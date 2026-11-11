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Raggiungere lo sporco sotto i mobili e pulire i pavimenti senza passare più volte con strumenti diversi può essere complicato. Dreame H12 Pro FlexReach affronta queste esigenze con uno sconto del 37%.

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Il design reclinabile a 180° permette di infilare l’aspirapolvere lavapavimenti negli spazi bassi, mentre la spazzola si rinfresca con acqua pulita a ogni passata. Dopo l’uso, il sistema esegue l’autopulizia a caldo e asciuga la spazzola con aria calda: una soluzione pensata per ridurre la necessità di risciacqui e limitare la formazione di odori. Il dispositivo è dotato anche di un sistema che taglia i grovigli di capelli durante il lavaggio.

Dreame H12 Pro FlexReach in offerta: sconto del 37% e circa 99 euro di risparmio

Il prezzo indicato è di 169 euro, con uno sconto del 37%: in base alla percentuale riportata, il risparmio corrisponde a circa 99 euro. Il design a 180° e la possibilità di aspirare e lavare con un unico dispositivo ne fanno una proposta da valutare per chi vuole affrontare sporco asciutto e bagnato e raggiungere le aree sotto i mobili. Le informazioni disponibili non indicano possibilità di pagamento a rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi di reso. Puoi trovare Dreame H12 Pro FlexReach a 169 euro consultando la pagina dell’offerta.

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L’aspirapolvere lavapavimenti con il design a 180° e l’aspirazione da 18.000 Pa

Per pulire i pavimenti con meno passaggi e raggiungere punti difficili, le caratteristiche di questo modello puntano a combinare aspirazione e lavaggio. Ecco come possono aiutare nella gestione quotidiana della casa:

Design piatto a 180° : consente di raggiungere nicchie larghe fino a 14 cm e pulire sotto i mobili, dove un dispositivo più ingombrante potrebbe faticare ad arrivare.

: consente di raggiungere nicchie larghe fino a 14 cm e pulire sotto i mobili, dove un dispositivo più ingombrante potrebbe faticare ad arrivare. Aspirazione da 18.000 Pa e spazzola a 480 giri al minuto : aiutano a gestire sporco bagnato e asciutto durante la pulizia dei pavimenti.

: aiutano a gestire sporco bagnato e asciutto durante la pulizia dei pavimenti. Acqua pulita a ogni passata : la spazzola si rinfresca mentre lavora, così si riduce la necessità di fermarsi per risciacquare manualmente il mocio.

: la spazzola si rinfresca mentre lavora, così si riduce la necessità di fermarsi per risciacquare manualmente il mocio. Autopulizia a 90 °C e asciugatura ad aria calda a 90 °C per 5 minuti : il ciclo elimina l’acqua in eccesso e contribuisce a mantenere la spazzola fresca e soffice.

: il ciclo elimina l’acqua in eccesso e contribuisce a mantenere la spazzola fresca e soffice. Sistema TangleCut e pulizia dei bordi su entrambi i lati : il raschietto taglia i grovigli di capelli e la spazzola raggiunge battiscopa e angoli, riducendo gli interventi manuali.

: il raschietto taglia i grovigli di capelli e la spazzola raggiunge battiscopa e angoli, riducendo gli interventi manuali. Autonomia fino a 50 minuti: la durata varia in base alla modalità scelta, da 50 minuti in modalità silenziosa a 24 in modalità massima; nella modalità automatica è di 35 minuti.

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FAQ Quanto dura la batteria del Dreame H12 Pro FlexReach? L’autonomia dichiarata è fino a 50 minuti in modalità silenziosa, 35 minuti in modalità automatica e 24 minuti in modalità massima. Il Dreame H12 Pro FlexReach raggiunge gli spazi sotto i mobili? Sì. Il design piatto a 180° consente di raggiungere nicchie larghe fino a 14 cm. Come funziona l’autopulizia della spazzola? Dopo l’autopulizia a caldo a 90 °C, la spazzola viene asciugata con aria calda a 90 °C per 5 minuti. Il Dreame H12 Pro FlexReach gestisce i capelli sulla spazzola? Sì. Il raschietto flessibile TangleCut cattura e taglia i grovigli di capelli durante il lavaggio.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.