Incredibile 70% di sconto sul phon agli ioni ad asciugatura rapida
Asciugacapelli Dekuri agli ioni di litio, motore AC da 1500 W con accessori per styling completi è in offerta con sconto del 70%.
Capelli che impiegano una vita ad asciugarsi, crespo impossibile da domare e styling che non regge: se ogni mattina perdi tempo con il phon, questa offerta può cambiare la tua routine. L’asciugacapelli agli ioni di litio Dekuri è oggi disponibile con uno sconto del 70%, mantenendo un prezzo super accessibile senza rinunciare a potenza e accessori.
L’asciugacapelli agli ioni di litio Dekuri punta su un mix di motore AC ad alta velocità, gestione accurata della temperatura costante e trattamento ionico per asciugare in fretta limitando i danni al capello. Gli accessori in dotazione – due concentratori e un diffusore – permettono di passare da uno styling liscio a ricci definiti e voluminosi, mentre le diverse impostazioni di velocità e calore, insieme al pulsante aria fredda, aiutano a fissare la piega e a personalizzare l’asciugatura in base alle esigenze quotidiane.
Asciugacapelli agli ioni di litio Dekuri in offerta: sconto del 70% e prezzo sotto i 30 euro
Con questa promozione l’asciugacapelli agli ioni di litio Dekuri scende a 29,99€, un valore particolarmente aggressivo per un modello con motore AC da 1500 W e kit di accessori completo. Rispetto a molti phon della stessa fascia, il rapporto tra dotazione e prezzo è molto favorevole, soprattutto considerando la presenza del trattamento ionico e delle tre impostazioni di calore. Se stai cercando un modello economico ma curato nei dettagli, questa è una delle proposte più interessanti del momento: il Dekuri agli ioni di litio è disponibile con uno sconto del 70%, rendendolo adatto anche come secondo phon per la palestra o per i viaggi.
Il phon Dekuri con il motore AC da 1500 W e il trattamento ionico
Se il tuo obiettivo è asciugare i capelli rapidamente senza rovinarli, questo modello nasce proprio per ridurre tempi e stress termico grazie a un mix di potenza e controllo mirato del calore.
- Motore AC ad alta velocità da 1500 W: garantisce un flusso d’aria potente per un’asciugatura più rapida e uno styling efficace, ideale se hai capelli lunghi o folti e poco tempo a disposizione.
- Temperatura costante: distribuisce il calore in modo uniforme, aiutando a ridurre il rischio di danni e di secchezza, così i capelli restano più morbidi e gestibili anche con utilizzi frequenti.
- Trattamento ionico: il rilascio di ioni contribuisce a limitare l’effetto crespo e a dare maggiore lucentezza, utile soprattutto per chi ha capelli ribelli o tendenti all’elettricità statica.
- 2 concentratori e 1 diffusore: i concentratori sono pensati per uno styling liscio e naturale, mentre il diffusore aiuta a valorizzare i ricci e a creare volumi morbidi, offrendo più possibilità con un solo dispositivo.
- 3 velocità di flusso d’aria e aria calda/fredda: le diverse combinazioni permettono di adattare potenza e temperatura al tipo di capello, usando l’aria fredda per fissare la piega e prolungarne la tenuta.
- Bassa radiazione e protezione da surriscaldamento: la struttura a basse onde magnetiche contribuisce a ridurre la radiazione rispetto a molti modelli simili, mentre la protezione dal surriscaldamento aumenta la sicurezza d’uso in casa.
- Copertura posteriore rimovibile e gancio per appenderlo: la griglia estraibile facilita la pulizia dalla polvere mantenendo il flusso d’aria efficiente nel tempo, e il gancio integrato permette di tenerlo sempre a portata di mano in bagno.
- Utilizzo a 220V-240V: progettato per la rete elettrica standard, è adatto all’uso domestico quotidiano senza adattatori aggiuntivi in questo range di tensione.
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Asciugacapelli agli ioni di litio Dekuri, sconto del 70% e prezzo a 29,99€: Approfitta subito dell’offerta lampo prima che le scorte finiscano.
FAQ
Sì, il motore AC da 1500 W genera un flusso d’aria potente che accelera l’asciugatura anche su capelli lunghi e folti.
Sì, la combinazione di temperatura costante e trattamento ionico aiuta a contenere il crespo e a rendere i capelli più lucidi.
Sì, in dotazione c’è un diffusore pensato proprio per valorizzare i ricci e creare volume senza appiattirli.
Sì, integra un pulsante di aria fredda utile per fissare la piega alla fine dell’asciugatura.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.