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L'aspirapolvere e lavapavimenti DREAME H14 Pro è in offerta con uno sconto shock: Perfetta per la tua abitazione.

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Rimuovere sporco umido e secco e pulire sotto i mobili può richiedere tempo e passaggi diversi. Il DREAME H14 Pro è un aspirapolvere lavapavimenti con design piatto a 180° e oggi è disponibile con uno sconto del 32%.

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Il design ribassato aiuta a raggiungere gli spazi sotto i mobili, mentre l’aspirazione da 18.000 Pa è pensata per trattare sia lo sporco umido sia quello secco. La spazzola si pulisce automaticamente con acqua calda a 60 °C e viene poi asciugata in cinque minuti: una soluzione utile per ridurre la manutenzione manuale dopo le pulizie. Il dosaggio intelligente del detergente e il controllo tramite app Dreamehome completano le funzioni disponibili.

DREAME H14 Pro in offerta: sconto del 32%

Su Amazon il DREAME H14 Pro costa 249,49 euro, con uno sconto del 32%. L’aspirapolvere lavapavimenti combina aspirazione e lavaggio, e il suo corpo può distendersi a 180° per raggiungere punti difficili, con un’altezza indicata di 14 cm per il corpo e 9,8 cm per la spazzola. La scheda del prodotto non riporta informazioni su rate, coupon, scadenza della promozione, consegna Prime o tempi di reso.

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L’aspirapolvere lavapavimenti con il design a 180° e l’aspirazione da 18.000 Pa

Per chi vuole gestire la pulizia dei pavimenti con un solo apparecchio, il DREAME H14 Pro integra diverse funzioni pensate per la routine domestica:

Struttura reclinabile a 180° : il profilo ribassato consente di infilare il corpo sotto spazi di 14 cm e la spazzola sotto spazi di 9,8 cm, per raggiungere aree che possono essere scomode da pulire.

: il profilo ribassato consente di infilare il corpo sotto spazi di 14 cm e la spazzola sotto spazi di 9,8 cm, per raggiungere aree che possono essere scomode da pulire. Aspirazione da 18.000 Pa : è progettata per raccogliere sporco umido e secco, così non serve affrontare separatamente queste due situazioni.

: è progettata per raccogliere sporco umido e secco, così non serve affrontare separatamente queste due situazioni. Autopulizia con acqua a 60 °C e asciugatura in cinque minuti : la spazzola viene trattata al termine dell’uso, riducendo la necessità di pulirla manualmente.

: la spazzola viene trattata al termine dell’uso, riducendo la necessità di pulirla manualmente. Dosaggio intelligente del detergente : il contenitore da 120 ml regola la concentrazione in base al livello di sporco; nella confezione è indicato anche un flacone da 120 ml di detergente modello HFF3.

: il contenitore da 120 ml regola la concentrazione in base al livello di sporco; nella confezione è indicato anche un flacone da 120 ml di detergente modello HFF3. Autonomia dichiarata fino a 40 minuti in modalità Auto : in modalità Ultra, per prestazioni di pulizia massime, l’autonomia indicata è di circa 29 minuti.

: in modalità Ultra, per prestazioni di pulizia massime, l’autonomia indicata è di circa 29 minuti. Pulizia dei bordi su entrambi i lati e controllo tramite app Dreamehome: le funzioni aiutano a gestire gli angoli e a personalizzare le opzioni disponibili.

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FAQ Quanto dura la batteria del DREAME H14 Pro? L’autonomia indicata arriva fino a 40 minuti in modalità Auto e a circa 29 minuti in modalità Ultra. Il DREAME H14 Pro riesce a passare sotto i mobili? Il design piatto a 180° è indicato per spazi di 14 cm per il corpo e 9,8 cm per la spazzola. Come si pulisce la spazzola del DREAME H14 Pro? La spazzola esegue un ciclo di autopulizia e sterilizzazione con acqua a 60 °C, seguito da un’asciugatura rapida di cinque minuti. Il DREAME H14 Pro pulisce sporco umido e secco? Sì, la scheda indica un’aspirazione da 18.000 Pa per la pulizia di sporco umido e secco.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.