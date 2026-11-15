L’asciugatrice LG AI Dry da 9 kg oggi in offerta con uno sconti imperdibile
L'asiugatrice LG Asciugatrice AI Dry con cestello da 9 kg, TurboDry, Allergy Care e app ThinQ AI oggi è scontata del 34%.
Quando il bucato si accumula, trovare un’asciugatrice capiente e con programmi rapidi può fare la differenza nella gestione delle faccende. L’asciugatrice LG AI Dry è scontata del 34%.
La LG Asciugatrice Intelligente AI Dry ha una capacità di 9 kg e abbina l’asciugatura AI Dry con intelligenza artificiale alla funzione TurboDry, indicata per asciugare in 81 minuti. Include il programma Allergy Care, un condensatore autopulente e la connessione Wi-Fi con l’app ThinQ AI: caratteristiche che offrono diverse opzioni per gestire l’asciugatura e seguire il prodotto tramite app.
Asciugatrice LG AI Dry: sconto del 34%
Se cerchi un modello da 9 kg e vuoi valutare una soluzione con programmi dedicati e funzioni connesse, questa asciugatrice LG è proposta a 560,91 euro, con uno sconto del 34%. Tra le funzioni indicate ci sono TurboDry, il programma Allergy Care e il condensatore autopulente. La pagina del prodotto non riporta informazioni su pagamento a rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi di reso; per questi dettagli è opportuno controllare le condizioni mostrate al momento dell’acquisto. Puoi consultare la LG AI Dry al prezzo di 560,91 euro.
Acquista subito l’asciugatrice LG AI Dry in offerta
L’asciugatrice LG con TurboDry e connessione Wi-Fi
Per chi vuole organizzare i cicli in base alle proprie esigenze, questa asciugatrice combina una capacità da 9 kg con funzioni dedicate e connettività. Ecco cosa offre:
- Capacità di 9 kg: consente di gestire carichi di bucato fino alla capacità indicata, un dato utile per scegliere il modello in base alle proprie necessità.
- Asciugatura AI Dry con intelligenza artificiale: la funzione è pensata per gestire l’asciugatura con il supporto dell’intelligenza artificiale.
- TurboDry con asciugatura in 81 minuti: il tempo indicato permette di valutare questa funzione quando si cerca un ciclo rapido.
- Programma Allergy Care: offre un programma specifico da considerare nella scelta dei cicli di asciugatura.
- Condensatore autopulente: integra una funzione di pulizia automatica del condensatore.
- Wi-Fi e app ThinQ AI: la connessione consente di affiancare all’asciugatrice l’app indicata da LG.
- Classe energetica B: permette di confrontare il modello con altri prodotti considerando la classe riportata nel titolo.
Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
- Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
- Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
Approfitta ora dello sconto del 34% sull’asciugatrice LG AI Dry.
FAQ
La capacità indicata per l’asciugatrice LG AI Dry è di 9 kg.
La funzione TurboDry è indicata per asciugare in 81 minuti.
Sì, il prodotto include una connessione Wi-Fi con l’app ThinQ AI.
Tra le funzioni riportate ci sono l’asciugatura AI Dry e il programma Allergy Care.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.