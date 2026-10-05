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L'aspirapolvere senza filo FAMIVAC FV2 in promo con uno sconto del 50% e costa poco. Trovi nella confezione anche la spazzola per materassi e ha un sistema di filtrazione a 7 stadi.

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Tra tappeti pieni di peli di animali, divani che trattengono polvere e camere da letto da igienizzare a fondo, una semplice scopa tradizionale non basta più. In questo momento la FAMIVAC FV2 è proposta con uno sconto del 50%, portando a casa una scopa elettrica con filo da 600W e 65Kpa pensata per chi vuole potenza continua senza doversi preoccupare della batteria.

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Questa scopa elettrica punta tutto su leggerezza, praticità e igiene profonda: il motore da 600W garantisce un’aspirazione costante, mentre il peso di soli 1,3 kg la rende maneggevole per tutta la casa, anche per chi non vuole affaticarsi. La spazzola dedicata a materassi e imbottiti aiuta a liberare letti e divani da polvere e peli, e il sistema di filtrazione a 7 stadi è studiato per trattenere quasi tutte le particelle sottili, migliorando la qualità dell’aria domestica. La struttura autoportante e la spazzola antigroviglio riducono al minimo le seccature di utilizzo e manutenzione.

FAMIVAC FV2 in offerta su Amazon: sconto del 50%

La FAMIVAC FV2 Aspirapolvere con Filo scende a 79,99€ grazie allo sconto del 50%, una cifra particolarmente interessante per una scopa elettrica da 600W con aspirazione continua da 65Kpa e dotata di spazzola per materassi. In una fascia di prezzo spesso occupata da modelli meno potenti o con batterie soggette a cali di prestazioni, qui hai un dispositivo sempre pronto all’uso, senza ricariche e senza compromessi sulla potenza.

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Approfitta ora dell’offerta sulla FAMIVAC FV2

La scopa elettrica FAMIVAC con la spazzola per materassi e la filtrazione a 7 stadi

Se in casa hai tappeti, divani in tessuto, materassi da igienizzare e magari anche animali domestici, una scopa elettrica potente e leggera può fare davvero la differenza nella pulizia quotidiana.

Potenza da 600W con 65Kpa : l’aspirazione resta costante perché non dipende dalla batteria, ideale per sessioni di pulizia lunghe senza cali di performance.

: l’aspirazione resta costante perché non dipende dalla batteria, ideale per sessioni di pulizia lunghe senza cali di performance. Spazzola motorizzata per materassi inclusa : pensata per materassi, divani e superfici imbottite, permette di rimuovere più facilmente polvere e peli, utile soprattutto in camere da letto e zone relax.

: pensata per materassi, divani e superfici imbottite, permette di rimuovere più facilmente polvere e peli, utile soprattutto in camere da letto e zone relax. Peso di soli 1,3 kg e cavo da 7 metri : puoi spostarti tra stanze, scale e punti alti come tende e soffitti con una sola mano, senza cambiare continuamente presa.

: puoi spostarti tra stanze, scale e punti alti come tende e soffitti con una sola mano, senza cambiare continuamente presa. Filtrazione a 7 stadi : il sistema trattiene fino al 99,9% della polvere fine e dei peli di animali, contribuendo a un’aria domestica più pulita e gradevole.

: il sistema trattiene fino al 99,9% della polvere fine e dei peli di animali, contribuendo a un’aria domestica più pulita e gradevole. Spazzola antigroviglio e struttura autoportante : riduce la formazione di grovigli di capelli e peli e ti permette di lasciare l’aspirapolvere in piedi da solo quando fai una pausa.

: riduce la formazione di grovigli di capelli e peli e ti permette di lasciare l’aspirapolvere in piedi da solo quando fai una pausa. Servizio locale in Europa: il supporto dedicato e vicino semplifica eventuali richieste di assistenza o riparazione.

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FAQ La FAMIVAC FV2 è adatta a chi ha animali domestici in casa? Sì, la FAMIVAC FV2 dispone di spazzola antigroviglio e filtrazione a 7 stadi pensate per gestire peli di animali e polvere fine. La FAMIVAC FV2 funziona anche sui materassi e sui divani? Sì, è inclusa una spazzola motorizzata specifica per materassi e superfici imbottite come divani in tessuto. La FAMIVAC FV2 è comoda da usare per tutta la casa? Il peso di 1,3 kg e il cavo da 7 metri la rendono maneggevole per pavimenti, scale e punti alti senza continui cambi di presa. La FAMIVAC FV2 ha cali di potenza durante l’uso prolungato? No, essendo un aspirapolvere con filo offre aspirazione costante da 600W senza dipendere da batterie ricaricabili.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.