco umido e secco; la rotazione della spazzola è pensata per prevenire gli aloni.

: il sistema è progettato per raccogliere sporco umido e secco; la rotazione della spazzola è pensata per prevenire gli aloni. Autonomia fino a 40 minuti in modalità Auto : per la modalità Ultra, dedicata alle prestazioni di pulizia massime, l’autonomia indicata è di circa 29 minuti.

: per la modalità Ultra, dedicata alle prestazioni di pulizia massime, l’autonomia indicata è di circa 29 minuti. Autopulizia con acqua a 60 °C e asciugatura in 5 minuti : la spazzola viene pulita e sterilizzata con acqua calda, poi sottoposta ad asciugatura rapida.

: la spazzola viene pulita e sterilizzata con acqua calda, poi sottoposta ad asciugatura rapida. Serbatoio detergente da 120 ml e app Dreamehome: il dosaggio viene regolato dinamicamente in base al livello di sporco, mentre dall’app si possono consultare e personalizzare diverse funzioni.

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FAQ Quanto dura la batteria del DREAME H14 Pro? L’autonomia indicata arriva a 40 minuti in modalità Auto e a circa 29 minuti in modalità Ultra. Il DREAME H14 Pro riesce a passare sotto i mobili bassi? Il design si reclina fino a 180° e consente di raggiungere spazi alti 14 cm per il corpo e 9,8 cm per la spazzola. Come si pulisce la spazzola del DREAME H14 Pro? È prevista l’autopulizia con acqua a 60 °C, seguita da un’asciugatura rapida di 5 minuti.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.