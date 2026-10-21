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L'asciugatrice Electrolux con cestello da 8 chilogrammi, pompa di calore e tecnologia SensiCare è in sconto del 40%.

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Stendere il bucato può diventare complicato quando si accumulano capi e biancheria voluminosa. L’asciugatrice Electrolux 8 kg EW6HA28G è proposta con uno sconto del 40%.

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La capacità di 8 kg e la pompa di calore sono pensate per gestire il bucato con un’asciugatura a bassa temperatura. La tecnologia SensiCare adatta il ciclo al carico, mentre il programma Lenzuola XL è dedicato alla biancheria voluminosa. Il funzionamento silenzioso e le dimensioni indicate dal produttore completano le caratteristiche per l’uso quotidiano.

Electrolux Asciugatrice 8 kg EW6HA28G in offerta: sconto del 40%

Il prezzo indicato è di 539 euro, con uno sconto del 40% riportato sulla pagina del prodotto. Il risparmio corrispondente è di circa 359 euro rispetto al prezzo di riferimento implicato dalla percentuale. Per chi cerca una macchina da 8 kg con pompa di calore, la tecnologia SensiCare e un programma specifico per lenzuola e biancheria grande, questa proposta riunisce queste funzioni in un unico modello. Le informazioni disponibili non indicano modalità di pagamento a rate, coupon, vantaggi Prime o una scadenza per questa offerta. Electrolux segnala inoltre una campagna di soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, dal 1° settembre 2026 al 28 febbraio 2027, per l’acquisto di asciugatrici selezionate; la partecipazione dipende dai modelli inclusi nell’iniziativa.

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L’asciugatrice Electrolux con la pompa di calore da 8 kg e la tecnologia SensiCare

Per chi vuole asciugare il bucato senza trascurare i tessuti o rinunciare a gestire lenzuola e capi voluminosi, queste sono le funzioni principali da considerare:

Capacità di 8 kg e pompa di calore : consente di gestire carichi di bucato e asciugarli a bassa temperatura, con un trattamento delicato dei capi e consumi ridotti secondo le caratteristiche dichiarate.

: consente di gestire carichi di bucato e asciugarli a bassa temperatura, con un trattamento delicato dei capi e consumi ridotti secondo le caratteristiche dichiarate. Tecnologia SensiCare : adatta il ciclo al carico, così il trattamento può essere calibrato sulla quantità di bucato e contribuire a evitare sprechi.

: adatta il ciclo al carico, così il trattamento può essere calibrato sulla quantità di bucato e contribuire a evitare sprechi. Programma Lenzuola XL : è dedicato ai capi voluminosi e alla biancheria grande, con l’obiettivo di asciugarli senza grovigli.

: è dedicato ai capi voluminosi e alla biancheria grande, con l’obiettivo di asciugarli senza grovigli. Dimensioni di 850 x 596 x 638 mm e funzionamento silenzioso: sono caratteristiche dichiarate per inserirla nella routine domestica e usarla quotidianamente.

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FAQ Quanta biancheria può contenere l’asciugatrice Electrolux EW6HA28G? La capacità indicata è di 8 kg. L’asciugatrice Electrolux EW6HA28G ha un programma per le lenzuola? Sì, è indicato il programma Lenzuola XL, dedicato ai capi voluminosi e alla biancheria grande. Come funziona la tecnologia SensiCare? La tecnologia SensiCare adatta il ciclo al carico per proteggere i tessuti ed evitare sprechi. Quali sono le dimensioni dell’asciugatrice Electrolux? Le dimensioni indicate sono 850 x 596 x 638 mm.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.