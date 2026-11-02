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Dyson Supersonic, asciugacapelli per ricci con controllo del calore e accessori magnetici è in offerta con uno sconto del 35%.

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Gestire ricci e capelli molto ricci durante l’asciugatura può richiedere attenzione per evitare di esporli a calore eccessivo. Il Dyson Supersonic è disponibile a 249,00 euro, con uno sconto del 35%.

Questo asciugacapelli punta su un getto d’aria controllato ad alta pressione, pensato per un’asciugatura rapida e uno styling preciso. Il controllo intelligente del calore aiuta a proteggere la lucentezza dei capelli, mentre gli accessori magnetici sono progettati per diverse tipologie di chioma e si collegano e ruotano facilmente. Le impostazioni selezionabili permettono di adattare calore e velocità alle esigenze di styling.

Dyson Supersonic in offerta: sconto del 35% e prezzo di 249 euro

Per chi cerca un asciugacapelli pensato anche per ricci e capelli molto ricci, la promozione porta il Dyson Supersonic a 249,00 euro, con una riduzione del 35%. Il getto d’aria controllato e la regolazione del calore sono tra gli elementi distintivi del modello, insieme agli accessori magnetici. Le informazioni disponibili non indicano l’eventuale pagamento a rate, l’uso di coupon, una scadenza della promozione, i benefici Prime o i tempi per il reso. Puoi consultare la disponibilità e le condizioni aggiornate nella pagina dedicata al Dyson Supersonic a 249,00 euro.

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L’asciugacapelli Dyson con controllo intelligente del calore e accessori magnetici

Per chi desidera uno styling preciso senza trascurare la gestione del calore, questo modello combina diverse regolazioni e accessori intercambiabili. Ecco cosa offre nell’uso quotidiano:

Getto d’aria controllato ad alta pressione : aiuta a ottenere un’asciugatura rapida e uno styling preciso, utile quando si vuole dirigere il flusso d’aria durante la piega.

: aiuta a ottenere un’asciugatura rapida e uno styling preciso, utile quando si vuole dirigere il flusso d’aria durante la piega. Controllo intelligente del calore : contribuisce a proteggere la lucentezza dei capelli, un aspetto da considerare soprattutto quando l’asciugacapelli viene usato per asciugare e modellare la chioma.

: contribuisce a proteggere la lucentezza dei capelli, un aspetto da considerare soprattutto quando l’asciugacapelli viene usato per asciugare e modellare la chioma. Accessori magnetici : sono progettati per diverse tipologie di capelli e si collegano e ruotano facilmente, così si possono cambiare gli strumenti di styling con praticità.

: sono progettati per diverse tipologie di capelli e si collegano e ruotano facilmente, così si possono cambiare gli strumenti di styling con praticità. Quattro impostazioni di calore, compreso il getto freddo : consentono di scegliere la temperatura più adatta alle proprie esigenze durante l’asciugatura.

: consentono di scegliere la temperatura più adatta alle proprie esigenze durante l’asciugatura. Tre impostazioni di velocità: permettono di adattare il flusso d’aria al cuoio capelluto, ai capelli e allo styling desiderato.

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Approfitta subito dello sconto del 35% sul Dyson Supersonic.

FAQ Il Dyson Supersonic ha impostazioni di calore regolabili? Sì, dispone di quattro impostazioni di calore, incluso un getto freddo. Quante velocità offre il Dyson Supersonic? Sono disponibili tre impostazioni di velocità. Gli accessori del Dyson Supersonic sono magnetici? Sì, gli accessori magnetici si collegano e ruotano facilmente e sono progettati per diverse tipologie di capelli. A quale prezzo è proposto il Dyson Supersonic? Il prezzo indicato è 249,00 euro, con uno sconto del 35%.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.