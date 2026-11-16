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DREAME Z30 Pro Aqua-A, la lavapavimenti smart crolla di prezzo

La lavapavimenti DREAME Z30 Pro Aqua-A con spazzola Aquacycle 2.0, autonomia fino a 90 minuti e aspirazione da 28.000 Pa è in offerta con uno sconto del 42%.

4 min di lettura

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Redazione

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DREAME Z30 Pro Aqua-A aspirapolvere lavapavimenti Amazon

Gestire briciole, polvere e macchie bagnate con un solo apparecchio può semplificare le pulizie di casa. Il DREAME Z30 Pro Aqua-A è disponibile con uno sconto del 42% rispetto al prezzo precedente.

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Questo aspirapolvere a stelo è pensato per passare dalla pulizia a secco al lavaggio dei pavimenti. La spazzola Aquacycle 2.0 gestisce lo sporco bagnato e asciutto, mentre la base si occupa di sciacquare e asciugare il rullo. Per le pulizie quotidiane sono utili anche la spazzola multisuperficie progettata per limitare i grovigli di peli e capelli e la struttura pieghevole, che aiuta a raggiungere lo spazio sotto i mobili.

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DREAME Z30 Pro Aqua-A: sconto del 42% e prezzo di 346,70 euro

Il DREAME Z30 Pro Aqua-A costa 346,70 euro con uno sconto del 42%. In base alla percentuale indicata, il risparmio corrisponde a circa 251 euro rispetto al prezzo precedente. La combinazione di aspirazione e lavaggio permette di affrontare diverse necessità di pulizia con un unico dispositivo; non sono disponibili informazioni sulla scadenza della promozione, sui pagamenti a rate, sui coupon, sulla consegna Prime o sui tempi di reso. Puoi approfittare ora dello sconto del 42% sul DREAME Z30 Pro Aqua-A.

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L’aspirapolvere a stelo con la spazzola lavapavimenti e l’aspirazione da 28.000 Pa

Quando serve pulire pavimenti diversi e raggiungere gli spazi sotto i mobili, la versatilità e la manovrabilità fanno la differenza. Queste sono le caratteristiche principali del modello:

  • Aspirazione e lavaggio integrati: il dispositivo può passare dalla raccolta dei detriti alla pulizia a secco e a umido, così è possibile gestire differenti tipi di sporco con un solo apparecchio.
  • Spazzola Aquacycle 2.0: spruzza, raschia, strofina e aspira lo sporco bagnato o asciutto. Il sistema Tri-Zone separa acqua pulita, acqua sporca e solidi; la capacità dichiarata è di pulire fino a 290 m² per 45 minuti.
  • Base autopulente con aria calda: con un tocco risciacqua il rullo e lo asciuga per 30 minuti a 70 °C, riducendo gli interventi manuali di manutenzione.
  • Spazzola multisuperficie TangleCut: le doppie lame motorizzate sminuzzano peli e capelli sul rullo, aiutando a limitare i grovigli e la rimozione manuale.
  • Struttura pieghevole e snodata: l’asta si piega a 90° e la spazzola a umido ruota di 180°, per raggiungere più facilmente le zone sotto i mobili bassi.
  • Aspirazione fino a 28.000 Pa e autonomia fino a 90 minuti: la batteria rimovibile consente, secondo i dati dichiarati, di coprire fino a 200 m² con una carica.
  • Filtrazione e rilevamento della polvere: il sistema a cinque strati cattura il 99,99% delle particelle da 0,1 µm; l’illuminazione LED e il rilevamento intelligente aiutano a individuare la polvere e adeguare l’aspirazione allo sporco.

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FAQ

Il DREAME Z30 Pro Aqua-A aspira e lava i pavimenti?

Sì. È un aspirapolvere a stelo con funzioni di pulizia a secco e a umido e spazzola Aquacycle 2.0.

Quanto dura la batteria del DREAME Z30 Pro Aqua-A?

L'autonomia dichiarata arriva fino a 90 minuti; la copertura indicata è fino a 200 m² con una carica.

La spazzola del DREAME Z30 Pro Aqua-A aiuta a evitare i grovigli di capelli?

La spazzola multisuperficie TangleCut usa doppie lame motorizzate per sminuzzare peli e capelli sul rullo e ridurre i grovigli.

Il DREAME Z30 Pro Aqua-A può pulire sotto i mobili?

La struttura pieghevole a 90° e la spazzola a umido orientabile a 180° sono progettate per raggiungere gli spazi sotto i mobili bassi.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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