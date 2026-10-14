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Haier X Serie 5, asciugatrice a pompa di calore da 8 kg con AI, vapore igienizzante e gestione da app è in offerta con uno sconto del 25%.

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Stendere i panni in casa o sul balcone richiede tempo, spazio e spesso compromessi sulla qualità dell’asciugatura, soprattutto in inverno o nelle giornate umide. Con uno sconto del 25% puoi passare a un’asciugatura automatica più efficiente con l’asciugatrice Haier X Serie 5 a pompa di calore, pensata per chi vuole capi asciutti, morbidi e protetti senza stress.

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Questa asciugatrice da 8 kg unisce consumi ridotti e cura dei tessuti grazie alla tecnologia Smart AI Drying, che riconosce carico e tipo di capi per regolare automaticamente temperatura e durata. Il sistema a bassa temperatura (32°C) tutela anche lana e tessuti sensibili, mentre le funzioni a vapore come I-Refresh e Hygienic Care aiutano a mantenere i capi freschi, morbidi e igienizzati nel tempo, con un utilizzo semplice e intuitivo supportato dall’app hOn e dal filtro 3in1 facile da pulire.

Haier X Serie 5 in offerta su Amazon: sconto del 25% sull’asciugatrice smart

Se vuoi liberarti definitivamente dallo stendino senza rovinare i capi, in questo momento l’Haier X Serie 5 è disponibile con uno sconto del 25% rispetto al prezzo di listino, una cifra interessante per un modello a pompa di calore con funzioni avanzate di asciugatura intelligente e trattamento a vapore.

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L’asciugatrice Haier con la pompa di calore a 32°C e il programma a vapore igienizzante

Chi ha poco spazio e tanti cambi in lavatrice ha bisogno di un’asciugatrice che non solo velocizzi i tempi, ma protegga i tessuti delicati e riduca i consumi energetici.

Tecnologia SMART AI DRYING : la macchina riconosce tipo e quantità di tessuti e imposta in automatico temperatura e durata, così eviti cicli troppo aggressivi e ottieni un’asciugatura uniforme senza sprechi.

: la macchina riconosce tipo e quantità di tessuti e imposta in automatico temperatura e durata, così eviti cicli troppo aggressivi e ottieni un’asciugatura uniforme senza sprechi. LOW TEMP DRY a 32°C : lavorando a basse temperature limita il rischio di restringimento e usura, ideale se asciughi spesso capi in lana o tessuti sensibili che vuoi mantenere morbidi e in forma più a lungo.

: lavorando a basse temperature limita il rischio di restringimento e usura, ideale se asciughi spesso capi in lana o tessuti sensibili che vuoi mantenere morbidi e in forma più a lungo. Funzioni I-REFRESH e HYGIENIC CARE : il trattamento a vapore aiuta a rimuovere batteri, odori e polveri sottili, utile per rinfrescare rapidamente i capi tra un lavaggio e l’altro e aumentare il livello di igiene nel guardaroba.

: il trattamento a vapore aiuta a rimuovere batteri, odori e polveri sottili, utile per rinfrescare rapidamente i capi tra un lavaggio e l’altro e aumentare il livello di igiene nel guardaroba. App hOn e funzione I-TIME : puoi gestire i cicli da remoto, ricevere notifiche e adattare la durata dell’asciugatura ai tuoi orari, così trovi il bucato pronto quando ti serve davvero.

: puoi gestire i cicli da remoto, ricevere notifiche e adattare la durata dell’asciugatura ai tuoi orari, così trovi il bucato pronto quando ti serve davvero. Filtro 3IN1 e cestello Pillow Drum: la raccolta di lanugine in un unico punto rende la manutenzione più semplice, mentre il cestello specifico per la cura dei tessuti riduce sfregamenti e pieghe, aiutando a mantenere i capi in buone condizioni più a lungo.

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FAQ A che temperatura asciuga l’asciugatrice Haier X Serie 5? L’asciugatrice Haier X Serie 5 utilizza la funzione LOW TEMP DRY per asciugare a circa 32°C, proteggendo le fibre dei tessuti. Che capacità ha l’asciugatrice Haier X Serie 5? Ha una capacità di asciugatura di 8 kg, adatta a famiglie di medie dimensioni e a carichi completi di bucato. L’asciugatrice Haier X Serie 5 si può controllare da smartphone? Sì, tramite l’app hOn puoi gestire i cicli, ricevere notifiche e ottimizzare i programmi direttamente da smartphone. L’asciugatrice Haier X Serie 5 ha un programma igienizzante? Sì, include funzioni a vapore come Hygienic Care e I-Refresh che aiutano a rimuovere batteri, odori e polveri sottili dai capi.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.