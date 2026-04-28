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Ask YouTube trasforma la ricerca in una conversazione con l’AI. Il test è limitato, ma potrebbe cambiare la scoperta dei contenuti.

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YouTube sta testando una nuova esperienza di ricerca basata sull’intelligenza artificiale che potrebbe cambiare in modo significativo il modo in cui gli utenti scoprono i contenuti sulla piattaforma. La funzione si chiama “Ask YouTube” e trasforma la tradizionale barra di ricerca in un’interfaccia conversazionale, capace di rispondere a domande complesse combinando video e suggerimenti contestuali.

Il test è attualmente riservato agli abbonati Premium negli Stati Uniti che abbiano almeno 18 anni e utilizzino YouTube in inglese da desktop. L’esperimento resterà disponibile fino all’8 giugno attraverso la sezione YouTube Labs.

Come funziona “Ask YouTube”?

Dopo l’attivazione della funzione compare un nuovo pulsante direttamente nella barra di ricerca. Al posto delle classiche parole chiave, gli utenti possono formulare richieste in linguaggio naturale, interagendo con il sistema in modo simile a un chatbot.

L’AI genera quindi una risposta strutturata che include un riassunto testuale, un video principale collegato a un punto preciso della riproduzione e una selezione di contenuti correlati, tra video tradizionali e Shorts.

In alcuni casi, vengono suggerite anche domande aggiuntive per proseguire la conversazione senza dover avviare una nuova ricerca. L’interazione resta quindi contestuale, mantenendo attivo lo stesso thread.

Tra gli esempi mostrati durante i test compaiono richieste come una breve storia dello sbarco sulla Luna di Apollo 11 oppure l’organizzazione di un viaggio on the road tra San Francisco e Santa Barbara. In questi casi, il sistema costruisce prima una panoramica generale dell’argomento e successivamente indirizza verso i contenuti ritenuti più pertinenti.

L’obiettivo è superare la ricerca tradizionale

Il progetto si inserisce nella strategia più ampia di Google, sempre più orientata all’integrazione dell’intelligenza artificiale nei suoi principali servizi. Dopo AI Overviews nel motore di ricerca e le funzioni conversazionali introdotte in prodotti come Maps, YouTube rappresenta un passaggio particolarmente delicato perché coinvolge il cuore stesso della piattaforma: la scoperta dei contenuti.

La logica della ricerca sembra infatti spostarsi progressivamente dalle semplici parole chiave alla comprensione del contesto e dell’intento dell’utente. Secondo diverse analisi, questo cambiamento potrebbe influenzare anche il modo in cui i creator ottimizzano i propri video. Titoli, tag e descrizioni potrebbero perdere parte della loro centralità a favore della pertinenza effettiva dei contenuti e del modo in cui l’AI interpreta le informazioni presenti nei filmati.

Resta però poco chiaro quali siano i criteri utilizzati da YouTube per selezionare il video principale mostrato nelle risposte generate dall’intelligenza artificiale.

Il motore di ricerca AI di YouTube solleva ancora dubbi

Come già accaduto con altri strumenti basati sull’intelligenza artificiale, anche “Ask YouTube” mostra limiti legati all’affidabilità delle informazioni. Alcuni test riportati da diverse testate hanno evidenziato risposte imprecise o inesatte.

In un caso legato allo Steam Controller di Valve Corporation, il sistema avrebbe fornito dettagli non corretti sul dispositivo. La stessa YouTube segnala che qualità e precisione delle risposte possono variare, invitando gli utenti a lasciare feedback positivi o negativi per contribuire allo sviluppo della funzione.

Si tratta comunque di una fase ancora preliminare e Google potrebbe migliorare rapidamente il sistema nei prossimi mesi, rendendolo più preciso e affidabile.

Quando esce Ask YouTube?

Per ora “Ask YouTube” resta un test limitato, ma il progetto mostra con chiarezza la direzione intrapresa da Google. La ricerca video potrebbe presto avvicinarsi più a una conversazione che a una semplice lista di risultati.

Al momento non ci sono informazioni ufficiali su un eventuale rilascio globale della funzione né su un possibile arrivo in Italia.