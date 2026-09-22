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L'aspirapolvere a traino Dyson Big Ball Parquet 2 è in offerta con uno sconto del 25% e risparmi 100 euro su quello di listino. Compatibile con qualsiasi pavimento.

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Polvere ostinata fra le fughe, peli di animali che si infilano ovunque, sacchetti da cambiare di continuo: tenere i pavimenti puliti può diventare una seccatura quotidiana. In questo momento il Dyson Big Ball Parquet 2 è disponibile con uno sconto del 25%, una promo interessante per chi cerca un aspirapolvere a traino potente pensato per diversi tipi di pavimento.

Il Dyson Big Ball Parquet 2 è un aspirapolvere a traino senza sacco progettato per offrire una aspirazione potente su molte superfici di casa. Integra un filtro lavabile permanente, così non devi comprare ricambi periodici, e utilizza un sistema di filtraggio avanzato che cattura fino al 99,97% delle polveri sottili fino a 0,3 micron, una caratteristica utile soprattutto per chi è attento alla qualità dell’aria domestica. La tecnologia Ball, infine, aiuta a sterzare con facilità attorno a mobili e ostacoli.

Dyson Big Ball Parquet 2 in offerta: sconto del 25% su Amazon

Il Dyson Big Ball Parquet 2 è proposto a 299,00€ grazie allo sconto del 25% rispetto al prezzo di listino, una cifra in linea con gli aspirapolvere a traino di fascia medio-alta dotati di filtraggio avanzato e tecnologia senza sacco. Per chi cerca un prodotto solido e orientato alle prestazioni, questa riduzione rende l’acquisto più accessibile rispetto a molte alternative della stessa categoria. Considerando le sue caratteristiche, l’aspirapolvere si posiziona come una soluzione interessante per chi vuole migliorare la pulizia di casa con un investimento unico.

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Approfitta subito dell’offerta sul Dyson Big Ball Parquet 2

L’aspirapolvere Dyson con il filtro lavabile permanente e il sistema di filtraggio avanzato

Se vuoi ridurre al minimo la fatica delle pulizie e limitare l’acquisto di consumabili, un aspirapolvere a traino potente e ben filtrato può fare davvero la differenza nella gestione quotidiana della casa.

Aspirazione potente su tutti i tipi di pavimento : ti aiuta a rimuovere sporco, briciole e polvere da superfici diverse, così puoi passare rapidamente da parquet a piastrelle senza cambiare dispositivo.

: ti aiuta a rimuovere sporco, briciole e polvere da superfici diverse, così puoi passare rapidamente da parquet a piastrelle senza cambiare dispositivo. Filtro lavabile permanente : basta un lavaggio periodico per mantenere l’efficienza del filtraggio, evitando la spesa ricorrente per i filtri di ricambio.

: basta un lavaggio periodico per mantenere l’efficienza del filtraggio, evitando la spesa ricorrente per i filtri di ricambio. Nessun sacchetto da acquistare : il contenitore si svuota e si rimonta, riducendo i costi nel lungo periodo e semplificando la manutenzione rispetto ai modelli con sacchetto.

: il contenitore si svuota e si rimonta, riducendo i costi nel lungo periodo e semplificando la manutenzione rispetto ai modelli con sacchetto. Sistema di filtraggio avanzato che cattura il 99,97% delle polveri sottili fino a 0,3 micron: contribuisce a trattenere particelle molto piccole, utile se vuoi un ambiente domestico più pulito e curi in modo particolare la qualità dell’aria.

che cattura il 99,97% delle polveri sottili fino a 0,3 micron: contribuisce a trattenere particelle molto piccole, utile se vuoi un ambiente domestico più pulito e curi in modo particolare la qualità dell’aria. Tecnologia Ball per sterzare facilmente: rende più agevole seguire i movimenti del braccio e aggirare mobili o ostacoli, migliorando la maneggevolezza durante la pulizia.

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Dyson Big Ball Parquet 2, approfitta ora dell’offerta lampo fino ad esaurimento scorte.

FAQ Il Dyson Big Ball Parquet 2 funziona bene su diversi tipi di pavimento? Sì, è pensato per offrire un’aspirazione potente su tutti i tipi di pavimento di casa. Il filtro del Dyson Big Ball Parquet 2 va sostituito periodicamente? No, il filtro è lavabile e permanente: basta pulirlo periodicamente per mantenerne l’efficienza. Il Dyson Big Ball Parquet 2 utilizza sacchetti per raccogliere la polvere? No, è un aspirapolvere senza sacco: il contenitore si svuota e si rimonta senza acquistare sacchetti. Il sistema di filtraggio del Dyson Big Ball Parquet 2 trattiene le polveri sottili? Sì, il sistema di filtraggio avanzato cattura il 99,97% delle polveri sottili fino a 0,3 micron.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.