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Gestire la pulizia dei pavimenti quando serve un apparecchio senza filo e adatto alla funzione wet&dry può essere più semplice con una soluzione dedicata. L’Electrolux EW82U1DB è disponibile con uno sconto del 60%.

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Questo aspirapolvere senza filo unisce la funzione wet&dry a una spazzola a rullo motorizzata per la pulizia dei pavimenti. La batteria offre fino a 35 minuti di autonomia per carica; al termine, il sistema di autopulizia risciacqua e asciuga i rulli a 70 gradi. I serbatoi separati per acqua pulita e sporca e la bocchetta TriAction completano la dotazione dichiarata.

Electrolux EW82U1DB in offerta: sconto del 60% e prezzo di 199,99 euro

Se cerchi un aspirapolvere senza filo con funzione wet&dry, l’Electrolux EW82U1DB è proposto a 199,99 euro, con uno sconto indicato del 60%. La spazzola motorizzata è pensata per la pulizia dei pavimenti, mentre la funzione wet&dry e i serbatoi separati per acqua pulita e sporca caratterizzano la sua configurazione. Puoi acquistare l’Electrolux EW82U1DB a 199,99 euro. Le informazioni disponibili non indicano la possibilità di pagare a rate, l’uso di coupon, una data di scadenza, i benefici Prime o le condizioni per il reso.

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L’aspirapolvere Electrolux con autonomia di 35 minuti e autopulizia a caldo

Per chi vuole evitare il cavo durante la pulizia e cerca un apparecchio con funzioni dedicate anche alla gestione dei rulli, alcuni dettagli della dotazione possono fare la differenza nella routine. Ecco cosa offre questo modello, secondo le specifiche disponibili:

Funzione wet&dry senza filo : riunisce in un solo apparecchio la funzione wet&dry e l’assenza del cavo, caratteristiche utili per affrontare le normali attività di pulizia dei pavimenti senza collegare l’aspirapolvere alla presa.

: riunisce in un solo apparecchio la funzione wet&dry e l’assenza del cavo, caratteristiche utili per affrontare le normali attività di pulizia dei pavimenti senza collegare l’aspirapolvere alla presa. Autonomia fino a 35 minuti per carica : indica il tempo massimo di funzionamento dichiarato per ogni carica, un dato da considerare per organizzare le sessioni di pulizia.

: indica il tempo massimo di funzionamento dichiarato per ogni carica, un dato da considerare per organizzare le sessioni di pulizia. Spazzola a rullo motorizzata : il rullo è azionato da un motore ed è destinato alla pulizia dei pavimenti, perciò rappresenta una caratteristica centrale dell’apparecchio.

: il rullo è azionato da un motore ed è destinato alla pulizia dei pavimenti, perciò rappresenta una caratteristica centrale dell’apparecchio. Autopulizia a caldo : il sistema risciacqua e asciuga i rulli a 70 gradi, aggiungendo una fase automatizzata alla loro manutenzione dopo l’utilizzo.

: il sistema risciacqua e asciuga i rulli a 70 gradi, aggiungendo una fase automatizzata alla loro manutenzione dopo l’utilizzo. Serbatoi separati e bocchetta TriAction : la presenza di contenitori distinti per acqua pulita e sporca e della bocchetta TriAction completa le dotazioni segnalate per il modello.

: la presenza di contenitori distinti per acqua pulita e sporca e della bocchetta TriAction completa le dotazioni segnalate per il modello. Livello sonoro di 81 dB(A): è il valore dichiarato per il funzionamento, un’informazione utile da tenere presente quando si valuta l’uso dell’apparecchio in casa.

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FAQ Quanto dura la batteria dell’Electrolux EW82U1DB? L’autonomia dichiarata è fino a 35 minuti per carica. L’Electrolux EW82U1DB è senza filo? Sì, è un aspirapolvere senza filo. Come funziona l’autopulizia dei rulli? Il sistema risciacqua e asciuga i rulli a 70 gradi. Qual è il livello sonoro dichiarato? Il livello sonoro di funzionamento indicato è di 81 dB(A).

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.