Dyson Supersonic, offerta mai vista prima: sconto spaziale
Dyson Supersonic, asciugacapelli per ricci con controllo del calore e accessori magnetici è in offerta con uno sconto del 35%.
Gestire ricci e capelli molto ricci durante l’asciugatura può richiedere attenzione per evitare di esporli a calore eccessivo. Il Dyson Supersonic è disponibile a 249,00 euro, con uno sconto del 35%.
Questo asciugacapelli punta su un getto d’aria controllato ad alta pressione, pensato per un’asciugatura rapida e uno styling preciso. Il controllo intelligente del calore aiuta a proteggere la lucentezza dei capelli, mentre gli accessori magnetici sono progettati per diverse tipologie di chioma e si collegano e ruotano facilmente. Le impostazioni selezionabili permettono di adattare calore e velocità alle esigenze di styling.
Dyson Supersonic in offerta: sconto del 35% e prezzo di 249 euro
Per chi cerca un asciugacapelli pensato anche per ricci e capelli molto ricci, la promozione porta il Dyson Supersonic a 249,00 euro, con una riduzione del 35%. Il getto d’aria controllato e la regolazione del calore sono tra gli elementi distintivi del modello, insieme agli accessori magnetici. Le informazioni disponibili non indicano l’eventuale pagamento a rate, l’uso di coupon, una scadenza della promozione, i benefici Prime o i tempi per il reso. Puoi consultare la disponibilità e le condizioni aggiornate nella pagina dedicata al Dyson Supersonic a 249,00 euro.
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L’asciugacapelli Dyson con controllo intelligente del calore e accessori magnetici
Per chi desidera uno styling preciso senza trascurare la gestione del calore, questo modello combina diverse regolazioni e accessori intercambiabili. Ecco cosa offre nell’uso quotidiano:
- Getto d’aria controllato ad alta pressione: aiuta a ottenere un’asciugatura rapida e uno styling preciso, utile quando si vuole dirigere il flusso d’aria durante la piega.
- Controllo intelligente del calore: contribuisce a proteggere la lucentezza dei capelli, un aspetto da considerare soprattutto quando l’asciugacapelli viene usato per asciugare e modellare la chioma.
- Accessori magnetici: sono progettati per diverse tipologie di capelli e si collegano e ruotano facilmente, così si possono cambiare gli strumenti di styling con praticità.
- Quattro impostazioni di calore, compreso il getto freddo: consentono di scegliere la temperatura più adatta alle proprie esigenze durante l’asciugatura.
- Tre impostazioni di velocità: permettono di adattare il flusso d’aria al cuoio capelluto, ai capelli e allo styling desiderato.
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Approfitta subito dello sconto del 35% sul Dyson Supersonic.
FAQ
Sì, dispone di quattro impostazioni di calore, incluso un getto freddo.
Sono disponibili tre impostazioni di velocità.
Sì, gli accessori magnetici si collegano e ruotano facilmente e sono progettati per diverse tipologie di capelli.
Il prezzo indicato è 249,00 euro, con uno sconto del 35%.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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