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Sconto del 48% e prezzo a crollato a meno di 35€. Tecnologia ionica e accessori inclusi per uno styling rapido e preciso. Scopri l’occasione e non perderla.

Amazon

Se cerchi un asciugacapelli affidabile e discreto nei rumori, il Rowenta Ultra Silence oggi è protagonista di una promo da non lasciarsi scappare: lo trovi con uno sconto del 48%. Compatto, leggero e completo di accessori, è la scelta giusta per uno styling quotidiano senza complicazioni e con risultati curati.

Rowenta Ultra Silence

Nell’uso reale spiccano asciugatura veloce e facilità di messa in piega: il getto è deciso e uniforme e la tecnologia ionica aiuta a ridurre l’effetto crespo, lasciando i capelli più morbidi e lucidi. Gli accessori, in particolare il diffusore, risultano utili per chi ha ricci o onde, mentre il concentratore assicura precisione sulle ciocche. Qualcuno segnala un po’ di peso nelle sessioni più lunghe, ma il rapporto complessivo tra prestazioni e prezzo resta molto convincente.

Rowenta Ultra Silence in offerta su Amazon: sconto del 48%

L’offerta è chiara: parliamo di un prezzo di 33,54€ con sconto del 48% sul listino. In queste ore, il Rowenta Ultra Silence è disponibile con uno sconto del 48%, una cifra che rende l’acquisto particolarmente interessante per chi vuole qualità e accessori completi senza spendere troppo. Se la promo è di tuo interesse, conviene muoversi: le disponibilità potrebbero variare rapidamente.

L’asciugacapelli Rowenta con la tecnologia ionica e le 6 impostazioni di temperatura/velocità

Il punto di forza è la tecnologia ionica, pensata per diminuire l’elettricità statica e domare il crespo, così da ottenere capelli più disciplinati e brillanti. Le 6 impostazioni (3 temperature e 2 velocità) offrono controllo preciso in base al tipo di capello e allo styling desiderato, mentre il design leggero facilita l’uso quotidiano.

Completano la dotazione il beccuccio concentratore da 8 mm per un flusso d’aria mirato e il diffusore ideale per ricci e onde naturali. L’attenzione al comfort si traduce anche in un funzionamento ultra silenzioso (66,5 dBA), così da ridurre il rumore durante l’asciugatura. Sotto il cofano c’è una potenza da 2100 W per un’asciugatura rapida ed efficace.

Da citare anche la filosofia del brand sulla riparabilità di 15 anni, un plus per chi desidera prodotti durevoli con assistenza nel tempo. In sintesi, è una soluzione completa per chi vuole risultati curati, tempi rapidi e una dotazione di accessori pronta all’uso.

Rowenta Ultra Silence

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