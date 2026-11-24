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L'asciugatrice Electrolux Serie 600 con cestello da 8 kg, sensori DryAssist e programma QuickCare è in offerta con un super sconto e risparmi centinaia di euro.

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Quando il bucato si accumula, asciugare capi e biancheria in modo uniforme può diventare una necessità quotidiana. L’Electrolux Serie 600 è proposta con il 41% di sconto.

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Questa asciugatrice a pompa di calore da 8 kg abbina la tecnologia GentleCare, che asciuga a temperature più basse per proteggere le fibre senza allungare i tempi, ai sensori DryAssist. Questi controllano temperatura e umidità del carico e interrompono il ciclo al momento giusto, per evitare che i capi si asciughino eccessivamente. Per i carichi leggeri e sintetici c’è QuickCare, mentre il programma Lenzuola XL è pensato per biancheria voluminosa come piumoni e copriletti.

Electrolux Serie 600 in offerta: sconto del 41% e risparmio di circa 347 euro

Il prezzo indicato per l’Electrolux Serie 600 è di 499,99 euro, con uno sconto del 41% e un risparmio calcolato di circa 347 euro rispetto al prezzo teorico precedente allo sconto. È un’asciugatrice da 8 kg con pompa di calore e cesto da 113 litri. Le informazioni disponibili non indicano pagamenti a rate, coupon, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi per il reso; non è quindi possibile aggiungere dettagli su questi aspetti.

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L’asciugatrice Electrolux con pompa di calore e sensori DryAssist

Se cerchi un modo pratico per gestire carichi diversi, dalla biancheria leggera alle lenzuola, questa asciugatrice offre programmi e funzioni dedicati. Ecco cosa prevedono le caratteristiche indicate:

Capacità di 8 kg e cesto da 113 litri : lo spazio interno consente di gestire carichi di bucato, comprese le esigenze dei programmi per biancheria voluminosa.

: lo spazio interno consente di gestire carichi di bucato, comprese le esigenze dei programmi per biancheria voluminosa. Tecnologia GentleCare a pompa di calore : lavora a temperature più basse e delicate, con l’obiettivo di proteggere le fibre senza prolungare i tempi di asciugatura.

: lavora a temperature più basse e delicate, con l’obiettivo di proteggere le fibre senza prolungare i tempi di asciugatura. Sensori DryAssist : rilevano temperatura e umidità del carico e fermano il ciclo al momento opportuno, così i capi non vengono asciugati eccessivamente.

: rilevano temperatura e umidità del carico e fermano il ciclo al momento opportuno, così i capi non vengono asciugati eccessivamente. Programma QuickCare da 75 minuti : permette di asciugare fino a 4 kg di capi leggeri e sintetici in modo uniforme quando il tempo è poco.

: permette di asciugare fino a 4 kg di capi leggeri e sintetici in modo uniforme quando il tempo è poco. Programma Lenzuola XL : è pensato per set di biancheria da letto, piumoni e copriletti, per ottenere risultati uniformi senza angoli ancora umidi.

: è pensato per set di biancheria da letto, piumoni e copriletti, per ottenere risultati uniformi senza angoli ancora umidi. Motore Inverter e partenza ritardata: sono tra le dotazioni indicate insieme al segnale acustico di fine ciclo. Le dimensioni riportate sono 85 × 59,6 × 63,8 cm e la rumorosità è di 66 dB.

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FAQ Quanta biancheria può asciugare l’Electrolux Serie 600? La capacità indicata è di 8 kg. Il programma QuickCare asciuga fino a 4 kg di capi leggeri e sintetici in 75 minuti. Come funziona la tecnologia GentleCare? L’asciugatura a pompa di calore lavora a temperature più basse e delicate per proteggere le fibre senza allungare i tempi. L’asciugatrice ha un programma per lenzuola e piumoni? Sì, il programma Lenzuola XL è pensato per carichi voluminosi come set di biancheria da letto, piumoni e copriletti. Quali sono le dimensioni dell’Electrolux Serie 600? Le dimensioni indicate sono 85 × 59,6 × 63,8 cm.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.