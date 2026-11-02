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L'aspirapolvere e lavapavimenti dreame H12 Pro Ultra con aspirazione da 16.000 Pa e autopulizia con acqua calda è in offerta con il 40% di sconto.

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Rimuovere in un solo passaggio sporco secco e liquidi può essere complicato, soprattutto negli angoli e lungo i battiscopa. Il dreame H12 Pro Ultra è ora disponibile con uno sconto del 40%.

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Questo aspirapolvere lavapavimenti combina la raccolta dello sporco asciutto e umido con il lavaggio del pavimento. La spazzola può raggiungere bordi e angoli stretti, mentre i diversi programmi permettono di scegliere tra pulizia automatica, intervento più profondo e aspirazione dei liquidi. Al termine, il dispositivo lava la spazzola con acqua calda a 60 °C e la asciuga ad aria calda, senza richiedere di strofinarla manualmente.

Dreame H12 Pro Ultra in offerta: sconto del 40% e circa 119 euro di risparmio

Il dreame H12 Pro Ultra costa 179 euro e la promozione indicata applica uno sconto del 40%. In base alla percentuale comunicata e al prezzo attuale, il risparmio corrisponde a circa 119 euro rispetto al prezzo non scontato. Il costo effettivo rispetto ad altri modelli della stessa fascia non è specificato nei dati disponibili. Non sono indicate informazioni su pagamento a rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi per il reso. Puoi acquistare il dreame H12 Pro Ultra a 179 euro.

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L’aspirapolvere lavapavimenti con la potenza di 16.000 Pa e l’autopulizia a 60 °C

Per chi cerca un modo pratico di gestire sporco asciutto, liquidi e aree difficili da raggiungere, alcune funzioni del dispositivo puntano a rendere la pulizia più flessibile e a ridurre il lavoro sulla spazzola:

Aspirazione da 16.000 Pa : è progettata per raccogliere sia lo sporco secco sia quello umido, così si possono affrontare diverse esigenze di pulizia con lo stesso apparecchio. La spazzola lava a 520 giri al minuto e il prodotto è descritto come capace di lasciare meno aloni.

: è progettata per raccogliere sia lo sporco secco sia quello umido, così si possono affrontare diverse esigenze di pulizia con lo stesso apparecchio. La spazzola lava a 520 giri al minuto e il prodotto è descritto come capace di lasciare meno aloni. Tre modalità di pulizia : quella automatica è pensata per le pulizie di base, la modalità ultra per intervenire più a fondo e quella di aspirazione per raccogliere liquidi o pulire dove serve.

: quella automatica è pensata per le pulizie di base, la modalità ultra per intervenire più a fondo e quella di aspirazione per raccogliere liquidi o pulire dove serve. Pulizia dei bordi e degli angoli : la spazzola arriva lungo i battiscopa e nelle zone strette, facilitando la manutenzione di punti spesso difficili da raggiungere.

: la spazzola arriva lungo i battiscopa e nelle zone strette, facilitando la manutenzione di punti spesso difficili da raggiungere. Autopulizia con acqua a 60 °C e asciugatura ad aria calda : la spazzola viene lavata e asciugata senza doverla strofinare a mano. La funzione è indicata anche per eliminare macchie d’olio e odori sgradevoli.

: la spazzola viene lavata e asciugata senza doverla strofinare a mano. La funzione è indicata anche per eliminare macchie d’olio e odori sgradevoli. Setole rotanti in due direzioni: il movimento aiuta a districare grovigli, peli e capelli, mentre il raschietto dentato contribuisce a rimuoverli dalla spazzola.

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FAQ Il dreame H12 Pro Ultra aspira anche i liquidi? Sì. La modalità di aspirazione è indicata per rimuovere i versamenti di liquidi; il dispositivo gestisce sporco secco e umido. Come si pulisce la spazzola del dreame H12 Pro Ultra? La funzione di autopulizia la lava con acqua a 60 °C e la asciuga ad aria calda, evitando di doverla strofinare manualmente. Quali modalità di pulizia sono disponibili? Sono previste una modalità automatica per la pulizia di base, una modalità ultra per la pulizia più profonda e una modalità di aspirazione per i liquidi. Raggiunge angoli e battiscopa? La spazzola è progettata per pulire lungo i battiscopa e negli angoli stretti.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.