Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon

Peli di cane e gatto su divani, sedie e interni auto possono trasformare le pulizie in una battaglia quotidiana, soprattutto se usi strumenti poco adatti. Oggi su Amazon il Bissell Pet Hair Eraser, aspirapolvere portatile progettato proprio per chi vive con animali in casa, è proposto con uno sconto del 53% rispetto al prezzo di listino, così puoi affrontare i peli ovunque senza trascinarti dietro un apparecchio ingombrante.

Bissell Pet Hair Eraser 65,54 € -53% 139,99 € Risparmi 74,45 € Acquista su Amazon

Questo modello abbina una spazzola motorizzata pensata per sollevare i peli più ostinati, una batteria al litio da 14,4V che offre fino a 18 minuti di uso continuo e una filtrazione a tre livelli che trattiene anche le particelle più sottili, contribuendo a un ambiente domestico più pulito e fresco. Il contenitore di sporco di ampia capacità si svuota con facilità e gli accessori dedicati agli animali permettono di passare senza sforzo da tappeti e divani alle fessure più strette.

Bissell Pet Hair Eraser in offerta su Amazon: sconto del 53%, scende a 65,54 euro

La promozione porta il Bissell Pet Hair Eraser a un prezzo di 65,54€, con uno sconto del 53% che lo rende particolarmente competitivo tra gli aspirapolvere portatili pensati per chi ha animali domestici. Se cerchi un dispositivo dedicato alla rimozione dei peli, è difficile trovare in questa fascia di prezzo un modello con spazzola motorizzata, batteria al litio e filtrazione multistadio. Inoltre, il Bissell Pet Hair Eraser è disponibile con uno sconto del 53%, rendendo l’acquisto ancora più interessante per chi vuole migliorare la gestione delle pulizie in casa.

L’aspirapolvere per animali con la spazzola motorizzata e la filtrazione a tre livelli

Se condividi casa con uno o più amici a quattro zampe, hai bisogno di un aiuto mirato per togliere rapidamente peli e sporco da tessuti e superfici senza dover tirare fuori ogni volta un aspirapolvere tradizionale.

Motore potente con spazzola motorizzata : l’accessorio dedicato aggredisce i peli intrecciati su divani, tappeti e cuscini, riducendo il numero di passate necessarie e facendoti risparmiare tempo e fatica.

: l’accessorio dedicato aggredisce i peli intrecciati su divani, tappeti e cuscini, riducendo il numero di passate necessarie e facendoti risparmiare tempo e fatica. Batteria al litio da 14,4V fino a 18 minuti : l’autonomia è sufficiente per pulire velocemente più stanze, scale o l’abitacolo dell’auto senza l’ingombro dei cavi, ideale per interventi rapidi durante la giornata.

: l’autonomia è sufficiente per pulire velocemente più stanze, scale o l’abitacolo dell’auto senza l’ingombro dei cavi, ideale per interventi rapidi durante la giornata. Filtrazione a tre livelli : il sistema multistadio trattiene efficacemente polvere fine e allergeni, migliorando la qualità dell’aria in casa, un plus importante per chi soffre di sensibilità respiratorie.

: il sistema multistadio trattiene efficacemente polvere fine e allergeni, migliorando la qualità dell’aria in casa, un plus importante per chi soffre di sensibilità respiratorie. Grande contenitore di sporco facile da svuotare : la capacità generosa riduce la frequenza con cui devi svuotarlo, mentre il sistema di svuotamento semplifica l’operazione e aiuta a mantenere il dispositivo igienicamente pulito.

: la capacità generosa riduce la frequenza con cui devi svuotarlo, mentre il sistema di svuotamento semplifica l’operazione e aiuta a mantenere il dispositivo igienicamente pulito. Accessori speciali per animali domestici: la dotazione include spazzola motorizzata, bocchetta per fessure e attacco per imbottiture, così puoi passare dal divano ai sedili dell’auto o alle zone strette intorno ai mobili senza cambiare strumento.

Bissell Pet Hair Eraser 65,54 € -53% 139,99 € Risparmi 74,45 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Bissell Pet Hair Eraser al 53% di sconto: approfitta subito di questa offerta lampo prima che le scorte finiscano.

FAQ Quanto dura la batteria del Bissell Pet Hair Eraser? La batteria al litio da 14,4V offre fino a circa 18 minuti di pulizia senza fili. Il Bissell Pet Hair Eraser è adatto a rimuovere peli di animali da divani e tessuti? Sì, grazie alla spazzola motorizzata e agli accessori per imbottiture rimuove efficacemente i peli da divani, sedie e tessuti. Il Bissell Pet Hair Eraser filtra anche polvere fine e allergeni? Sì, il sistema di filtrazione a tre livelli è pensato per trattenere anche particelle più piccole e allergeni. Quali accessori sono inclusi con il Bissell Pet Hair Eraser? Sono inclusi una spazzola motorizzata, una bocchetta per fessure e un attacco per la pulizia di imbottiture.