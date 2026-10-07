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Asciugatrice Bosch Serie 6, offerta lampo su Amazon: sconto imperdibile

L'asciugatrice Bosch Serie 6, con cestello da 9 chilogrammi e programmi igienizzanti è in offerta a un prezzo speciale.

4 min di lettura

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Redazione

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Asciugatrice Bosch WQG245D0IT Serie 6 bianca Amazon

Capita spesso di ritrovarsi con stendini ingombranti in salotto e panni che impiegano giorni ad asciugare, soprattutto in inverno o in appartamento. In questo momento la Bosch WQG245D0IT Serie 6, asciugatrice a pompa di calore da 9 kg, è proposta con uno sconto del 26% che rende molto più accessibile il passaggio a un’asciugatura rapida ed efficiente.

Questa asciugatrice punta sulla praticità quotidiana: la pulizia automatica del condensatore evita manutenzioni noiose e mantiene stabili i consumi nel tempo, mentre i sensori intelligenti regolano l’asciugatura per fermare il ciclo al momento giusto, proteggendo i capi e contenendo gli sprechi. Il cestello speciale per la lana riduce il rischio di infeltrimento, i programmi dedicati a lenzuola e igiene migliorano i risultati su capi voluminosi e delicati, e le opzioni pensate per carichi ridotti permettono di usare la macchina anche quando hai pochi indumenti da trattare.

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Bosch WQG245D0IT Serie 6 in offerta su Amazon: asciugatrice al 26% di sconto

Con una capacità di 9 kg e tecnologia a pompa di calore, questa asciugatrice Serie 6 si posiziona nella fascia dei modelli capienti e attenti ai consumi, ideale per famiglie che vogliono liberarsi definitivamente dello stendino. Grazie allo sconto del 26%, il Bosch WQG245D0IT Serie 6 è disponibile a 649,00€, un prezzo competitivo per un elettrodomestico evoluto che integra programmi specifici per igiene, capi voluminosi e tessuti delicati. L’acquisto rientra nei servizi dedicati Amazon, che includono opzioni di consegna, installazione e smaltimento per rendere l’inserimento in casa più semplice possibile.

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Asciugatrice Bosch WQG245D0IT Serie 6 biancaAmazon

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L’asciugatrice Bosch con il cestello per la lana e il programma igienizzante

Se hai poco spazio per stendere, capi delicati da preservare e l’esigenza di ridurre i tempi di asciugatura senza alzare troppo i consumi, questa asciugatrice punta a semplificare davvero la gestione del bucato di tutti i giorni.

  • Pulizia automatica del condensatore: evita interventi manuali frequenti e mantiene efficiente il sistema di asciugatura, così non devi preoccuparti di smontare e pulire componenti interni per avere consumi stabili.
  • Asciugatura automatica con sensori intelligenti: monitora il livello di umidità dei capi e interrompe il ciclo al momento giusto, riducendo il rischio di restringimenti e usura dei tessuti, oltre a contenere i consumi energetici.
  • Cestello speciale per la lana: pensato per trattare maglioni e capi in lana con maggiore delicatezza, aiuta a limitare l’infeltrimento e a preservare la morbidezza nel tempo.
  • Opzione Mezzo Carico: ottimizza tempo ed energia quando hai pochi capi da asciugare, così non sei costretto a riempire il cestello per usare la macchina con efficienza.
  • Programma Hygiene Plus: riscalda delicatamente i tessuti per contribuire a eliminare germi e batteri, utile per biancheria intima, asciugamani e capi a contatto con bambini o pelli sensibili.
  • Programma Lenzuola con cestello a doppia rotazione: riduce aggrovigliamenti e pieghe, facendo circolare l’aria in modo uniforme anche con capi voluminosi, così rifare il letto e la stiratura diventano più rapidi.
  • Dimensioni 84 x 60 x 60 cm (oblò escluso): formato standard che si inserisce facilmente in bagno, lavanderia o cucina, con una capacità da 9 kg adatta a famiglie e carichi misti.

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Approfitta subito della Bosch WQG245D0IT Serie 6 in offerta lampo fino a esaurimento scorte.

FAQ

Quanti kg di bucato può asciugare l’asciugatrice Bosch WQG245D0IT Serie 6?

L’asciugatrice Bosch WQG245D0IT Serie 6 ha una capacità di carico fino a 9 kg, adatta a famiglie e carichi voluminosi.

L’asciugatrice Bosch WQG245D0IT Serie 6 è adatta ai capi in lana?

Sì, è dotata di un cestello speciale per la lana pensato per proteggere i capi e ridurre il rischio di infeltrimento.

Come funziona la pulizia del condensatore nella Bosch WQG245D0IT Serie 6?

Il condensatore viene pulito automaticamente dall’asciugatrice, evitando manutenzioni manuali frequenti e mantenendo consumi più costanti.

L’asciugatrice Bosch WQG245D0IT Serie 6 ha programmi igienizzanti?

Sì, include il programma Hygiene Plus che riscalda delicatamente i tessuti per contribuire a eliminare germi e batteri.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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