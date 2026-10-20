L’aspirapolvere FAMIVAC FV5, prezzo in picchiata e costa pochissimo
L'aspirapolvere senza fili FAMIVAC FV5 è in offerta con uno sconto del 48% e il prezzo sprofonda. Grande potenza di aspirazione e autonomia fino a 80 minuti.
Capelli e peli di animali, briciole e polvere possono accumularsi su pavimenti e tappeti, rendendo la pulizia quotidiana impegnativa. L’aspirapolvere senza fili FAMIVAC FV5 è disponibile con uno sconto del 48%.
Questo modello combina un’aspirazione da 70 kPa con tre modalità, per adattare la pulizia a pavimenti duri, tappeti o sessioni più intense. La batteria rimovibile offre fino a 80 minuti di autonomia, mentre la spazzola anti-groviglio è pensata per aiutare a raccogliere peli e capelli. Le luci LED rendono più visibile la polvere fine e il filtro autopulente permette di rimuoverla senza contatto diretto.
FAMIVAC FV5 in offerta: sconto del 48% e prezzo di 135,36 euro
Per chi cerca un aspirapolvere senza filo con cui affrontare anche i peli degli animali, il FAMIVAC FV5 è proposto a 135,36 euro, con uno sconto del 48%. La batteria rimovibile e le diverse spazzole incluse consentono di passare dai pavimenti ai divani, agli spazi stretti e agli interni dell’auto. Il prezzo e la percentuale di sconto sono quelli riportati nella scheda dell’offerta; non sono indicati dettagli su rate, coupon, scadenza della promozione, consegna Prime o tempi di reso.
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L’aspirapolvere FAMIVAC con l’aspirazione da 70 kPa e l’autonomia fino a 80 minuti
Quando la pulizia deve coprire superfici diverse e raggiungere anche punti difficili, poter regolare l’aspirazione e muoversi senza cavo rende più pratiche le sessioni domestiche. Ecco le caratteristiche che aiutano a gestire queste esigenze:
- Aspirazione da 70 kPa e tre modalità: puoi scegliere tra pavimento duro, tappeto e turbo, adattando la pulizia allo sporco e alla superficie, dalle briciole ai residui più ostinati.
- Fino a 80 minuti di autonomia e copertura fino a 200 m²: la batteria al litio rimovibile da 2.500 mAh permette di affrontare più ambienti con una ricarica; può inoltre essere sostituita e ricaricata separatamente.
- Spazzola anti-groviglio e doppia luce LED verde: la spazzola a quattro strati aiuta a contrastare l’accumulo di peli e capelli, mentre le luci rendono più evidente la polvere fine sulle superfici.
- Tubo pieghevole e sistema Park&Power: il tubo flessibile facilita il passaggio sotto letti, divani e mobili; il supporto consente di riporre e ricaricare l’aspirapolvere in verticale senza forare la parete.
- Filtro a sette stadi e rumorosità dichiarata di 60 dB: il sistema sigillato è progettato per catturare polveri sottili e micro-residui, mentre il funzionamento contenuto aiuta a pulire senza disturbare eccessivamente le attività quotidiane.
La confezione comprende una spazzola per pavimenti, una bocchetta 2 in 1 per fessure e una spazzola triangolare, utilizzabili anche su divani e negli interni dell’auto. La spazzola per materassi e il serbatoio dell’acqua sono accessori opzionali venduti separatamente.
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FAQ
L’autonomia dichiarata arriva fino a 80 minuti. La batteria al litio da 2.500 mAh è rimovibile.
La spazzola per pavimenti a quattro strati è dotata di tecnologia anti-groviglio ed è progettata per aiutare a raccogliere peli di animali e capelli.
Sono inclusi una spazzola per pavimenti, una bocchetta 2 in 1 per fessure e una spazzola triangolare. La spazzola per materassi e il serbatoio dell’acqua sono opzionali e venduti separatamente.
Sì. Il tubo pieghevole e flessibile è progettato per raggiungere gli spazi sotto divani, letti e mobili.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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