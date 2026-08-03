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Asciugacapelli Dekuri agli ioni, phon da 1500 W con motore AC potente, accessori per ricci e lisci e protezione dal surriscaldamento è in sconto del 70%.

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Capelli crespi, tempi infiniti davanti allo specchio e phon che si surriscaldano sono un incubo per chi deve asciugare la chioma ogni giorno. In questi giorni l’asciugacapelli Dekuri agli ioni di litio è proposto con uno sconto del 70%, portando a casa un modello da 1500 W pensato per asciugare in fretta e con maggiore cura rispetto ai phon basici.

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Questo asciugacapelli punta su un motore AC ad alta velocità capace di generare un flusso d’aria potente per asciugatura rapida e styling efficace. La tecnologia a temperatura costante e il trattamento ionico mirano a proteggere i capelli, ridurre l’effetto crespo e donare lucentezza, mentre gli accessori inclusi permettono di passare facilmente da look lisci a onde voluminose o ricci definiti.

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L’asciugacapelli Dekuri agli ioni di litio è disponibile su Amazon a 29,99€ grazie allo sconto del 70% rispetto al prezzo di listino, una cifra particolarmente aggressiva per un phon con motore AC e dotazione completa di accessori. Nella stessa fascia molti modelli rinunciano al trattamento ionico o a un motore di questa categoria, mentre qui il rapporto qualità/prezzo è decisamente favorevole. L’acquisto avviene tramite Amazon, con tutti i vantaggi legati alla gestione dell’ordine e alla possibilità di reso secondo le condizioni previste dalla piattaforma.

Se ti interessa uno styling più curato, puoi approfittare del fatto che l’asciugacapelli Dekuri è disponibile con uno sconto del 70%, così da sostituire un vecchio phon poco performante con un modello più moderno senza stravolgere il budget.

Il phon Dekuri con il motore AC da 1500 W e il trattamento ionico

Se ogni asciugatura si trasforma in una lotta contro il crespo e in una perdita di tempo, un phon più evoluto può fare la differenza concreta nella routine quotidiana.

Motore AC ad alta velocità : genera un flusso d’aria potente che riduce i tempi di asciugatura, ideale per chi ha capelli lunghi o folti e vuole uscire di casa più in fretta.

: genera un che riduce i tempi di asciugatura, ideale per chi ha capelli lunghi o folti e vuole uscire di casa più in fretta. Potenza da 1500 W : sufficiente per un’asciugatura rapida ma più gestibile rispetto ai modelli troppo energivori, utile se lo usi spesso e non vuoi sprechi.

: sufficiente per un’asciugatura rapida ma più gestibile rispetto ai modelli troppo energivori, utile se lo usi spesso e non vuoi sprechi. Temperatura costante : distribuisce il calore in modo uniforme, limitando il rischio di danneggiare le lunghezze e aiutando a mantenere i capelli più morbidi.

: distribuisce il calore in modo uniforme, limitando il rischio di danneggiare le lunghezze e aiutando a mantenere i capelli più morbidi. Trattamento ionico : il rilascio di ioni contribuisce a ridurre l’effetto crespo e a mantenere i capelli più lucidi e ordinati, soprattutto in ambienti umidi.

: il rilascio di ioni contribuisce a e a mantenere i capelli più lucidi e ordinati, soprattutto in ambienti umidi. 2 concentratori e 1 diffusore : il concentratore lisciante aiuta a ottenere pieghe più dritte e disciplinate, quello a spazzola facilita lo styling naturale, mentre il diffusore è pensato per capelli ricci e per dare volume alle radici.

: il concentratore lisciante aiuta a ottenere pieghe più dritte e disciplinate, quello a spazzola facilita lo styling naturale, mentre il diffusore è pensato per capelli ricci e per dare volume alle radici. 3 impostazioni di calore e più velocità con pulsante aria fredda: puoi adattare temperatura e flusso d’aria al tuo tipo di capello e fissare la piega con il colpo di freddo, migliorando la tenuta dell’acconciatura.

con pulsante aria fredda: puoi adattare temperatura e flusso d’aria al tuo tipo di capello e fissare la piega con il colpo di freddo, migliorando la tenuta dell’acconciatura. Copertura posteriore rimovibile : rende più semplice la pulizia dalla polvere, così il phon mantiene le prestazioni nel tempo.

: rende più semplice la pulizia dalla polvere, così il phon mantiene le prestazioni nel tempo. Protezione dal surriscaldamento e basso campo elettromagnetico : la struttura a basse onde magnetiche punta a ridurre la radiazione rispetto ai modelli standard, con una maggiore attenzione sia alla sicurezza sia all’efficienza energetica.

: la struttura a basse onde magnetiche punta a ridurre la radiazione rispetto ai modelli standard, con una maggiore attenzione sia alla sicurezza sia all’efficienza energetica. Gancio per appenderlo: permette di tenerlo a portata di mano in bagno, liberando spazio nei cassetti.

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FAQ Quanta potenza ha l’asciugacapelli Dekuri agli ioni di litio? L’asciugacapelli Dekuri agli ioni di litio ha una potenza di 1500 W con motore AC ad alta velocità. L’asciugacapelli Dekuri è adatto ai capelli ricci? Sì, nella confezione è incluso un diffusore pensato per valorizzare capelli ricci e creare acconciature voluminose. Quante impostazioni di calore ha il phon Dekuri? Dispone di 3 impostazioni di calore, più funzione aria calda e aria fredda con pulsante di raffreddamento rapido. L’asciugacapelli Dekuri ha funzioni di sicurezza integrate? Sì, è dotato di protezione contro il surriscaldamento e struttura a basse onde magnetiche con campo elettromagnetico ridotto.