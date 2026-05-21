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L’aspirapolvere Einhell Power X-Change è in offerta con il 44% di sconto e un prezzo super accessibile. Scopri subito tutti i dettagli e approfittane ora.

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Se stai cercando un aspirapolvere senza filo pratico, leggero e adatto alle pulizie di tutti i giorni, la proposta Einhell merita attenzione. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 44% che rende l’acquisto particolarmente conveniente per chi vuole passare al cordless restando su una cifra contenuta.

Aspirapolvere con manico a batteria TE-SV 18 Li-Solo Power X-Change di Einhell

Questo modello punta su una combinazione di buona potenza di aspirazione, sistema senza sacchetto con tecnologia a ciclone e massima libertà d’uso grazie alla compatibilità con l’ecosistema Power X-Change. La spazzola motorizzata con LED aiuta a intercettare lo sporco anche nelle zone poco illuminate, mentre il design compatto lo rende maneggevole sia per le pulizie rapide sia per sessioni più lunghe, sfruttando le batterie intercambiabili.

Aspirapolvere Einhell in offerta su Amazon con sconto del 44%

La promo su Amazon rende questo aspirapolvere con manico a batteria TE-SV 18 Li-Solo particolarmente allettante, con un prezzo di 78,93€ grazie allo sconto del 44% rispetto al listino. In pratica ti porti a casa un cordless di marca a una cifra che solitamente si vede su prodotti più economici e meno strutturati. Non ci sono indicazioni su rate o coupon aggiuntivi, ma il rapporto qualità/prezzo in questa fascia è molto competitivo.

All’interno dell’ecosistema Power X-Change, questo modello è ancora più interessante per chi possiede già altre batterie Einhell: puoi sfruttare le stesse per ottenere di fatto un’autonomia potenzialmente illimitata, alternandole durante la ricarica rapida. L’offerta è valida finché il prezzo rimane a questo livello, quindi conviene verificare subito la disponibilità: il TE-SV 18 Li-Solo è disponibile con uno sconto del 44% che lo posiziona tra le scelte più convenienti del momento nel segmento cordless entry level.

L’aspirapolvere Einhell con la tecnologia a ciclone e il sistema Power X-Change

Il cuore di questo modello è la piattaforma Power X-Change di Einhell, che ti permette di utilizzare le stesse batterie su più utensili compatibili: un vantaggio concreto se hai già prodotti del brand o se pensi di ampliare il parco macchine in futuro. L’aspirapolvere funziona a 18 V con batterie agli ioni di litio (non incluse in confezione) e offre due modalità di utilizzo: ECO per lo sporco quotidiano e BOOST quando serve la massima potenza aspirante.

Il sistema di aspirazione è senza sacchetto e si basa su una tecnologia a ciclone con filtro a 3 livelli composto da filtro preliminare, filtro a pieghe lavabile e filtro motore, abbinato a un serbatoio da 0,6 litri facile da svuotare. La spazzola motorizzata con quattro LED frontali migliora la visibilità dello sporco, mentre la struttura compatta ne facilita l’uso in casa. In dotazione trovi anche il supporto a parete, una bocchetta per giunzioni flessibile e una bocchetta 2 in 1 per pavimenti, angoli e superfici diverse.

Aspirapolvere con manico a batteria TE-SV 18 Li-Solo Power X-Change di Einhell

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