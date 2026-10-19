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L'asciugatrice slim della Beko con cestello da 8 kg e 15 programmi è in offerta con uno sconto del 26% e fai un super affare.

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Quando il bucato si accumula e lo spazio in casa è limitato, asciugare lenzuola e asciugamani può diventare complicato. L’asciugatrice Beko BMTAM83EB è disponibile con uno sconto del 26%, per organizzare l’asciugatura domestica con un modello slim.

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La capacità di 8 kg è indicata per famiglie di medie dimensioni e permette di asciugare anche capi voluminosi come piumini, lenzuola e asciugamani. Il pannello digitale offre 15 programmi dedicati a diversi tessuti e necessità, compresi i cicli rapidi Xpress Super Xpress. La profondità ridotta a 54,5 cm aiuta a collocare l’asciugatrice in ambienti con poco spazio; il motore asincrono è garantito 10 anni.

Beko BMTAM83EB in offerta: sconto del 26% e prezzo di 449 euro

Con un prezzo indicato di 449 euro e uno sconto del 26%, questa asciugatrice slim può essere una soluzione da valutare se cerchi una capacità di 8 kg senza rinunciare a una profondità contenuta. Il catalogo comprende cicli per cotone, sintetici, delicati, sport e piumini, oltre a programmi rapidi. Il tool non indica la possibilità di pagare a rate, l’uso di coupon, la data di scadenza della promozione, i vantaggi Prime o i tempi per il reso. Puoi verificare la disponibilità e i dettagli dell’offerta nella pagina del Beko BMTAM83EB con il 26% di sconto.

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L’asciugatrice Beko slim con 15 programmi e profondità di 54,5 cm

Se vuoi asciugare carichi diversi senza occupare lo spazio di un modello standard, alcune caratteristiche della Beko BMTAM83EB sono pensate per semplificare la gestione quotidiana del bucato:

Profondità di 54,5 cm : il formato slim può essere utile in stanze piccole, nicchie o spazi stretti. La misura è indicata senza tubo e porta.

: il formato slim può essere utile in stanze piccole, nicchie o spazi stretti. La misura è indicata senza tubo e porta. Capacità di 8 kg : consente di gestire carichi adatti a una famiglia di medie dimensioni e capi voluminosi, come lenzuola, piumini e asciugamani.

: consente di gestire carichi adatti a una famiglia di medie dimensioni e capi voluminosi, come lenzuola, piumini e asciugamani. 15 programmi di asciugatura : la scelta include cicli per cotone, sintetici, delicati, sport, camicie, jeans e piumino, così puoi selezionare quello più adatto al bucato.

: la scelta include cicli per cotone, sintetici, delicati, sport, camicie, jeans e piumino, così puoi selezionare quello più adatto al bucato. Programmi Xpress Super Xpress : offrono un’opzione rapida quando serve asciugare i capi in meno tempo.

: offrono un’opzione rapida quando serve asciugare i capi in meno tempo. Motore asincrono con garanzia di 10 anni : il produttore indica una garanzia estesa sul motore e un funzionamento a 64 dBA.

: il produttore indica una garanzia estesa sul motore e un funzionamento a 64 dBA. Partenza ritardata e funzione antipiega : la partenza può essere programmata da 0 a 24 ore; le opzioni aggiuntive comprendono anche la regolazione del livello di asciugatura e il blocco bambini.

: la partenza può essere programmata da 0 a 24 ore; le opzioni aggiuntive comprendono anche la regolazione del livello di asciugatura e il blocco bambini. Cestello Aquawave in acciaio inox da 92,5 litri: l’apertura della porta a 155° agevola le operazioni di carico e scarico.

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FAQ Quanti chili di bucato può asciugare la Beko BMTAM83EB? Ha una capacità di 8 kg. Quanto misura in profondità l’asciugatrice Beko BMTAM83EB? La profondità indicata è di 54,5 cm, senza tubo e porta. Quali programmi offre l’asciugatrice Beko BMTAM83EB? Dispone di 15 programmi, tra cui cotone, sintetici, delicati, sport, camicie, piumino e Xpress Super Xpress. La Beko BMTAM83EB ha la partenza ritardata? Sì, la partenza ritardata può essere impostata da 0 a 24 ore.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.