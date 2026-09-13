Candy, l'asciugatrice smart al minimo storico: sconto lampo su Amazon
Candy Smart Pro Asciugatrice a Pompa di Calore 8 Kg, asciugatrice efficiente con connettività smart, programma stiro facile e classe D al 34% di sconto.
Stendere i panni in casa o sul balcone richiede tempo, spazio e spesso costringe a fare i conti con umidità e cattivi odori. Per chi vuole asciugare il bucato in modo rapido ed efficiente senza riempire casa di stendini, la Candy Smart Pro Asciugatrice a Pompa di Calore 8 Kg è disponibile con uno sconto del 34% che la rende particolarmente interessante.
Questa asciugatrice unisce una capacità di carico da 8 kg alla tecnologia a pompa di calore, pensata per ridurre i consumi rispetto ai modelli tradizionali. La presenza della connettività Wi‑Fi + BLE permette di gestire i cicli da app, mentre il Programma Stiro Facile riduce le pieghe, aiutando a limitare l’uso del ferro. La struttura a libera installazione e le dimensioni standard facilitano il posizionamento in casa.
Candy Smart Pro Asciugatrice 8 Kg in offerta: sconto del 34%
Se stai valutando una asciugatrice a pompa di calore da 8 kg, questa proposta Candy Smart Pro unisce una buona capacità di carico alla classe di efficienza energetica D e a una dotazione pensata per semplificare la gestione del bucato. Con lo sconto del 34% puoi portarti a casa la Candy Smart Pro a soli 349,00€ sfruttando una promozione che rende il modello competitivo nella sua fascia. La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.
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L’asciugatrice Candy con la pompa di calore e la capacità da 8 kg
Per chi è stanco di fare i conti con tempi lunghi di asciugatura e stanze invase da panni stesi, questa asciugatrice offre una soluzione pratica per gestire carichi familiari senza rinunciare all’attenzione ai consumi.
- Tecnologia di asciugatura a pompa di calore: contribuisce a ridurre i consumi rispetto alle asciugatrici tradizionali a resistenza, ideale per un uso frequente durante tutto l’anno.
- Capacità massima di carico da 8 kg: consente di asciugare in un solo ciclo il bucato di più giorni o i capi di una famiglia, limitando il numero di programmi da avviare.
- Connettività Wi‑Fi + BLE: permette di collegare l’asciugatrice alle app compatibili, per gestire e monitorare i cicli anche quando non sei vicino all’elettrodomestico.
- Programma Stiro Facile e partenza ritardata: aiuta a ridurre le pieghe sui capi semplificando la fase di stiro, mentre la possibilità di ritardare l’avvio rende più semplice adattare i cicli ai tuoi orari.
- Raccolta acqua EasyCase: il sistema di raccolta dell’acqua consente di recuperare facilmente il liquido di condensa e, se necessario, riutilizzarlo, rendendo più pratiche le operazioni di svuotamento.
- Dimensioni 85 x 60 x 58,5 cm: formato standard a libera installazione, pensato per integrarsi facilmente in lavanderia, bagno o in un angolo dedicato.
- Rumorosità di 66 dB: livello sonoro pensato per risultare gestibile anche in ambienti domestici dove l’elettrodomestico resta vicino alle zone giorno.
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FAQ
L’asciugatrice Candy Smart Pro può asciugare fino a 8 kg di bucato per ciclo.
Questa asciugatrice Candy utilizza la tecnologia a pompa di calore, pensata per contenere i consumi energetici.
Sì, è dotata di connettività Wi‑Fi + BLE che permette di gestire e monitorare i cicli tramite app compatibili.
Le dimensioni sono 85 x 60 x 58,5 cm (altezza x larghezza x profondità).
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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