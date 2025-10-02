Asciugatrice Electrolux Serie 700 quasi a metà prezzo

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Asciugatrice a pompa di calore da 8 kg con SensiCare ed EcoFlow: la promo su Amazon valorizza efficienza, cura dei tessuti e praticità quotidiana.

Amazon

Se cerchi un’alleata affidabile per la gestione del bucato, l’Electrolux Serie 700 DelicateCare è oggi protagonista di una promo da cogliere al volo: parliamo di uno sconto del 42% su Amazon. Con un’unica soluzione ottieni asciugatura efficace e delicata grazie alla pompa di calore, programmi intuitivi e risultati costanti: capi morbidi, ben asciutti e pronti all’uso.

È la scelta ideale soprattutto nei mesi freddi o piovosi, quando eliminare gli stendini in casa significa recuperare spazio, ridurre l’umidità e semplificare la routine quotidiana. Scopri l’offerta a questo link diretto.

La macchina punta sulla cura dei tessuti e su consumi contenuti, con funzioni pratiche che aiutano a gestire i tempi in base alle esigenze di tutti i giorni. Il mix di tecnologie intelligenti, capacità da 8 kg e comandi chiari ne fa una proposta solida per chi desidera risultati affidabili senza complicazioni.

Electrolux Serie 700 DelicateCare: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’Electrolux Serie 700 DelicateCare è proposta su Amazon a 579,00€ con sconto del 42%. Considerando la riduzione applicata, il risparmio è di circa 419 euro rispetto al prezzo di listino. Un posizionamento molto competitivo nella fascia delle asciugatrici a pompa di calore da 8 kg, ideale per chi cerca efficienza, praticità e attenzione ai capi senza spendere una fortuna.

La promo è attiva al momento della pubblicazione: ti consigliamo di procedere rapidamente all’acquisto per non perdere l’occasione.

Electrolux Serie 700 DelicateCare: le caratteristiche tecniche

Questa asciugatrice a pompa di calore da 8 kg (modello EW7H583W) è progettata per prendersi cura dei capi con la tecnologia SensiCare, che regola automaticamente tempo e consumi grazie ai sensori di temperatura e umidità.

Il trattamento a temperature più basse aiuta a mantenere i tessuti come nuovi più a lungo, preservando fibre e forme. La presenza del Motore Inverter contribuisce a efficienza e affidabilità nel tempo.

Il sistema filtrante ad alte prestazioni EcoFlow semplifica la manutenzione con un unico filtro facile da pulire, mantenendo elevata l’efficienza energetica. L’azione Reverse del cestello riduce pieghe e grovigli, mentre la partenza ritardata permette di programmare l’avvio quando è più comodo.

Completano il quadro la Classe C, i 14 programmi dedicati e una rumorosità di 67 dB. Le dimensioni sono 850x596x636 mm, una configurazione standard pensata per integrarsi agevolmente in casa.

