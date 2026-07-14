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Candy Rapidò, l’asciugatrice per un bucato veloce ora al 45% di sconto

Candy Rapidò RO EH9N2TE-S, asciugatrice a pompa di calore da 9 kg con cicli rapidi, programma lana certificato e gestione smart via app è in sconto del 45%.

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Asciugatrice Candy Rapidò RO EH9N2TE-S bianca a pompa di calore Amazon

Montagne di panni umidi in giro per casa, termosifoni coperti da stendini e poco tempo per gestire il bucato: se ti riconosci in questa scena, è il momento di passare a un’asciugatrice. In questi giorni la Candy Rapidò RO EH9N2TE-S è proposta con uno sconto del 45%, così porti in casa un modello capiente e ricco di funzioni smart a un prezzo molto più accessibile.

Questa asciugatrice è pensata per rendere il bucato quotidiano più semplice e rapido, grazie a un set completo di 7 cicli veloci sotto i 90 minuti che ti permettono di gestire i capi anche all’ultimo momento. Il programma lana certificato Woolmark protegge i tessuti più delicati, mentre la connettività Wi‑Fi con app hOn (simply-Fi) ti offre controllo da remoto, consigli di asciugatura e check-up in ogni momento. Non manca un ciclo Refresh da 20 minuti per rinfrescare velocemente i vestiti, eliminare odori sgradevoli e ridurre le pieghe.

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Candy Rapidò RO EH9N2TE-S in offerta su Amazon con sconto del 45%

L’asciugatrice Candy Rapidò RO EH9N2TE-S è una soluzione interessante per chi vuole migliorare la gestione del bucato senza salire su fasce di prezzo troppo elevate. Oggi è disponibile a 349,00€, con uno sconto del 45% rispetto al prezzo di listino, una cifra decisamente competitiva per una asciugatrice a pompa di calore da 9 kg con connettività smart e ampia scelta di programmi. In questa fascia di mercato è raro trovare un mix così bilanciato di capacità, funzioni rapide e gestione via app, per cui se stavi valutando il salto di qualità nel bucato domestico questo è un buon momento per farlo: l’asciugatrice Candy Rapidò RO EH9N2TE-S è disponibile con uno sconto del 45%.

L’asciugatrice Candy con i cicli rapidi, la pompa di calore e il controllo via app

Se non vuoi più convivere con lo stendino in salotto ma temi consumi eccessivi o programmi infiniti, questa asciugatrice punta proprio a risolvere questi dubbi con tecnologie mirate alla rapidità e alla praticità.

  • Capacità di 9 kg con pompa di calore: ti permette di asciugare grandi carichi in una sola volta, riducendo il numero di cicli e contenendo i consumi rispetto alle asciugatrici tradizionali a resistenza.
  • Set completo di 7 cicli rapidi sotto i 90 minuti: ideale per chi ha poco tempo e vuole capi pronti da indossare in giornata, senza attendere ore per ogni ciclo.
  • Programma lana certificato Woolmark: protegge maglioni e capi delicati mantenendo le fibre morbide e integre, così non devi più temere di rovinare i tessuti in asciugatrice.
  • Connettività Wi‑Fi con app hOn / simply-Fi: puoi avviare e monitorare i cicli da remoto, ricevere consigli di asciugatura e fare check-up dell’elettrodomestico direttamente dallo smartphone.
  • Ciclo Refresh da 20 minuti: rimuove i cattivi odori e riduce le pieghe sui capi poco sporchi, perfetto per ravvivare rapidamente giacche, maglioni o abiti rimasti a lungo nell’armadio.
  • Libera installazione con dimensioni compatte (59,6×58,5×85 cm): si adatta facilmente alla maggior parte delle lavanderie domestiche, anche dove lo spazio è limitato.

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Candy Rapidò RO EH9N2TE-S, asciugatrice smart da 9 kg al 45% di sconto: approfitta ora dell’offerta lampo prima che le scorte finiscano.

FAQ

Quanti kg di bucato posso asciugare con la Candy Rapidò RO EH9N2TE-S?

Questa asciugatrice offre una capacità di 9 kg, adatta anche a famiglie e carichi voluminosi.

La Candy Rapidò RO EH9N2TE-S è adatta ai capi in lana?

Sì, include un programma dedicato ai capi in lana certificato Woolmark, pensato per rispettare le fibre delicate.

Posso controllare la Candy Rapidò RO EH9N2TE-S da smartphone?

Sì, è dotata di connettività Wi‑Fi e si gestisce tramite app hOn / simply-Fi, con controllo da remoto e funzioni smart.

Esiste un programma veloce per rinfrescare i capi sulla Candy Rapidò RO EH9N2TE-S?

Sì, il ciclo Refresh da 20 minuti elimina odori e riduce le pieghe sui vestiti poco sporchi.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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