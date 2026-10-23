FAMIVAC FV3, l'aspirapolvere lowcost da oggi in offerta quasi a metà prezzo
Con il 47% di sconto l'aspirapolvere FAMIVAC FV3 costa quasi la metà. Grande potenza di aspirazione e un'autonomia fino a 50 minuti.
Raggiungere lo sporco sotto i mobili o spostarsi da una stanza all’altra con un aspirapolvere ingombrante può rendere le pulizie più faticose. Oggi FAMIVAC FV3 è disponibile a sconto del 47%, in una versione senza fili pensata per agevolare le pulizie quotidiane.
La combinazione di tubo pieghevole e peso contenuto aiuta a raggiungere le zone sotto i mobili senza doversi piegare, mentre l’aspirazione da 60 kPa e le modalità dedicate a pavimenti duri, tappeti e sporco ostinato permettono di scegliere come pulire. La batteria offre fino a 50 minuti di autonomia dichiarata, con una copertura indicata fino a 120 m². Il design anti-groviglio è pensato per gestire capelli e peli di animali, e la struttura autoportante permette di lasciare l’aspirapolvere in piedi durante una pausa.
FAMIVAC FV3 in offerta: sconto del 47% e circa 94 euro di risparmio
Con il prezzo attuale di 105,99 euro e uno sconto del 47%, FAMIVAC FV3 punta a chi cerca una scopa elettrica senza fili con aspirazione potente e funzioni utili per le pulizie di casa. Il dato percentuale corrisponde a un risparmio di circa 94 euro rispetto al prezzo ricavabile dallo sconto indicato. Il prezzo può risultare interessante per chi desidera combinare tubo pieghevole, autonomia dichiarata fino a 50 minuti e struttura leggera in un solo dispositivo. Le informazioni disponibili non indicano una scadenza della promozione, la possibilità di pagare a rate, l’uso di coupon o condizioni Prime e di reso. Puoi consultare la pagina dell’aspirapolvere FAMIVAC FV3 a 105,99 euro per verificare i dettagli dell’offerta.
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La scopa elettrica con il tubo pieghevole e l’aspirazione da 60 kPa
Quando servono pulizie rapide ma accurate, è utile poter raggiungere gli angoli e le superfici senza spostare continuamente i mobili. Queste sono le caratteristiche principali della scopa elettrica:
- Aspirazione da 60 kPa e tre modalità: le impostazioni per pavimento duro, tappeto e modalità Turbo consentono di scegliere il funzionamento in base alla superficie e allo sporco, dai pavimenti ai tappeti spessi.
- Tubo pieghevole con 70 cm di portata: aiuta a pulire più in profondità sotto i mobili senza doversi piegare. Una soluzione pensata per ridurre la fatica durante le pulizie e raggiungere gli spazi bassi senza spostare divani.
- Fino a 50 minuti di autonomia e copertura dichiarata di 120 m²: la carica è indicata per affrontare una sessione di pulizia senza fili in appartamenti o abitazioni di queste dimensioni. Per le case più grandi, la descrizione segnala la possibilità di cambiare batteria e continuare.
- Peso di 1,5 kg: la struttura leggera agevola gli spostamenti tra le stanze, sulle scale e intorno ai mobili; può essere usata anche per pulire l’auto o raggiungere i soffitti alti.
- Sistema anti-groviglio e struttura autoportante: capelli e peli di animali sono gestiti per ridurre gli avvolgimenti, mentre l’aspirapolvere può rimanere in piedi da solo durante una pausa.
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FAQ
La descrizione indica fino a 50 minuti di aspirazione per carica.
Sì. Il tubo pieghevole, con una portata dichiarata di 70 cm, è pensato per raggiungere lo spazio sotto i mobili senza doversi piegare.
Sono indicate tre modalità: pavimento duro, tappeto e Turbo, per pulire anche tappeti spessi e sporco ostinato.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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