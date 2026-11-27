Dyson, l'aspirapolvere sprofonda di prezzo: sconto esagerato
L'aspirapolvere Dyson V8 Cyclone è in offerta con uno sconto del 43% e il prezzo sprofonda al minimo. Grande potenza di aspirazione e spazzola Motorbar.
Rimuovere peli di animali e polvere dagli angoli difficili può richiedere tempo e diversi passaggi. Oggi l’aspirapolvere Dyson V8 Cyclone è disponibile con il 43% di sconto.
Questo aspirapolvere senza filo combina una spazzola Motorbar pensata per districare e raccogliere i peli degli animali con una bocchetta a lancia per raggiungere gli spazi stretti. La batteria offre fino a 60 minuti di autonomia e può essere sostituita; il sistema di filtrazione sigillato cattura particelle e allergeni fino a 0,3 micron.
Dyson V8 Cyclone in offerta: sconto del 43%
Per chi vuole pulire senza filo e affrontare anche peli e polvere negli spazi più difficili, il Dyson V8 Cyclone è proposto a 229,00 euro, con uno sconto del 43%. Il prezzo e la percentuale indicati sono quelli riportati nell’offerta disponibile; non sono specificate informazioni su pagamento a rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi di reso. Puoi valutare il Dyson V8 Cyclone con il 43% di sconto e verificare i dettagli aggiornati della proposta.
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L’aspirapolvere Dyson con 150 AW di potenza e fino a 60 minuti di autonomia
Quando serve pulire ambienti diversi senza restare legati a un cavo, autonomia e accessori possono fare la differenza. Il Dyson V8 Cyclone riunisce caratteristiche utili per le pulizie quotidiane:
- Fino a 60 minuti di autonomia: la batteria agli ioni di litio a 7 celle consente di continuare la pulizia senza interruzioni per ricaricare. La batteria è intercambiabile, così può essere sostituita per prolungare la durata d’uso.
- 150 AW di aspirazione e 15 cicloni: il motore digitale riprogettato e il sistema Root Cyclone aiutano a mantenere costante la potenza e a separare polvere e sporco, evitando perdite di aspirazione.
- Spazzola Motorbar per i peli: le alette in policarbonato districano e avvolgono i peli degli animali, convogliandoli nel contenitore; una funzione pratica per chi convive con animali domestici.
- Bocchetta a lancia: raggiunge fino a 178 mm in profondità negli spazi stretti, fino a 1,2 cm, per intervenire anche dove una spazzola più ampia fatica ad arrivare.
- Filtrazione ad alta efficienza sigillata: cattura il 99,99% delle particelle microscopiche fino a 0,3 micron, trattenendo polvere, particelle e allergeni.
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FAQ
La batteria agli ioni di litio offre fino a 60 minuti di autonomia. È intercambiabile.
Sì. La spazzola Motorbar è progettata per districare e rimuovere i peli, convogliandoli nel contenitore.
Sì. La bocchetta raggiunge fino a 178 mm in profondità negli spazi stretti, fino a 1,2 cm.
Il sistema sigillato cattura il 99,99% delle particelle microscopiche fino a 0,3 micron, inclusi polvere, particelle e allergeni.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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