Electrolux, l'asciugatrice top di gamma a 499,99 euro: 41% di sconto
L'asciugatrice Electrolux Serie 600 con cestello da 8 kg, sensori DryAssist e programma QuickCare è in offerta con un super sconto e risparmi centinaia di euro.
Quando il bucato si accumula, asciugare capi e biancheria in modo uniforme può diventare una necessità quotidiana. L’Electrolux Serie 600 è proposta con il 41% di sconto.
Questa asciugatrice a pompa di calore da 8 kg abbina la tecnologia GentleCare, che asciuga a temperature più basse per proteggere le fibre senza allungare i tempi, ai sensori DryAssist. Questi controllano temperatura e umidità del carico e interrompono il ciclo al momento giusto, per evitare che i capi si asciughino eccessivamente. Per i carichi leggeri e sintetici c’è QuickCare, mentre il programma Lenzuola XL è pensato per biancheria voluminosa come piumoni e copriletti.
Electrolux Serie 600 in offerta: sconto del 41% e risparmio di circa 347 euro
Il prezzo indicato per l’Electrolux Serie 600 è di 499,99 euro, con uno sconto del 41% e un risparmio calcolato di circa 347 euro rispetto al prezzo teorico precedente allo sconto. È un’asciugatrice da 8 kg con pompa di calore e cesto da 113 litri. Le informazioni disponibili non indicano pagamenti a rate, coupon, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi per il reso; non è quindi possibile aggiungere dettagli su questi aspetti.
Acquista subito Electrolux Serie 600 in offerta
L’asciugatrice Electrolux con pompa di calore e sensori DryAssist
Se cerchi un modo pratico per gestire carichi diversi, dalla biancheria leggera alle lenzuola, questa asciugatrice offre programmi e funzioni dedicati. Ecco cosa prevedono le caratteristiche indicate:
- Capacità di 8 kg e cesto da 113 litri: lo spazio interno consente di gestire carichi di bucato, comprese le esigenze dei programmi per biancheria voluminosa.
- Tecnologia GentleCare a pompa di calore: lavora a temperature più basse e delicate, con l’obiettivo di proteggere le fibre senza prolungare i tempi di asciugatura.
- Sensori DryAssist: rilevano temperatura e umidità del carico e fermano il ciclo al momento opportuno, così i capi non vengono asciugati eccessivamente.
- Programma QuickCare da 75 minuti: permette di asciugare fino a 4 kg di capi leggeri e sintetici in modo uniforme quando il tempo è poco.
- Programma Lenzuola XL: è pensato per set di biancheria da letto, piumoni e copriletti, per ottenere risultati uniformi senza angoli ancora umidi.
- Motore Inverter e partenza ritardata: sono tra le dotazioni indicate insieme al segnale acustico di fine ciclo. Le dimensioni riportate sono 85 × 59,6 × 63,8 cm e la rumorosità è di 66 dB.
Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
- Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
- Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
Approfitta ora dello sconto del 41% su Electrolux Serie 600.
Scopri altre asciugatrici in promo da oggi su Amazon.
FAQ
La capacità indicata è di 8 kg. Il programma QuickCare asciuga fino a 4 kg di capi leggeri e sintetici in 75 minuti.
L’asciugatura a pompa di calore lavora a temperature più basse e delicate per proteggere le fibre senza allungare i tempi.
Sì, il programma Lenzuola XL è pensato per carichi voluminosi come set di biancheria da letto, piumoni e copriletti.
Le dimensioni indicate sono 85 × 59,6 × 63,8 cm.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.