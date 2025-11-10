Amazon, scende sotto i 100€ questo tablet Android con display 2K

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Scende a metà prezzo il tablet Android con 16GB RAM e 256GB espandibili, display 2K e batteria da 8600mAh: la custodia è inclusa

Amazon

Cerchi un tablet economico ma concreto? L’offerta Amazon sul GOODTEL 11 pollici Touch Tablet è l’occasione giusta: oggi lo trovi con uno sconto del 50% e lo paghi 99,99€. Nella pratica, spiccano una buona fluidità nell’uso quotidiano, una memoria capiente e una dotazione che semplifica subito l’avvio. Anche l’autonomia si comporta bene, e il pacchetto complessivo mette al centro il rapporto qualità/prezzo.

Piace la resa grafica per la fascia di mercato e la facilità con cui si passa da un’app all’altra. La dotazione curata e l’assistenza attenta rendono il device adatto a un utilizzo giornaliero, dallo studio all’intrattenimento leggero, con una configurazione immediata fin dal primo avvio.

GOODTEL 11 pollici Touch Tablet

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

GOODTEL 11 pollici Touch Tablet: prezzo, offerta e sconto Amazon

La promozione in corso porta il GOODTEL 11 pollici Touch Tablet a 99,99€, con un sconto del 50%. In termini pratici significa 100 euro di risparmio rispetto al prezzo di riferimento. Un taglio netto che rende la proposta particolarmente allettante per chi cerca un dispositivo versatile senza sforare il budget.

Se stai valutando un nuovo tablet per studio, streaming e navigazione, questa offerta punta tutto sul valore complessivo: metà prezzo e una scheda tecnica equilibrata. Tieni d’occhio la disponibilità: trattandosi di una promozione, potrebbe non durare a lungo.

GOODTEL 11 pollici Touch Tablet

GOODTEL 11 pollici Touch Tablet: le caratteristiche tecniche

Il cuore del dispositivo è un processore Octa‑Core da 2,0 GHz che, insieme a 16 GB di RAM complessivi (8 GB nativi + 8 GB espandibili) e a 256 GB di archiviazione, garantisce un multitasking fluido. Lo spazio può crescere ulteriormente tramite MicroSD fino a 1 TB, ideale per file, app e contenuti multimediali. La piattaforma software è Android 13, per un’esperienza aggiornata e reattiva.

Il pannello da 11 pollici offre una risoluzione 2K (2000 × 1200) con tecnologia Incell, pensata per immagini dettagliate e colori vividi. L’audio è affidato a 4 altoparlanti stereo per un suono più immersivo durante video, chiamate e didattica a distanza.

Sul fronte connettività troviamo Wi‑Fi 5G dual‑band (e 2.4G), Bluetooth 5.0, GPS e supporto OTG. La batteria da 8600 mAh è calibrata per accompagnare lettura, streaming e navigazione per molte ore. Il comparto fotografico include una posteriore da 13 MP, una frontale da 5 MP e una lente macro da 2 MP per i dettagli ravvicinati. Completa il quadro il corpo in metallo con custodia protettiva inclusa per protezione e praticità fin da subito.

GOODTEL 11 pollici Touch Tablet