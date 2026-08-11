Candy, l'asciugatrice che ti salva la vita costa la metà: maxi sconto

L'asciugatrice Candy è in promo su Amazon con uno sconto del 48% e il prezzo crolla a metà prezzo. Tanti programmi e un cestello da 9 chilogrammi.

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Tra le migliori offerte che trovi da oggi su Amazon c’è l’ottima asciugatrice Candy Rapidò con cestello da 9 chilogrammi in promo con un super sconto del 48% che fa crollare il prezzo a metà prezzo, con un risparmio di quasi 300 euro. L’offerta si arricchisce anche della possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Una vera offerta da saldi estivi per un elettrodomestico che si rivelerà fondamentale il prossimo autunno e inverno. Il cestello da 9 chilogrammi è molto capiente, e l’asciugatrice è dotata anche di un sensore che adatta acqua ed elettricità in base al peso del bucato. Tanti programmi a a disposizione, tra cui quello dedicato ai vestiti di lana. Devi essere velocissimo: le scorte stanno per terminare.

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Asciugatrice Candy Rapidò: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo e prezzo in forte calo per l’asciugatrice Candy Rapidò. Da oggi è disponibile su Amazon a 329 euro, con uno sconto del 48% sul prezzo di listino, con un risparmio di quasi 300 euro su quello di listino. Chi preferisce dilazionare la spesa può inoltre pagare in 5 rate a tasso zero direttamente al momento del checkout su Amazon.

La disponibilità del prodotto è immediata e la spedizione richiede solamente pochi giorni. Per il reso gratuito hai come sempre 14 giorni di tempo da quando ti viene consegnata. Devi essere velocissimo nell’approfittarne: le scorte sono limitate.

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Asciugatrice Candy Rapidò: le caratteristiche tecniche

L’asciugatrice Candy Rapidò è il modello che devi assolutamente acquistare oggi grazie alla promo lampo disponibile su Amazon. Un modello capiente e con tante funzioni avanzate che la rendono veramente speciale. La Candy Rapidò RO EH9N2TE-S offre una capacità di carico fino a 9 kg, ideale per famiglie numerose o per chi vuole ridurre il numero di cicli settimanali. Il sistema a pompa di calore lavora a temperature più contenute rispetto alle asciugatrici tradizionali, garantendo consumi ridotti e una maggiore cura dei tessuti.

Grazie a un sensore ad hoc, il dispositivo rileva automaticamente il peso del bucato caricato e regola di conseguenza durata e consumi del ciclo, garantendo risultati precisi e riducendo gli sprechi di energia. Tra i numerosi programmi disponibili troviamo il programma lana certificato Woolmark, pensato per evitare l’infeltrimento dei capi più delicati, oltre ai cicli dedicati a delicati, camicie, sport e jeans.

Per chi ha poco tempo a disposizione, la gamma Rapidò mette a disposizione un set completo di cicli rapidi da 30 a 90 minuti, perfetti per asciugare in fretta una camicia dell’ultimo minuto o un carico di asciugamani. È inoltre possibile scegliere tra diversi livelli di asciugatura, per ottenere capi pronti da riporre nell’armadio, da stirare o extra asciutti, in base alle proprie esigenze.

Sul fronte della praticità, il serbatoio EasyCase integrato nella porta facilita la raccolta e lo svuotamento dell’acqua di condensa, senza dover accedere a vani nascosti, mentre gli indicatori di filtro e fine ciclo rendono l’utilizzo semplice e intuitivo giorno dopo giorno. Grazie alla connettività Wi-Fi e Bluetooth e all’app hOn, è possibile controllare l’asciugatrice da remoto, accedere a programmi aggiuntivi e ricevere notifiche di fine ciclo direttamente sullo smartphone

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Ecco 5 asciugatrici in promo da oggi su Amazon.

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