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L'asiugatrice LG Asciugatrice AI Dry con cestello da 9 kg, TurboDry, Allergy Care e app ThinQ AI oggi è scontata del 34%.

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Quando il bucato si accumula, trovare un’asciugatrice capiente e con programmi rapidi può fare la differenza nella gestione delle faccende. L’asciugatrice LG AI Dry è scontata del 34%.

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La LG Asciugatrice Intelligente AI Dry ha una capacità di 9 kg e abbina l’asciugatura AI Dry con intelligenza artificiale alla funzione TurboDry, indicata per asciugare in 81 minuti. Include il programma Allergy Care, un condensatore autopulente e la connessione Wi-Fi con l’app ThinQ AI: caratteristiche che offrono diverse opzioni per gestire l’asciugatura e seguire il prodotto tramite app.

Asciugatrice LG AI Dry: sconto del 34%

Se cerchi un modello da 9 kg e vuoi valutare una soluzione con programmi dedicati e funzioni connesse, questa asciugatrice LG è proposta a 560,91 euro, con uno sconto del 34%. Tra le funzioni indicate ci sono TurboDry, il programma Allergy Care e il condensatore autopulente. La pagina del prodotto non riporta informazioni su pagamento a rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi di reso; per questi dettagli è opportuno controllare le condizioni mostrate al momento dell’acquisto. Puoi consultare la LG AI Dry al prezzo di 560,91 euro.

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L’asciugatrice LG con TurboDry e connessione Wi-Fi

Per chi vuole organizzare i cicli in base alle proprie esigenze, questa asciugatrice combina una capacità da 9 kg con funzioni dedicate e connettività. Ecco cosa offre:

Capacità di 9 kg : consente di gestire carichi di bucato fino alla capacità indicata, un dato utile per scegliere il modello in base alle proprie necessità.

: consente di gestire carichi di bucato fino alla capacità indicata, un dato utile per scegliere il modello in base alle proprie necessità. Asciugatura AI Dry con intelligenza artificiale : la funzione è pensata per gestire l’asciugatura con il supporto dell’intelligenza artificiale.

: la funzione è pensata per gestire l’asciugatura con il supporto dell’intelligenza artificiale. TurboDry con asciugatura in 81 minuti : il tempo indicato permette di valutare questa funzione quando si cerca un ciclo rapido.

: il tempo indicato permette di valutare questa funzione quando si cerca un ciclo rapido. Programma Allergy Care : offre un programma specifico da considerare nella scelta dei cicli di asciugatura.

: offre un programma specifico da considerare nella scelta dei cicli di asciugatura. Condensatore autopulente : integra una funzione di pulizia automatica del condensatore.

: integra una funzione di pulizia automatica del condensatore. Wi-Fi e app ThinQ AI : la connessione consente di affiancare all’asciugatrice l’app indicata da LG.

: la connessione consente di affiancare all’asciugatrice l’app indicata da LG. Classe energetica B: permette di confrontare il modello con altri prodotti considerando la classe riportata nel titolo.

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FAQ Quanti kg di bucato può asciugare la LG AI Dry? La capacità indicata per l’asciugatrice LG AI Dry è di 9 kg. Quanto dura il programma TurboDry? La funzione TurboDry è indicata per asciugare in 81 minuti. L’asciugatrice LG AI Dry si collega a un’app? Sì, il prodotto include una connessione Wi-Fi con l’app ThinQ AI. Quali programmi specifici sono indicati? Tra le funzioni riportate ci sono l’asciugatura AI Dry e il programma Allergy Care.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.