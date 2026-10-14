Libero
OFFERTE

Haier X Serie 5, l'asciugatrice smart in offerta con uno sconto incredibile

Haier X Serie 5, asciugatrice a pompa di calore da 8 kg con AI, vapore igienizzante e gestione da app è in offerta con uno sconto del 25%.

4 min di lettura

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Asciugatrice Haier X Serie 5 bianca Amazon

Stendere i panni in casa o sul balcone richiede tempo, spazio e spesso compromessi sulla qualità dell’asciugatura, soprattutto in inverno o nelle giornate umide. Con uno sconto del 25% puoi passare a un’asciugatura automatica più efficiente con l’asciugatrice Haier X Serie 5 a pompa di calore, pensata per chi vuole capi asciutti, morbidi e protetti senza stress.

Questa asciugatrice da 8 kg unisce consumi ridotti e cura dei tessuti grazie alla tecnologia Smart AI Drying, che riconosce carico e tipo di capi per regolare automaticamente temperatura e durata. Il sistema a bassa temperatura (32°C) tutela anche lana e tessuti sensibili, mentre le funzioni a vapore come I-Refresh e Hygienic Care aiutano a mantenere i capi freschi, morbidi e igienizzati nel tempo, con un utilizzo semplice e intuitivo supportato dall’app hOn e dal filtro 3in1 facile da pulire.

Ricevi le offerte in anteprima su Telegram

Haier X Serie 5 in offerta su Amazon: sconto del 25% sull’asciugatrice smart

Se vuoi liberarti definitivamente dallo stendino senza rovinare i capi, in questo momento l’Haier X Serie 5 è disponibile con uno sconto del 25% rispetto al prezzo di listino, una cifra interessante per un modello a pompa di calore con funzioni avanzate di asciugatura intelligente e trattamento a vapore.

Acquista ora in sconto

Asciugatrice Haier X Serie 5 biancaAmazon

Approfitta ora dell’offerta Haier X Serie 5

L’asciugatrice Haier con la pompa di calore a 32°C e il programma a vapore igienizzante

Chi ha poco spazio e tanti cambi in lavatrice ha bisogno di un’asciugatrice che non solo velocizzi i tempi, ma protegga i tessuti delicati e riduca i consumi energetici.

  • Tecnologia SMART AI DRYING: la macchina riconosce tipo e quantità di tessuti e imposta in automatico temperatura e durata, così eviti cicli troppo aggressivi e ottieni un’asciugatura uniforme senza sprechi.
  • LOW TEMP DRY a 32°C: lavorando a basse temperature limita il rischio di restringimento e usura, ideale se asciughi spesso capi in lana o tessuti sensibili che vuoi mantenere morbidi e in forma più a lungo.
  • Funzioni I-REFRESH e HYGIENIC CARE: il trattamento a vapore aiuta a rimuovere batteri, odori e polveri sottili, utile per rinfrescare rapidamente i capi tra un lavaggio e l’altro e aumentare il livello di igiene nel guardaroba.
  • App hOn e funzione I-TIME: puoi gestire i cicli da remoto, ricevere notifiche e adattare la durata dell’asciugatura ai tuoi orari, così trovi il bucato pronto quando ti serve davvero.
  • Filtro 3IN1 e cestello Pillow Drum: la raccolta di lanugine in un unico punto rende la manutenzione più semplice, mentre il cestello specifico per la cura dei tessuti riduce sfregamenti e pieghe, aiutando a mantenere i capi in buone condizioni più a lungo.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

  • Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
  • Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Scopri subito Haier X Serie 5 e approfitta dell’offerta lampo finché le scorte sono disponibili.

Scopri altre asciugatrici in promo da oggi su Amazon.

Offerta

FAQ

A che temperatura asciuga l’asciugatrice Haier X Serie 5?

L’asciugatrice Haier X Serie 5 utilizza la funzione LOW TEMP DRY per asciugare a circa 32°C, proteggendo le fibre dei tessuti.

Che capacità ha l’asciugatrice Haier X Serie 5?

Ha una capacità di asciugatura di 8 kg, adatta a famiglie di medie dimensioni e a carichi completi di bucato.

L’asciugatrice Haier X Serie 5 si può controllare da smartphone?

Sì, tramite l’app hOn puoi gestire i cicli, ricevere notifiche e ottimizzare i programmi direttamente da smartphone.

L’asciugatrice Haier X Serie 5 ha un programma igienizzante?

Sì, include funzioni a vapore come Hygienic Care e I-Refresh che aiutano a rimuovere batteri, odori e polveri sottili dai capi.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.

Ti suggeriamo

TA.SK

Ti potrebbero interessare

So. Co. Ecologica

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963