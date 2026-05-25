Giornalista, content editor e seo copywriter: per lavoro scrive e ottimizza i contenuti per i motori di ricerca. Dal 2022 collabora con Libero Tecnologia per la sezione Scienza.

Sempre più giornali stanno integrando Ask AI, sistema conversazionale basato su RAG e ricerca semantica che trasforma il modo di leggere le notizie

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Ask AI è un modello conversazionale che permette ai lettori di interrogare l'archivio di una testata ricevendo risposte sintetiche e contestualizzate.

Il sistema combina ricerca semantica tramite embeddings e RAG per recuperare documenti pertinenti e generare risposte ancorate a fonti interne.

Pur migliorando l'accesso all'informazione, Ask AI non è infallibile: rimane necessario il giudizio critico e la verifica delle fonti.

Fare delle domande a un articolo o direttamente a un sito web, senza cercare, senza aprire dieci schede: basta digitare una domanda e si ottiene una risposta costruita dall’archivio della testata che si sta leggendo. Stiamo parlando di Ask Ai, intelligenza artificiale conversazionale che sta diventando per l’editoria quello che il motore di ricerca interno non è mai riuscito a essere: uno strumento capace di restituire contesto, non solo link.

La sua integrazione ci racconta un cambiamento estremamente corposo, che non riguarda le testate e le redazioni ma accende i riflettori sull’utente, perché riguarda il modo in cui i lettori si aspettano di interagire con i contenuti: non più come spettatori passivi di un flusso di notizie, ma come interlocutori che vogliono conoscere di più e subito, senza abbandonare la pagina.

Che cos’è Ask AI?

Ma cerchiamo di capire meglio di cosa stiamo parlando, partendo dalle basi: che cos’è Ask AI? Si tratta di un modello di interazione conversazionale che consente agli utenti di interrogare un archivio di contenuti attraverso il linguaggio naturale, ricevendo risposte sintetiche e contestualizzate invece dei tradizionali risultati di ricerca.

Il funzionamento si basa su una tecnica chiamata RAG (Retrieval-Augmented Generation): il sistema di intelligenza artificiale non genera risposte “a memoria” come farebbe un modello linguistico generico, ma le costruisce recuperando in tempo reale i documenti più pertinenti dall’archivio della testata, per poi sintetizzarli in una risposta coerente.

In pratica, ogni domanda attiva due fasi distinte: prima una ricerca semantica sui contenuti, poi una generazione del testo che tiene conto di ciò che è stato trovato. Il risultato è una risposta ancorata a fonti interne verificabili.

La ricerca semantica, il cuore di Ask Ai

Dal punto di vista tecnico, la ricerca semantica è la componente che fa la differenza rispetto a un motore di ricerca tradizionale basato su keyword. Invece di confrontare parole chiave, il sistema confronta il significato della domanda con il significato dei contenuti presenti sul sito, attraverso rappresentazioni matematiche del testo chiamate embeddings.

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Tutto ciò consente di trovare informazioni rilevanti anche quando l’utente non usa le stesse parole presenti nell’articolo, un vantaggio enorme in termini di copertura tematica e qualità del recupero.

Ogni volta che un utente digita una domanda, il sistema la trasforma in un vettore numerico e lo confronta con i vettori di tutti i contenuti indicizzati, restituendo quelli con il punteggio di similarità più alto. È un processo che avviene in millisecondi, invisibile all’utente, ma determinante per la qualità della risposta finale.

I primi passi nell’editoria

Perché ora se ne parla tanto? Perché sempre più testate lo stanno utilizzando. I “pionieri” sono stati i media anglosassoni, che hanno trasformato in tempi relativamente brevi quella che era una sperimentazione in un prodotto strutturato, integrato nell’esperienza di lettura quotidiana.

Il Financial Times è stato tra i primi a muoversi, lanciando Ask FT: un chatbot che consente agli abbonati di esplorare l’archivio della testata ricevendo risposte costruite sui contenuti pubblicati dalla testata nel corso dei decenni. Niente web aperto, niente fonti esterne: solo il giornalismo del Financial Times, reso interrogabile.

Sulla stessa linea, ma con un’ambizione più ampia, si è mosso il Time, che ha costruito una piattaforma unificata capace di fondere comprensione del linguaggio, sintesi vocale, traduzione e ricerca in un’unica interfaccia.

Il Washington Post ha percorso un percorso simile con Ask The Post AI, che permette di interrogare tutto il materiale pubblicato dalla testata dal 2016 in poi. La direzione più recente è quella dell’audio interattivo: la redazione sta lavorando a un’integrazione vocale che consente agli utenti di interrompere un podcast e fare domande a voce, ricevendo risposte dagli host artificiali in tempo reale.

Come cambia la fruibilità delle informazioni?

Invece di restituire una lista di articoli potenzialmente pertinenti, il sistema elabora la domanda, recupera le informazioni rilevanti dalla propria base di dati e formula una risposta diretta, con riferimenti alle fonti da cui attinge. L’utente non deve più sapere come cercare: è sufficiente sapere cosa vuole capire.

È un cambiamento che sembra piccolo ma non lo è: un motore di ricerca classico restituisce (in maniera molto semplicistica) delle “indicazioni di risposta”, mentre un sistema Ask AI restituisce le risposte.

Quando poi quelle risposte provengono dall’archivio verificato di una testata giornalistica, il modello conversazionale può diventare anche un presidio di qualità dell’informazione: niente fonti opache, solo il giornalismo di quella redazione.

Il risultato è che articoli e contenuti in archivio smettono di essere un patrimonio sepolto e tornano a circolare: un lettore può chiedere contesto su una vicenda che non conosce, ricostruire la storia di un personaggio, capire come si è evoluta una crisi nel tempo, tutto senza abbandonare la pagina.

È un’esperienza che avvicina la profondità della carta al ritmo della lettura digitale, e che rende accessibile anche a chi ha poco tempo ciò che fino a ieri richiedeva pazienza e dimestichezza con la ricerca.

Ask AI è infallibile?

A questo punto verrebbe da chiedersi: ma Ask Ai è privo di errori? Centra sempre l’obiettivo? La risposta breve è no, e sarebbe ingenuo pensarlo. I sistemi conversazionali basati su archivi editoriali verificati offrono un livello di affidabilità decisamente superiore rispetto ai modelli generalisti, su questo non c’è dubbio, perché le risposte sono ancorate a contenuti pubblicati, le fonti sono citate, il perimetro è definito.

Non si tratta insomma di un chatbot che improvvisa attingendo al web aperto, ma di uno strumento addestrato su un corpus giornalistico controllato. Ciononostante, il rischio di allucinazioni non è mai azzerato del tutto. I modelli linguistici possono restituire informazioni plausibili ma imprecise, sintetizzare in modo parziale, o non aggiornare in tempo reale contenuti che nel frattempo sono cambiati.

Lo stesso Washington Post, nella pagina di presentazione del proprio strumento, invita esplicitamente i lettori a verificare le informazioni, ricordando che «l’AI può fare errori». Dunque, sicuramente Ask AI è uno strumento efficacissimo per orientarsi, approfondire e accedere a un patrimonio informativo altrimenti difficile da navigare.

Ma il giudizio critico resta una responsabilità del lettore. Se una risposta non convince, se un dato sembra strano, se il contesto appare incompleto, la cosa più saggia è sempre la stessa: tornare alla fonte, leggere l’articolo originale, verificare. L’intelligenza artificiale può fare molto, ma sostituire il pensiero critico non è ancora (e si spera non lo sarà mai) tra le sue mansioni.