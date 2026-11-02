Dreame H12 Pro Ultra, con l'offerta di oggi va comprata subito
L'aspirapolvere e lavapavimenti dreame H12 Pro Ultra con aspirazione da 16.000 Pa e autopulizia con acqua calda è in offerta con il 40% di sconto.
Rimuovere in un solo passaggio sporco secco e liquidi può essere complicato, soprattutto negli angoli e lungo i battiscopa. Il dreame H12 Pro Ultra è ora disponibile con uno sconto del 40%.
Questo aspirapolvere lavapavimenti combina la raccolta dello sporco asciutto e umido con il lavaggio del pavimento. La spazzola può raggiungere bordi e angoli stretti, mentre i diversi programmi permettono di scegliere tra pulizia automatica, intervento più profondo e aspirazione dei liquidi. Al termine, il dispositivo lava la spazzola con acqua calda a 60 °C e la asciuga ad aria calda, senza richiedere di strofinarla manualmente.
Dreame H12 Pro Ultra in offerta: sconto del 40% e circa 119 euro di risparmio
Il dreame H12 Pro Ultra costa 179 euro e la promozione indicata applica uno sconto del 40%. In base alla percentuale comunicata e al prezzo attuale, il risparmio corrisponde a circa 119 euro rispetto al prezzo non scontato. Il costo effettivo rispetto ad altri modelli della stessa fascia non è specificato nei dati disponibili. Non sono indicate informazioni su pagamento a rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi per il reso. Puoi acquistare il dreame H12 Pro Ultra a 179 euro.
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L’aspirapolvere lavapavimenti con la potenza di 16.000 Pa e l’autopulizia a 60 °C
Per chi cerca un modo pratico di gestire sporco asciutto, liquidi e aree difficili da raggiungere, alcune funzioni del dispositivo puntano a rendere la pulizia più flessibile e a ridurre il lavoro sulla spazzola:
- Aspirazione da 16.000 Pa: è progettata per raccogliere sia lo sporco secco sia quello umido, così si possono affrontare diverse esigenze di pulizia con lo stesso apparecchio. La spazzola lava a 520 giri al minuto e il prodotto è descritto come capace di lasciare meno aloni.
- Tre modalità di pulizia: quella automatica è pensata per le pulizie di base, la modalità ultra per intervenire più a fondo e quella di aspirazione per raccogliere liquidi o pulire dove serve.
- Pulizia dei bordi e degli angoli: la spazzola arriva lungo i battiscopa e nelle zone strette, facilitando la manutenzione di punti spesso difficili da raggiungere.
- Autopulizia con acqua a 60 °C e asciugatura ad aria calda: la spazzola viene lavata e asciugata senza doverla strofinare a mano. La funzione è indicata anche per eliminare macchie d’olio e odori sgradevoli.
- Setole rotanti in due direzioni: il movimento aiuta a districare grovigli, peli e capelli, mentre il raschietto dentato contribuisce a rimuoverli dalla spazzola.
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Approfitta ora dello sconto del 40% sul dreame H12 Pro Ultra, finché l’offerta è disponibile.
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FAQ
Sì. La modalità di aspirazione è indicata per rimuovere i versamenti di liquidi; il dispositivo gestisce sporco secco e umido.
La funzione di autopulizia la lava con acqua a 60 °C e la asciuga ad aria calda, evitando di doverla strofinare manualmente.
Sono previste una modalità automatica per la pulizia di base, una modalità ultra per la pulizia più profonda e una modalità di aspirazione per i liquidi.
La spazzola è progettata per pulire lungo i battiscopa e negli angoli stretti.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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