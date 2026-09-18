L’asciugatrice Candy Rapidò oggi quasi a metà prezzo: offerta speciale
L'asciugatrice Candy Rapidò con cestello da 9 chilogrammi è in promo con uno sconto che te la fa pagare quasi la metà. Tanti programmi e facile da utilizzare.
Gestire il bucato quando si hanno famiglia, lavoro e poco spazio per stendere può diventare un incubo, soprattutto nelle giornate umide o piovose. In questo momento la Candy Rapidò Asciugatrice a Pompa di Calore 9 Kg è proposta con uno sconto del 45%, portando il prezzo a 349,00€ e rendendo molto più accessibile una soluzione pratica per avere panni asciutti in poco tempo.
Candy Rapidò è pensata per semplificare la gestione quotidiana del bucato grazie a un set completo di cicli rapidi sotto i 90 minuti, a un programma dedicato alla lana certificato Woolmark che tutela le fibre più delicate e a funzioni smart via app hOn connesse al Wi‑Fi. A completare il quadro c’è un ciclo Refresh da 20 minuti che riduce pieghe e cattivi odori, utile quando i capi non sono davvero sporchi ma hanno bisogno di essere rigenerati.
Candy Rapidò Asciugatrice 9 Kg in offerta su Amazon: sconto del 45%
Con questa promozione puoi portarti a casa la Candy Rapidò Asciugatrice a Pompa di Calore 9 Kg a soli 349,00€, approfittando di uno sconto del 45% sul prezzo di listino per una macchina a pompa di calore da 9 kg, in classe D e a libera installazione. Un prezzo particolarmente interessante per chi cerca un’asciugatrice capiente e moderna nella fascia dei modelli con funzioni smart e cicli rapidi, senza salire verso i top di gamma più costosi.
Approfitta subito dell’offerta Candy Rapidò
L’asciugatrice Candy con il ciclo lana certificato e i programmi rapidi
Se hai poco tempo per il bucato ma non vuoi rinunciare alla cura dei capi più delicati, questa asciugatrice punta proprio a semplificare la routine quotidiana con un set di funzioni mirate.
- Capacità di 9 kg e carica frontale: puoi asciugare in un solo ciclo grandi quantità di bucato, ideale per famiglie o per chi lava spesso lenzuola e asciugamani.
- Pompa di calore e classe D: la tecnologia a pompa di calore consente di asciugare a temperature più basse rispetto alle tradizionali resistenze, aiutando a preservare meglio i tessuti nel tempo.
- 7 cicli rapidi sotto i 90 minuti: una dotazione pensata per chi ha bisogno di avere i vestiti pronti in meno tempo, adatta al bucato di tutti i giorni quando le tempistiche sono strette.
- Ciclo lana certificato Woolmark: programma dedicato ai capi in lana, studiato per rispettare le fibre e mantenere i tessuti morbidi e pronti da indossare.
- Connettività Wi‑Fi con app hOn: la gestione da smartphone permette di controllare l’asciugatrice da remoto, avere suggerimenti di asciugatura e funzioni di check-up per monitorare lo stato della macchina.
- Ciclo Refresh da 20 minuti: rimuove cattivi odori e riduce le pieghe sui capi che non necessitano di un’asciugatura completa, utile per rinfrescare velocemente vestiti rimasti troppo a lungo nell’armadio.
- Rumorosità di 66 dB: un livello sonoro contenuto che rende più gestibile l’uso dell’asciugatrice in casa anche quando è in funzione nelle ore serali.
- Dimensioni 59,6 x 58,5 x 85 cm: misure standard per una libera installazione che facilita l’inserimento in lavanderie domestiche, bagni o nicchie dedicate.
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Candy Rapidò Asciugatrice a Pompa di Calore 9 Kg, approfitta ora dell’offerta lampo fino ad esaurimento scorte.
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FAQ
L’asciugatrice Candy Rapidò ha una capacità massima di 9 kg di bucato.
Sì, dispone di un ciclo lana dedicato certificato Woolmark studiato per rispettare le fibre.
Sì, grazie alla connettività Wi‑Fi e all’app hOn puoi gestire l’asciugatrice da remoto.
I cicli rapidi disponibili sono tutti sotto i 90 minuti e includono anche un ciclo Refresh da 20 minuti.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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