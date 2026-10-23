Asciugatrice Candy RapidÓ, con lo sconto del 47% il prezzo sprofonda

L'asciugatrice della Candy è in offerta con uno sconto del 47% e la paghi quasi la metà. Tanti programmi per l'asciugatura e un cestello da 10 chilogrammi.

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La stagione autunnale si sta avvicinando sempre di più e per chi deve asciugare il bucato in modo rapido le difficoltà aumentano. Chi non ha uno spazio esterno o un terrazzo deve per forza di cose affidarsi a un’asciugatrice da piazzare nello spazio dedicato alla lavanderia. Se stavi aspettando il momento buono per acquistare un nuovo modello, oggi è il tuo giorno fortunato. Su Amazon trovi l’asciugatrice Candy RapidÓ RO in promo con uno sconto del 47% e la paghi quasi la metà. Una vera offerta bestseller impreziosita anche dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Le scorte sono limitate e per questo motivo ti consigliamo di approfittarne il prima possibile.

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Asciugatrice Candy Rapido: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’occasione è di quelle da cogliere al volo. L’asciugatrice Candy RapidÓ RO è in offerta a un prezzo di 399 euro grazie allo sconto del 47% presente in pagina. La paghi praticamente la metà e il risparmio netto è di ben 360 euro. A rendere ancora più allettante la promo c’è la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 79,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

L’asciugatrice può essere acquistata immediatamente e per la consegna devi aspettare un paio di giorni. Come per tutti gli elettrodomestici puoi anche aggiungere servizi aggiuntivi come ad esempio il ritiro dell’usato. Per il reso gratuito hai quattordici giorni di tempo.

Asciugatrice Candy Rapido: le caratteristiche tecniche

Con l’offerta disponibile oggi l’asciugatrice Candy RapidÓ RO con cestello da 10 chilogrammi diventa un vero best-buy. Ha tutto quello che si richiede a un modello adatto a tutta la famiglia: cestello ampio, tanti programmi e il supporto al controllo da remoto. Partiamo dalle caratteristiche tecniche: l’asciugatrice Candy a pompa di calore è dotata di un cestello fino a 10 kg e di un motore inverter.

I tanti programmi disponibili la rendono versatile e sempre pronta all’uso. Tra i programmi disponibili ci sono Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, Rapido, Sport, Piumoni e trapunte e Anti pieghe / Stiro meno. Sono presenti anche funzioni come Kilo Detector, Syncro, Snap&Dry, Asciugatura guidata e la memoria programmi.

La puoi anche controllare da remoto tramite l’app hOn oppure con i comandi vocali. Il display integrato mostra il programma selezionato e lo stato del ciclo, mentre la partenza ritardata fino a 24 ore consente di programmare l’asciugatura quando serve.

La puoi installare dove vuoi e il sistema EasyCase semplifica lo svuotamento del serbatoio della condensa. Insomma, un’asciugatrice completa e da oggi a un prezzo eccezionale.