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Cecotec Conga 3000 Carpetclean, detergente 3 in 1 per tappeti e tappezzeria con serbatoi separati e potente aspirazione è in sconto del 50%.

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Macchie ostinate su tappeti, divani e sedili auto possono trasformarsi in un incubo se non hai lo strumento giusto: pulizie infinite, risultati mediocri e fibre che restano sempre un po’ sporche. Oggi puoi risolvere il problema con il Cecotec Conga 3000 Carpetclean, un aspirapolvere lava tappeti 3 in 1 che su Amazon è proposto con uno sconto del 50%, pensato proprio per riportare la tappezzeria come nuova in un solo passaggio.

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Questo modello combina in un unico corpo tre funzioni fondamentali: spruzza l’acqua, strofina e aspira lo sporco, così non devi più passare da un dispositivo all’altro. I due serbatoi separati per acqua pulita e sporca semplificano la gestione della pulizia, mentre la potenza elevata e la forte depressione di aspirazione aiutano a rimuovere anche lo sporco più nascosto nelle fibre. Gli accessori in dotazione rendono il dispositivo adatto non solo ai tappeti, ma anche ad altre superfici imbottite e ai vetri.

Cecotec Conga 3000 Carpetclean in offerta su Amazon: sconto del 50%

Con il Cecotec Conga 3000 Carpetclean puoi rinnovare tappeti e tappezzeria approfittando di una promozione particolarmente aggressiva: lo sconto del 50% porta il prezzo a soli 59,76€, una cifra decisamente contenuta per un dispositivo 3 in 1 di questa categoria. In pratica, spendi quanto un semplice aspirapolvere portatile ma porti in casa una macchina pensata per lavare, spruzzare e aspirare in un’unica passata, ideale per chi ha bambini, animali o molti tessuti da mantenere puliti. Considerando la dotazione di accessori e la possibilità di usarlo su più superfici, è un prezzo competitivo rispetto ad altri prodotti della stessa fascia. Se vuoi approfittare dello sconto, il Cecotec Conga 3000 Carpetclean è disponibile con uno sconto del 50% direttamente su Amazon, con tutti i vantaggi tipici della piattaforma in termini di spedizione e gestione del reso.

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L’aspirapolvere Cecotec con il sistema 3 in 1 e i serbatoi separati

Se hai tappeti, divani e sedili che si sporcano spesso, puntare su un dispositivo specifico per la tappezzeria può farti risparmiare tempo e fatica ad ogni pulizia profonda.

Funzione 3 in 1 (spruzza, pulisce e aspira) : in un solo passaggio distribuisci l’acqua, strofini e rimuovi lo sporco liquido e solido, così riduci i tempi di lavoro e ottieni tessuti subito più puliti.

: in un solo passaggio distribuisci l’acqua, strofini e rimuovi lo sporco liquido e solido, così riduci i tempi di lavoro e ottieni tessuti subito più puliti. Serbatoi separati per acqua pulita (1300 ml) e sporca (1100 ml) : puoi lavorare più a lungo senza doverli svuotare di continuo e hai sempre la certezza di lavare con acqua pulita, evitando di ridistribuire lo sporco.

: puoi lavorare più a lungo senza doverli svuotare di continuo e hai sempre la certezza di lavare con acqua pulita, evitando di ridistribuire lo sporco. Potenza di 600 W e 15 kPa di aspirazione : la forza di aspirazione aiuta a estrarre lo sporco in profondità dalle fibre, utile per macchie vecchie, polvere annidata e residui di peli di animali.

: la forza di aspirazione aiuta a estrarre lo sporco in profondità dalle fibre, utile per macchie vecchie, polvere annidata e residui di peli di animali. Raggio d’azione di 7 metri e tubo flessibile da 1,2 m : ti muovi comodamente tra stanze e sedili dell’auto senza cambiare presa di continuo, raggiungendo anche angoli e punti difficili.

: ti muovi comodamente tra stanze e sedili dell’auto senza cambiare presa di continuo, raggiungendo anche angoli e punti difficili. Due bocchette di aspirazione e accessorio per vetri : puoi scegliere l’ugello più adatto alla superficie da trattare e sfruttare lo strumento per la pulizia dei vetri sia in casa sia in auto, aumentando la versatilità dell’apparecchio.

: puoi scegliere l’ugello più adatto alla superficie da trattare e sfruttare lo strumento per la pulizia dei vetri sia in casa sia in auto, aumentando la versatilità dell’apparecchio. Sistema EasyClean con componenti lavabili: serbatoi, tubo flessibile e bocchette di aspirazione sono progettati per essere puliti facilmente, così mantieni l’aspirapolvere efficiente più a lungo e riduci la manutenzione.

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FAQ Su quali superfici posso usare il Cecotec Conga 3000 Carpetclean? È indicato per tappeti, tappezzeria come divani e sedili e, grazie all’accessorio dedicato, anche per la pulizia dei vetri. Quanto a lungo posso pulire con il Cecotec Conga 3000 senza svuotare i serbatoi? I serbatoi da 1300 ml per l’acqua pulita e 1100 ml per l’acqua sporca permettono sessioni di pulizia prolungate prima di doverli svuotare o riempire. Il Cecotec Conga 3000 Carpetclean è abbastanza potente per lo sporco difficile? La potenza di 600 W e la pressione di aspirazione di 15 kPa sono pensate per rimuovere senza fatica anche lo sporco più nascosto nelle fibre dei tessuti. Come si pulisce e si mantiene l’aspirapolvere Cecotec Conga 3000? Grazie al sistema EasyClean, serbatoi, tubo flessibile e bocchette sono lavabili e facili da mantenere in buone condizioni nel tempo.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.