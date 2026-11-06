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FAMIVAC FV3, aspirapolvere senza fili con tubo pieghevole, aspirazione da 60 kPa e autonomia fino a 50 minuti, è scontato del 50%.

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Raggiungere lo sporco sotto i mobili o pulire tutta casa senza trascinare un cavo può trasformarsi in una fatica. L’aspirapolvere FAMIVAC FV3 è disponibile con uno sconto del 50%.

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La scopa senza fili offre una potenza di aspirazione di 60 kPa e tre modalità per adattare la pulizia a pavimenti duri, tappeti e sporco più ostinato. Il tubo pieghevole aiuta a raggiungere la zona sotto i mobili senza doversi chinare; il peso di 1,5 kg, invece, agevola gli spostamenti tra le stanze, sulle scale e in auto. La batteria è indicata per un’autonomia fino a 50 minuti e una copertura dichiarata fino a 120 m².

FAMIVAC FV3 in offerta: sconto del 50% e risparmio di circa 99,99 euro

Al prezzo indicato di 99,99 euro, l’aspirapolvere FAMIVAC FV3 è proposto con uno sconto del 50%, che corrisponde a un risparmio di circa 99,99 euro rispetto al prezzo pieno implicito nella percentuale. Il prodotto combina aspirazione da 60 kPa, tubo pieghevole e autonomia dichiarata di 50 minuti: caratteristiche utili per gestire le pulizie quotidiane senza cavo. Le informazioni disponibili non indicano una scadenza della promozione, opzioni di pagamento a rate o condizioni di reso e spedizione.

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La scopa elettrica FAMIVAC con aspirazione da 60 kPa e tubo pieghevole

Per chi vuole pulire in modo pratico senza piegarsi o fermarsi a cambiare presa, queste sono le caratteristiche più rilevanti della scopa elettrica:

Aspirazione da 60 kPa e tre modalità : le impostazioni per pavimento duro, tappeto e modalità Turbo permettono di scegliere come affrontare superfici diverse e lo sporco incastonato.

: le impostazioni per pavimento duro, tappeto e modalità Turbo permettono di scegliere come affrontare superfici diverse e lo sporco incastonato. Tubo pieghevole con portata di 70 cm : aiuta a passare sotto i mobili senza inginocchiarsi o spostarli. La scheda indica una portata di 20 cm in più e una pulizia più profonda del 40% in quell’area.

: aiuta a passare sotto i mobili senza inginocchiarsi o spostarli. La scheda indica una portata di 20 cm in più e una pulizia più profonda del 40% in quell’area. Fino a 50 minuti di autonomia : una carica è indicata per coprire fino a 120 m² in una sessione. Per una casa più grande, la scheda suggerisce di cambiare batteria e continuare.

: una carica è indicata per coprire fino a 120 m² in una sessione. Per una casa più grande, la scheda suggerisce di cambiare batteria e continuare. Peso di 1,5 kg : rende più agevole sollevare l’aspirapolvere per le scale, girare intorno ai mobili, pulire l’auto e raggiungere i soffitti.

: rende più agevole sollevare l’aspirapolvere per le scale, girare intorno ai mobili, pulire l’auto e raggiungere i soffitti. Spazzola anti-groviglio e struttura autoportante: aiuta a evitare che capelli e peli si avvolgano, mentre la scopa può restare in piedi da sola durante una pausa.

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FAQ Quanto dura la batteria del FAMIVAC FV3? La scheda indica fino a 50 minuti di aspirazione con una carica. Quanta superficie può pulire con una carica? La copertura dichiarata è fino a 120 m² in una sessione. Il tubo dell’aspirapolvere è pieghevole? Sì, il tubo è pieghevole e ha una portata indicata di 70 cm per pulire sotto i mobili. Come si comporta con capelli e peli di animali? La scheda indica una spazzola anti-groviglio pensata per evitare che capelli e peli si avvolgano.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.