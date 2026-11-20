L'asciugatrice Bosch Serie 6 con cestello da 9 chilogrammi è in offerta con uno sconto del 37% e risparmi centinaia di euro. Dotata di ben 14 programmi di asciugatura.

Bosch

Il meteo di queste settimane è un vero incubo per chi deve asciugare il bucato. Pioggia, umidità e tante nuvole che complicano i piani di milioni di famiglie italiane. Cosa fare per risolverlo? Affidarsi alla tecnologia, o meglio ancora a un elettrodomestico che negli ultimi anni ha sempre più preso piede nelle nostre abitazioni: l’asciugatrice. Grazie al Black Friday c’è anche un’occasione unica per fare un super affare: l’asciugatrice Bosch Serie 6 con cestello da 9 chilogrammi è in promo con uno sconto del 37% e il risparmio netto è di poco superiore ai 300 euro. L’offerta non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero e diventa alla portata di tutti. Oltre a un cestello extra-large, l’asciugatrice della Bosch è dotata di ben 14 programmi che si adattano a qualsiasi tipologia di tessuto. Non perdere questa opportunità: è tra le più vendute nella sua categoria.

Asciugatrice Bosch Serie 6 521,55 € -37% 833,98 € Risparmi 312,43 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Asciugatrice Bosch Serie 6: prezzo, offerta e sconto Amazon

Tra le offerte top del Black Friday. L’asciugatrice Bosch Serie 6 con cestello da 9 chilogrammi è disponibile in promo con uno sconto del 37% e il prezzo scende a 521,55 euro, con un risparmio netto di poco superiore ai 300 euro su quello di listino. Per alleggerire il prezzo hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate da 43,47 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità dell’asciugatrice è immediata e acquistandola oggi la ricevi nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2027.

Asciugatrice Bosch Serie 6 521,55 € -37% 833,98 € Risparmi 312,43 € Acquista su Amazon

Asciugatrice Bosch Serie 6: cestello da 9 chilogrammi e tanti programmi di utilizzo

L’asciugatrice Bosch Serie 6 è un modello a pompa di calore con capacità di carico di 9 kg, adatta a famiglie numerose. Il sistema AutoDry regola automaticamente la durata fino a raggiungere il livello di asciugatura impostato, evitando di consumare energia inutilmente. Il programma Eco a pieno carico dura 3 ore e 50 minuti, mentre a carico dimezzato bastano 2 ore e 12 minuti.

Sono disponibili 14 programmi, tra cui Cotone, Camicie, Eco, Piumini, Delicati, Asciugamani, Mix, Sport/Fitness, Trapunte, Sintetici e Lana. Non manca il programma Rapido 40 minuti utilissimo quando si hanno pochi indumenti da asciugare, oppure maglie leggere. Si possono impostare la partenza differita e la temperatura, mentre il display LED multifunzione con comandi a rotazione e touch semplifica l’uso.

Tra le funzioni utili ci sono l’indicatore di filtro otturato, la funzione aggiungi bucato a ciclo avviato, il design antivibrazioni e il kit di scarico della condensa. L’oblò ha apertura a destra e la macchina può essere installata anche a colonna con una lavatrice. Un elettrodomestico che soprattutto in questo periodo dell’anno è utilissimo per velocizzare l’asciugatura del bucato.

Asciugatrice Bosch Serie 6 521,55 € -37% 833,98 € Risparmi 312,43 € Acquista su Amazon