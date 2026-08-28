LG, l'asciugatrice tuttofare al minimo storico: sconto mai visto prima

L'asciugatrice LG Serie X5 con cestello da 9 chilogrammi è in promo con un super sconto di 250 euro e approfitti del minimo storico. Asciuga rapidamente qualsiasi bucato.

LG

Il rientro dalle vacanze combacia anche con l’inizio delle offerte tech di Amazon. Da oggi sulla piattaforma di e-commerce si trovano tantissimi prodotti al minimo storico, anche gli elettrodomestici per la casa. E infatti tra le offerte best-seller troviamo l’asciugatrice LG Serie X5 con cestello da 9 chilogrammi disponibile con un ottimo sconto del 29% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi 250 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero e diventa un vero best-buy. Un’asciugatrice ottima per un utilizzo casalingo e dotata anche di funzioni avanzate che sfruttano l’intelligenza artificiale per ottimizzare i consumi dell’energia elettrica. Un’offerta veramente unica e che non devi assolutamente farti scappare.

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Asciugatrice LG Serie X5: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo speciale per l’asciugatrice LG Serie X5. Su Amazon la trovi a un prezzo di 599 euro con uno sconto del 29% che ti fa risparmiare 250 euro su quello di listino. Per questo modello specifico si tratta del prezzo più basso dell’ultimo periodo. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 o 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità dell’elettrodomestico è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per testarla hai i classici quattordici giorni assicurati per il reso.

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Asciugatrice LG Serie X5: le caratteristiche tecniche

Con l’estate che sta per terminare, bisogna farsi trovare pronti per l’inverno. E uno degli elettrodomestici che non può mancare è l’asciugatrice. E la LG Serie X5 disponibile da oggi in promo è una delle migliori che puoi trovare. Grazie al cestello con capienza di 9 kg e alla possibilità di sincronizzare la lavatrice e l’asciugatrice tramite la funzione Smart Pairing, godi della massima praticità per gestire grandi carichi in totale semplicità.

L’elettrodomestico combina la tecnologia a pompa di calore DUAL Inverter con un Motore Direct Drive, e garantisce massimo silenzio e una cura delicata dei tessuti ad ogni ciclo. L’ottimizzazione dell’asciugatura è affidata al sistema avanzato AI Dry, che rileva automaticamente il carico e il tipo di tessuto per calibrare i parametri, integrato dalla modalità rapida Turbo Dry capace di asciugare un carico da 5 kg in soli 81 minuti. Il programma Allergy Care è perfetto per igienizzare a fondo ed eliminare fino al 99,9% dei batteri dai capi e dai peluche.

Per preservare prestazioni elevate costanti e ridurre le operazioni manuali, il dispositivo adotta un condensatore ad autopulizia automatica affiancato da un pratico sistema a doppio filtro facile da pulire per bloccare ogni residuo di lanugine. Hai il pieno controllo da remoto via Wi-Fi con l’app LG ThinQ, che ti permette di avviare i cicli, monitorare lo stato dell’asciugatura e gestire la domotica domestica da qualsiasi luogo.

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