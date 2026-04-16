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L'asciugacapelli Faszin con motore da 110.000 giri/min, 200M ioni e 3 ugelli magnetici è oggi in offerta su Amazon con uno sconto da non perdere

Amazon

L’offerta su Amazon mette sotto i riflettori il Faszin Asciugacapelli, un phon leggero e potente pensato per un’asciugatura rapida a un prezzo interessante. In questo momento puoi approfittare di uno sconto del 65% che lo rende una scelta allettante per chi cerca praticità e prestazioni elevate senza spendere troppo.

Faszin Asciugacapelli

Questo modello si distingue per la maneggevolezza e la capacità di ridurre sensibilmente i tempi di asciugatura, lasciando i capelli ben curati e lucidi. Il getto di aria fredda è efficace e l’insieme risulta complessivamente confortevole; il rumore è contenuto, pur non essendo totalmente impercettibile. Da segnalare la posizione dei pulsanti sull’impugnatura, che può portare a modificare le impostazioni involontariamente; alla massima potenza è opportuno fare attenzione per evitare nodi. Nel complesso, il bilanciamento tra qualità percepita e prezzo in promo è particolarmente convincente.

Faszin Asciugacapelli in offerta su Amazon: sconto del 65%

Il Faszin Asciugacapelli è disponibile a 69,99€ con uno sconto del 65% rispetto al prezzo di listino. Una proposta molto interessante per chi desidera un phon moderno, facile da usare e orientato alla velocità di asciugatura.

Se vuoi approfittarne subito, nella pagina dell’offerta puoi portarti a casa il Faszin Asciugacapelli a soli 69,99€.

L’asciugacapelli con un motore brushless da 110.000 giri/min

Il cuore del dispositivo è un motore brushless da 110.000 giri/min con lame in alluminio ultraleggere, capace di generare un flusso d’aria fino a 50 m/s per un’asciugatura 3 volte più rapida (capelli fino alle spalle in circa 3 minuti). Nonostante la potenza, il livello sonoro si mantiene su 69 dB e il peso contenuto di 330 g lo rende pratico anche per sessioni prolungate.

La tecnologia agli ioni negativi (200 milioni/cm³) aiuta a migliorare la resa finale: capelli fino al 42% più lucenti, 48% più lisci e con riduzione dell’effetto crespo. Ampia anche la versatilità: 12 modalità con 4 livelli di calore (temperatura naturale/57 °C/80 °C/110 °C), 3 velocità e pulsante di raffreddamento, supportate da display LED.

In dotazione trovi 3 ugelli magnetici girevoli a 360°: diffusore per ricci più definiti, concentratore per styling preciso e bocchetta lisciante per una piega setosa. Un set completo per adattarsi a diversi tipi di capelli e a molteplici esigenze di styling.

Faszin Asciugacapelli

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