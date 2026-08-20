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Capelli lunghi e folti richiedono tempo per asciugarsi e, con il calore sbagliato, si rischiano crespo e danni alle lunghezze. Oggi su Amazon l’Asciugacapelli Ionico aowoka è proposto con uno straordinario sconto del 70%, permettendoti di ottenere un’asciugatura rapida e più delicata senza spendere una fortuna.

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Questo phon professionale unisce un potente motore brushless ad alta velocità con tecnologia ionica avanzata e controllo termico intelligente. In pratica riesce ad asciugare in pochi minuti anche chiome dense, mantenendo però i capelli più lisci, lucidi e meno elettrici. Il design leggero e il funzionamento a basso rumore lo rendono adatto sia all’uso quotidiano in casa sia a chi viaggia spesso e vuole prestazioni da salone anche fuori.

Asciugacapelli Ionico aowoka in offerta: sconto del 70% e prezzo sotto i 50 euro

Con questa promo l’Asciugacapelli Ionico aowoka scende a 47,49€ grazie a uno sconto del 70%, una cifra davvero aggressiva per un modello con motore brushless da 180.000 giri/min e funzioni tipiche dei phon di fascia più alta. A questo prezzo diventa una soluzione interessante se vuoi sostituire un vecchio asciugacapelli lento e rumoroso con un modello più moderno e completo. Considerando le prestazioni, il costo è particolarmente competitivo rispetto ad altri phon professionali della stessa categoria, permettendoti di portare a casa il Asciugacapelli Ionico aowoka a soli 47,49€.

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Il phon aowoka con il motore brushless da 180.000 giri e i 500 milioni di ioni negativi

Se ti ritrovi spesso a combattere con tempi di asciugatura infiniti o capelli crespi dopo il phon, questo modello punta proprio a risolvere questi problemi con potenza controllata e protezione dal calore.

Motore brushless ad alta velocità (180.000 rpm) : genera un flusso d’aria molto potente che asciuga anche capelli lunghi e folti in meno di 5 minuti, riducendo il tempo di esposizione al calore e rendendo la routine mattutina più veloce.

: genera un flusso d’aria molto potente che asciuga anche capelli lunghi e folti in meno di 5 minuti, riducendo il tempo di esposizione al calore e rendendo la routine mattutina più veloce. Tecnologia ionica con 500 milioni di ioni negativi : contrasta il crespo e l’elettricità statica, così i capelli risultano più lisci, morbidi e luminosi anche senza prodotti di styling aggressivi.

: contrasta il crespo e l’elettricità statica, così i capelli risultano più lisci, morbidi e luminosi anche senza prodotti di styling aggressivi. Controllo termico intelligente NTC (160 misurazioni al secondo): monitora costantemente la temperatura per evitare surriscaldamenti e danni, una protezione utile soprattutto per capelli colorati o già stressati.

(160 misurazioni al secondo): monitora costantemente la temperatura per evitare surriscaldamenti e danni, una protezione utile soprattutto per capelli colorati o già stressati. 12 modalità di utilizzo con display LED : 4 livelli di temperatura e 3 di velocità, con combinazioni che permettono di adattare l’asciugatura a capelli fini, spessi, lisci o ricci; il display LED mostra sempre le impostazioni scelte per un controllo immediato.

: 4 livelli di temperatura e 3 di velocità, con combinazioni che permettono di adattare l’asciugatura a capelli fini, spessi, lisci o ricci; il display LED mostra sempre le impostazioni scelte per un controllo immediato. Funzione aria fredda istantanea e modalità caldo/freddo alternato : ti consente di fissare rapidamente la piega e di limitare i danni da calore continuo, ideale per chi usa spesso spazzola e phon per lo styling.

: ti consente di fissare rapidamente la piega e di limitare i danni da calore continuo, ideale per chi usa spesso spazzola e phon per lo styling. Struttura leggera (468 g), silenziosa e duratura : facile da maneggiare, adatta anche a sessioni di asciugatura prolungate; la riduzione del rumore multi-strato mantiene il livello sotto i 59 dB, più confortevole per te e per chi ti sta intorno.

: facile da maneggiare, adatta anche a sessioni di asciugatura prolungate; la riduzione del rumore multi-strato mantiene il livello sotto i 59 dB, più confortevole per te e per chi ti sta intorno. Accessori magnetici e manutenzione semplice: include un ugello concentratore e un diffusore magnetici che si agganciano al volo per passare dallo styling liscio alla definizione dei ricci; il filtro rimovibile con rete fine da 0,18 mm blocca polvere e detriti e si pulisce velocemente per mantenere le prestazioni nel tempo.

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FAQ L’Asciugacapelli Ionico aowoka è adatto anche a capelli lunghi e folti? Sì, il motore brushless da 180.000 giri/min permette di asciugare capelli lunghi e folti in pochi minuti riducendo i tempi di esposizione al calore. La tecnologia ionica dell’Asciugacapelli Ionico aowoka riduce il crespo? Sì, i 500 milioni di ioni negativi aiutano a limitare crespo ed elettricità statica, lasciando i capelli più lisci e luminosi. Quante impostazioni di temperatura e velocità offre l’Asciugacapelli Ionico aowoka? Ha 4 livelli di temperatura e 3 di velocità per un totale di 12 combinazioni, visualizzate sul display LED. L’Asciugacapelli Ionico aowoka è rumoroso durante l’uso? No, grazie alla riduzione del rumore a più strati il livello resta sotto i 59 dB, risultando più confortevole rispetto ai phon tradizionali.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.