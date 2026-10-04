Hoover Khross, aspirapolvere compatta e lowcost: oggi costa meno della metà
L'aspirapolvere a traino Hoover Khross on tecnologia multiciclonica è in offerta con uno sconto del 55%. Dotata anche della spazzola per il parquet.
Tappeti pieni di polvere, parquet delicati e angoli difficili da raggiungere possono trasformare le pulizie in una maratona infinita. Con lo sconto del 55%, l’aspirapolvere Hoover Khross diventa una soluzione accessibile per chi vuole un apparecchio compatto, senza sacco e adatto a diverse superfici di casa.
Questo modello punta su una struttura a traino maneggevole, una buona capacità del contenitore e un sistema di filtrazione pensato per trattenere polvere fine e allergeni. La presenza della spazzola dedicata al parquet e degli accessori 2in1 lo rendono versatile per passare rapidamente da pavimenti duri a fessure e mobili, con una gestione dello sporco più efficiente rispetto ai vecchi aspirapolvere tradizionali.
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In questo momento l’aspirapolvere a traino senza sacco Hoover Khross è proposto a 54,99€ grazie a uno sconto del 55% sul prezzo di listino, una cifra interessante per un modello multiciclonico con filtro EPA e spazzola parquet. Considerando le caratteristiche, il Hoover Khross è disponibile con uno sconto del 55%, rendendolo competitivo rispetto ad altri aspirapolvere della stessa fascia pensati per l’uso quotidiano in appartamenti di piccole e medie dimensioni.
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L’aspirapolvere Hoover con la tecnologia multiciclonica e il filtro EPA
Se vuoi ridurre al minimo la polvere in casa, soprattutto se ci sono allergici o animali, questo aspirapolvere punta tutto su filtrazione e versatilità per facilitare la pulizia quotidiana.
- Tecnologia multiciclonica: il sistema di separazione della polvere fine evita l’intasamento dei filtri e mantiene più stabili le prestazioni nel tempo, così non perdi potenza di aspirazione dopo poche passate.
- Adatto a tutti i pavimenti: la progettazione orientata alle diverse superfici ti permette di passare da piastrelle a tappeti e moquette senza dover cambiare apparecchio, semplificando la routine di pulizia di tutta la casa.
- Filtro EPA: l’aria in uscita è più pulita grazie alla filtrazione delle particelle più sottili, una caratteristica utile per chi soffre di allergie o vuole limitare la polvere sospesa nell’ambiente domestico.
- Accessori 2in1: la bocchetta per fessure e la spazzola a pennello ti aiutano a raggiungere angoli, battiscopa e superfici delicate, così puoi usare un solo apparecchio per pavimenti, divani e arredi.
- Capacità da 1,8 litri: il contenitore raccoglie una buona quantità di sporco prima di dover essere svuotato, riducendo la frequenza delle operazioni di manutenzione e rendendo più rapido il giro di pulizia.
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FAQ
Sì, è dotato di spazzola parquet pensata per pulire i pavimenti delicati senza rovinarli.
Utilizza un filtro EPA che contribuisce a restituire aria più pulita, utile per chi soffre di allergie.
No, è un modello senza sacco con contenitore da 1,8 litri per la raccolta della polvere.
Sì, è progettato per offrire buone prestazioni di pulizia su diverse superfici, inclusi tappeti e pavimenti duri.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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