Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon

Montagne di bucato steso in casa, tempi di asciugatura infiniti e capi che si rovinano con il calore eccessivo: se ti riconosci in questa situazione, è il momento di valutare una soluzione più efficiente. La Bosch WQG24200IT Serie 6 è un’asciugatrice a pompa di calore da 9 kg proposta con uno sconto del 28%, pensata per chi vuole bucato asciutto in poco tempo e consumi sotto controllo.

Bosch WQG24200IT Serie 6 599,00 € -28% 833,98 € Risparmi 234,98 € Acquista su Amazon

Questa asciugatrice combina una capacità di 9 kg con un sistema di asciugatura automatica controllata da sensori, che interrompono il ciclo quando i capi hanno raggiunto il livello di asciutto desiderato, evitando sprechi di energia e il rischio di surriscaldare i tessuti. Le opzioni dedicate, come il programma per capi ingombranti e il cestello speciale per la lana, aiutano a mantenere più a lungo la qualità dei tuoi indumenti, mentre la manutenzione è semplificata dal filtro Easy Clean in spugna, studiato per essere rimosso e lavato in pochi istanti sotto l’acqua corrente.

Bosch WQG24200IT Serie 6 in offerta su Amazon: sconto del 28%

Se stai pensando di aggiungere un’asciugatrice alla tua lavanderia domestica, questa proposta di Bosch è interessante perché unisce tecnologia a pompa di calore e attenzione ai consumi con un prezzo promozionale di 599,00€. Grazie all’offerta attuale, il Bosch WQG24200IT Serie 6 è disponibile con uno sconto del 28%, una cifra importante per una macchina a libera installazione da 9 kg che punta a coniugare comfort, protezione dei tessuti e facilità di gestione dei cicli.

Amazon

Approfitta ora dell’offerta sulla Bosch Serie 6

L’asciugatrice Bosch con la pompa di calore e il cestello speciale per la lana

Se non hai spazio per stendere o vuoi ridurre al minimo i tempi di asciugatura senza rovinare i tessuti più delicati, questa asciugatrice nasce proprio per semplificare la gestione del bucato in casa.

Asciugatura automatica con sensori intelligenti : i sensori monitorano continuamente il grado di umidità dei capi e fermano il ciclo quando è raggiunto il livello di asciutto impostato, evitando che i vestiti si surriscaldino e contribuendo a contenere i consumi.

: i sensori monitorano continuamente il grado di umidità dei capi e fermano il ciclo quando è raggiunto il livello di asciutto impostato, evitando che i vestiti si surriscaldino e contribuendo a contenere i consumi. Opzione per carichi ridotti : la funzione Mezzo Carico è pensata per quando hai pochi capi da asciugare, così non sei costretto a riempire il cestello e puoi ottimizzare tempo ed energia in base alle reali esigenze quotidiane.

: la funzione Mezzo Carico è pensata per quando hai pochi capi da asciugare, così non sei costretto a riempire il cestello e puoi in base alle reali esigenze quotidiane. Cestello speciale per la lana : dedicato ai capi più delicati, riduce il rischio di infeltrimento e ti permette di affidare all’asciugatrice anche maglioni e indumenti in lana che solitamente richiedono più attenzioni.

: dedicato ai capi più delicati, riduce il rischio di infeltrimento e ti permette di affidare all’asciugatrice anche maglioni e indumenti in lana che solitamente richiedono più attenzioni. Filtro Easy Clean in spugna : la manutenzione è semplificata da un filtro che cattura la lanugine e si estrae in un attimo; basta sciacquarlo sotto l’acqua e reinserirlo, senza dover intervenire sul condensatore.

: la manutenzione è semplificata da un filtro che cattura la lanugine e si estrae in un attimo; basta sciacquarlo sotto l’acqua e reinserirlo, senza dover intervenire sul condensatore. Programma lenzuola : il movimento bidirezionale del cestello aiuta a ridurre l’aggrovigliamento di lenzuola e capi voluminosi, rendendo più semplice sia l’asciugatura sia la fase di piegatura.

: il movimento bidirezionale del cestello aiuta a ridurre l’aggrovigliamento di lenzuola e capi voluminosi, rendendo più semplice sia l’asciugatura sia la fase di piegatura. Dimensioni compatte con capacità di 9 kg: con misure di 84,5 x 60 x 60 cm (oblò escluso), si integra facilmente in molti spazi domestici pur offrendo un cestello ampio, adatto anche alle famiglie che gestiscono carichi importanti.

Bosch WQG24200IT Serie 6 599,00 € -28% 833,98 € Risparmi 234,98 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Bosch WQG24200IT Serie 6, approfitta subito dell’offerta lampo a scorte limitate.

Scopri altre asciugatrici in promo da oggi su Amazon.

Offerta Cecotec Asciugatrice 8 Kg Pompa di Calore Bolero Dresscode D... 348,90 € -30% 498,90 € Risparmi 150,00 € Acquista su Amazon HOMCOM Mini Asciugatrice Portatile 2.5 kg, 5 Programmi, 800/... 177,95 € Acquista su Amazon DREAME L9 AI Twin Inverter Asciugatrice, 9 kg 799,00 € -27% 1.099,00 € Risparmi 300,00 € Acquista su Amazon Beko BMTAM93EB - Asciugatrice a Libera Installazione 9 Kg, C... 399,99 € -25% 534,79 € Risparmi 134,80 € Acquista su Amazon Cecotec Asciugatrice a Pompa di Calore 9Kg Bolero Dresscode ... 338,90 € -15% 399,00 € Risparmi 60,10 € Acquista su Amazon

FAQ Quanti chili di bucato può asciugare l’asciugatrice Bosch WQG24200IT Serie 6? L’asciugatrice Bosch WQG24200IT Serie 6 offre una capacità di carico fino a 9 kg. L’asciugatrice Bosch WQG24200IT Serie 6 è adatta ai capi in lana? Sì, include un cestello speciale per la lana pensato per proteggerli dal rischio di infeltrimento. Come si pulisce il filtro dell’asciugatrice Bosch WQG24200IT Serie 6? Il filtro Easy Clean in spugna si rimuove facilmente, si sciacqua sotto l’acqua e si reinserisce nel vano. L’asciugatrice Bosch WQG24200IT Serie 6 ha un programma dedicato alle lenzuola? Sì, dispone di un programma lenzuola con movimento bidirezionale del cestello per ridurre l’aggrovigliamento dei capi ingombranti.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.