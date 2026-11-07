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Electrolux, aspirapolvere top crolla di prezzo: maxi sconto

L'aspirapolvere wet&dry Elextrolux con rullo motorizzato, autonomia fino a 35 minuti e autopulizia a caldo, da oggi con il 60% di sconto.

3 min di lettura

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Redazione

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Electrolux EW82U1DB aspirapolvere wet&dry blu Amazon

Gestire la pulizia dei pavimenti quando serve un apparecchio senza filo e adatto alla funzione wet&dry può essere più semplice con una soluzione dedicata. L’Electrolux EW82U1DB è disponibile con uno sconto del 60%.

Questo aspirapolvere senza filo unisce la funzione wet&dry a una spazzola a rullo motorizzata per la pulizia dei pavimenti. La batteria offre fino a 35 minuti di autonomia per carica; al termine, il sistema di autopulizia risciacqua e asciuga i rulli a 70 gradi. I serbatoi separati per acqua pulita e sporca e la bocchetta TriAction completano la dotazione dichiarata.

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Electrolux EW82U1DB in offerta: sconto del 60% e prezzo di 199,99 euro

Se cerchi un aspirapolvere senza filo con funzione wet&dry, l’Electrolux EW82U1DB è proposto a 199,99 euro, con uno sconto indicato del 60%. La spazzola motorizzata è pensata per la pulizia dei pavimenti, mentre la funzione wet&dry e i serbatoi separati per acqua pulita e sporca caratterizzano la sua configurazione. Puoi acquistare l’Electrolux EW82U1DB a 199,99 euro. Le informazioni disponibili non indicano la possibilità di pagare a rate, l’uso di coupon, una data di scadenza, i benefici Prime o le condizioni per il reso.

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L’aspirapolvere Electrolux con autonomia di 35 minuti e autopulizia a caldo

Per chi vuole evitare il cavo durante la pulizia e cerca un apparecchio con funzioni dedicate anche alla gestione dei rulli, alcuni dettagli della dotazione possono fare la differenza nella routine. Ecco cosa offre questo modello, secondo le specifiche disponibili:

  • Funzione wet&dry senza filo: riunisce in un solo apparecchio la funzione wet&dry e l’assenza del cavo, caratteristiche utili per affrontare le normali attività di pulizia dei pavimenti senza collegare l’aspirapolvere alla presa.
  • Autonomia fino a 35 minuti per carica: indica il tempo massimo di funzionamento dichiarato per ogni carica, un dato da considerare per organizzare le sessioni di pulizia.
  • Spazzola a rullo motorizzata: il rullo è azionato da un motore ed è destinato alla pulizia dei pavimenti, perciò rappresenta una caratteristica centrale dell’apparecchio.
  • Autopulizia a caldo: il sistema risciacqua e asciuga i rulli a 70 gradi, aggiungendo una fase automatizzata alla loro manutenzione dopo l’utilizzo.
  • Serbatoi separati e bocchetta TriAction: la presenza di contenitori distinti per acqua pulita e sporca e della bocchetta TriAction completa le dotazioni segnalate per il modello.
  • Livello sonoro di 81 dB(A): è il valore dichiarato per il funzionamento, un’informazione utile da tenere presente quando si valuta l’uso dell’apparecchio in casa.

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FAQ

Quanto dura la batteria dell’Electrolux EW82U1DB?

L’autonomia dichiarata è fino a 35 minuti per carica.

L’Electrolux EW82U1DB è senza filo?

Sì, è un aspirapolvere senza filo.

Come funziona l’autopulizia dei rulli?

Il sistema risciacqua e asciuga i rulli a 70 gradi.

Qual è il livello sonoro dichiarato?

Il livello sonoro di funzionamento indicato è di 81 dB(A).

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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