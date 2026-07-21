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Capelli che impiegano una vita ad asciugarsi, crespo impossibile da domare e styling che non regge: se ogni mattina perdi tempo con il phon, questa offerta può cambiare la tua routine. L’asciugacapelli agli ioni di litio Dekuri è oggi disponibile con uno sconto del 70%, mantenendo un prezzo super accessibile senza rinunciare a potenza e accessori.

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L’asciugacapelli agli ioni di litio Dekuri punta su un mix di motore AC ad alta velocità, gestione accurata della temperatura costante e trattamento ionico per asciugare in fretta limitando i danni al capello. Gli accessori in dotazione – due concentratori e un diffusore – permettono di passare da uno styling liscio a ricci definiti e voluminosi, mentre le diverse impostazioni di velocità e calore, insieme al pulsante aria fredda, aiutano a fissare la piega e a personalizzare l’asciugatura in base alle esigenze quotidiane.

Asciugacapelli agli ioni di litio Dekuri in offerta: sconto del 70% e prezzo sotto i 30 euro

Con questa promozione l’asciugacapelli agli ioni di litio Dekuri scende a 29,99€, un valore particolarmente aggressivo per un modello con motore AC da 1500 W e kit di accessori completo. Rispetto a molti phon della stessa fascia, il rapporto tra dotazione e prezzo è molto favorevole, soprattutto considerando la presenza del trattamento ionico e delle tre impostazioni di calore. Se stai cercando un modello economico ma curato nei dettagli, questa è una delle proposte più interessanti del momento: il Dekuri agli ioni di litio è disponibile con uno sconto del 70%, rendendolo adatto anche come secondo phon per la palestra o per i viaggi.

Il phon Dekuri con il motore AC da 1500 W e il trattamento ionico

Se il tuo obiettivo è asciugare i capelli rapidamente senza rovinarli, questo modello nasce proprio per ridurre tempi e stress termico grazie a un mix di potenza e controllo mirato del calore.

Motore AC ad alta velocità da 1500 W : garantisce un flusso d’aria potente per un’asciugatura più rapida e uno styling efficace, ideale se hai capelli lunghi o folti e poco tempo a disposizione.

: garantisce un per un’asciugatura più rapida e uno styling efficace, ideale se hai capelli lunghi o folti e poco tempo a disposizione. Temperatura costante : distribuisce il calore in modo uniforme, aiutando a ridurre il rischio di danni e di secchezza, così i capelli restano più morbidi e gestibili anche con utilizzi frequenti.

: distribuisce il calore in modo uniforme, aiutando a e di secchezza, così i capelli restano più morbidi e gestibili anche con utilizzi frequenti. Trattamento ionico : il rilascio di ioni contribuisce a limitare l’effetto crespo e a dare maggiore lucentezza, utile soprattutto per chi ha capelli ribelli o tendenti all’elettricità statica.

: il rilascio di ioni contribuisce a e a dare maggiore lucentezza, utile soprattutto per chi ha capelli ribelli o tendenti all’elettricità statica. 2 concentratori e 1 diffusore : i concentratori sono pensati per uno styling liscio e naturale, mentre il diffusore aiuta a valorizzare i ricci e a creare volumi morbidi, offrendo più possibilità con un solo dispositivo.

: i concentratori sono pensati per uno styling liscio e naturale, mentre il diffusore aiuta a e a creare volumi morbidi, offrendo più possibilità con un solo dispositivo. 3 velocità di flusso d’aria e aria calda/fredda : le diverse combinazioni permettono di adattare potenza e temperatura al tipo di capello, usando l’ aria fredda per fissare la piega e prolungarne la tenuta.

: le diverse combinazioni permettono di adattare potenza e temperatura al tipo di capello, usando l’ per fissare la piega e prolungarne la tenuta. Bassa radiazione e protezione da surriscaldamento : la struttura a basse onde magnetiche contribuisce a ridurre la radiazione rispetto a molti modelli simili, mentre la protezione dal surriscaldamento aumenta la sicurezza d’uso in casa.

: la struttura a contribuisce a ridurre la radiazione rispetto a molti modelli simili, mentre la protezione dal surriscaldamento aumenta la sicurezza d’uso in casa. Copertura posteriore rimovibile e gancio per appenderlo : la griglia estraibile facilita la pulizia dalla polvere mantenendo il flusso d’aria efficiente nel tempo, e il gancio integrato permette di tenerlo sempre a portata di mano in bagno.

: la griglia estraibile facilita la pulizia dalla polvere mantenendo il flusso d’aria efficiente nel tempo, e il gancio integrato permette di tenerlo sempre a portata di mano in bagno. Utilizzo a 220V-240V: progettato per la rete elettrica standard, è adatto all’uso domestico quotidiano senza adattatori aggiuntivi in questo range di tensione.

Asciugacapelli agli ioni di litio Dekuri 29,99 €(29,99 € / unità) -70% 99,99 € Risparmi 70,00 € Acquista su Amazon

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FAQ L’asciugacapelli Dekuri è adatto a capelli lunghi e folti? Sì, il motore AC da 1500 W genera un flusso d’aria potente che accelera l’asciugatura anche su capelli lunghi e folti. Questo asciugacapelli aiuta a ridurre l’effetto crespo? Sì, la combinazione di temperatura costante e trattamento ionico aiuta a contenere il crespo e a rendere i capelli più lucidi. L’asciugacapelli Dekuri è indicato anche per capelli ricci? Sì, in dotazione c’è un diffusore pensato proprio per valorizzare i ricci e creare volume senza appiattirli. L’asciugacapelli Dekuri dispone di aria fredda? Sì, integra un pulsante di aria fredda utile per fissare la piega alla fine dell’asciugatura.