Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

L'asciugatrice Candy Rapidò con cestello da 9 chilogrammi è in promo con uno sconto che te la fa pagare quasi la metà. Tanti programmi e facile da utilizzare.

Amazon

Gestire il bucato quando si hanno famiglia, lavoro e poco spazio per stendere può diventare un incubo, soprattutto nelle giornate umide o piovose. In questo momento la Candy Rapidò Asciugatrice a Pompa di Calore 9 Kg è proposta con uno sconto del 45%, portando il prezzo a 349,00€ e rendendo molto più accessibile una soluzione pratica per avere panni asciutti in poco tempo.

Candy Rapidò Asciugatrice a Pompa di Calore 9 Kg 349,00 € -45% 628,99 € Risparmi 279,99 € Acquista su Amazon

Candy Rapidò è pensata per semplificare la gestione quotidiana del bucato grazie a un set completo di cicli rapidi sotto i 90 minuti, a un programma dedicato alla lana certificato Woolmark che tutela le fibre più delicate e a funzioni smart via app hOn connesse al Wi‑Fi. A completare il quadro c’è un ciclo Refresh da 20 minuti che riduce pieghe e cattivi odori, utile quando i capi non sono davvero sporchi ma hanno bisogno di essere rigenerati.

Candy Rapidò Asciugatrice 9 Kg in offerta su Amazon: sconto del 45%

Con questa promozione puoi portarti a casa la Candy Rapidò Asciugatrice a Pompa di Calore 9 Kg a soli 349,00€, approfittando di uno sconto del 45% sul prezzo di listino per una macchina a pompa di calore da 9 kg, in classe D e a libera installazione. Un prezzo particolarmente interessante per chi cerca un’asciugatrice capiente e moderna nella fascia dei modelli con funzioni smart e cicli rapidi, senza salire verso i top di gamma più costosi.

Amazon

Approfitta subito dell’offerta Candy Rapidò

L’asciugatrice Candy con il ciclo lana certificato e i programmi rapidi

Se hai poco tempo per il bucato ma non vuoi rinunciare alla cura dei capi più delicati, questa asciugatrice punta proprio a semplificare la routine quotidiana con un set di funzioni mirate.

Capacità di 9 kg e carica frontale : puoi asciugare in un solo ciclo grandi quantità di bucato, ideale per famiglie o per chi lava spesso lenzuola e asciugamani.

: puoi asciugare in un solo ciclo grandi quantità di bucato, ideale per famiglie o per chi lava spesso lenzuola e asciugamani. Pompa di calore e classe D : la tecnologia a pompa di calore consente di asciugare a temperature più basse rispetto alle tradizionali resistenze, aiutando a preservare meglio i tessuti nel tempo.

: la tecnologia a pompa di calore consente di asciugare a temperature più basse rispetto alle tradizionali resistenze, aiutando a preservare meglio i tessuti nel tempo. 7 cicli rapidi sotto i 90 minuti : una dotazione pensata per chi ha bisogno di avere i vestiti pronti in meno tempo, adatta al bucato di tutti i giorni quando le tempistiche sono strette.

: una dotazione pensata per chi ha bisogno di avere i vestiti pronti in meno tempo, adatta al bucato di tutti i giorni quando le tempistiche sono strette. Ciclo lana certificato Woolmark : programma dedicato ai capi in lana, studiato per rispettare le fibre e mantenere i tessuti morbidi e pronti da indossare.

: programma dedicato ai capi in lana, studiato per rispettare le fibre e mantenere i tessuti morbidi e pronti da indossare. Connettività Wi‑Fi con app hOn : la gestione da smartphone permette di controllare l’asciugatrice da remoto, avere suggerimenti di asciugatura e funzioni di check-up per monitorare lo stato della macchina.

: la gestione da smartphone permette di controllare l’asciugatrice da remoto, avere suggerimenti di asciugatura e funzioni di check-up per monitorare lo stato della macchina. Ciclo Refresh da 20 minuti : rimuove cattivi odori e riduce le pieghe sui capi che non necessitano di un’asciugatura completa, utile per rinfrescare velocemente vestiti rimasti troppo a lungo nell’armadio.

: rimuove cattivi odori e riduce le pieghe sui capi che non necessitano di un’asciugatura completa, utile per rinfrescare velocemente vestiti rimasti troppo a lungo nell’armadio. Rumorosità di 66 dB : un livello sonoro contenuto che rende più gestibile l’uso dell’asciugatrice in casa anche quando è in funzione nelle ore serali.

: un livello sonoro contenuto che rende più gestibile l’uso dell’asciugatrice in casa anche quando è in funzione nelle ore serali. Dimensioni 59,6 x 58,5 x 85 cm: misure standard per una libera installazione che facilita l’inserimento in lavanderie domestiche, bagni o nicchie dedicate.

Candy Rapidò Asciugatrice a Pompa di Calore 9 Kg 349,00 € -45% 628,99 € Risparmi 279,99 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia" e “offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Candy Rapidò Asciugatrice a Pompa di Calore 9 Kg, approfitta ora dell’offerta lampo fino ad esaurimento scorte.

Scopri altre asciugatrici in promo da oggi su Amazon.

Offerta VEVOR Piano di Lavoro per Lavatrice e Asciugatrice con Ripia... 164,30 € -56% 369,90 € Risparmi 205,60 € Acquista su Amazon 5 gram [60 confezioni] silice gel sacchetti essiccanti con p... 11,65 € -27% 15,99 € Risparmi 4,34 € Acquista su Amazon Candy RapidÓ Asciugatrice 8 Kg a Pompa di Calore Inverter, ... 729,59 € Acquista su Amazon Electrolux Asciugatrice 8 kg EW7H58GY Classe B 554,00 € -22% 708,00 € Risparmi 154,00 € Acquista su Amazon Whirlpool C WSD 74M WBS IT– Asciugatrice 7 Kg Slim A Pompa... 539,00 € -10% 599,00 € Risparmi 60,00 € Acquista su Amazon

FAQ Quanti chili di bucato può asciugare l’asciugatrice Candy Rapidò? L’asciugatrice Candy Rapidò ha una capacità massima di 9 kg di bucato. L’asciugatrice Candy Rapidò è adatta ai capi in lana? Sì, dispone di un ciclo lana dedicato certificato Woolmark studiato per rispettare le fibre. Posso controllare l’asciugatrice Candy Rapidò dallo smartphone? Sì, grazie alla connettività Wi‑Fi e all’app hOn puoi gestire l’asciugatrice da remoto. Quanto impiegano i programmi rapidi dell’asciugatrice Candy Rapidò? I cicli rapidi disponibili sono tutti sotto i 90 minuti e includono anche un ciclo Refresh da 20 minuti.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.