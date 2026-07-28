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Capelli che non si asciugano mai, crespo difficile da domare e tempi infiniti davanti allo specchio sono un problema per chiunque abbia giornate frenetiche. In questo momento l’asciugacapelli CASAMAA agli ioni di litio è disponibile con uno sconto del 65%, così puoi ridurre i tempi di asciugatura e ottenere uno styling più curato spendendo molto meno.

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Questo modello punta su un mix di potenza controllata e cura del capello. Il motore AC ad alta velocità garantisce un flusso d’aria intenso, mentre la gestione costante della temperatura e la tecnologia agli ioni aiutano a mantenere i capelli più lisci e lucidi, limitando il crespo e i danni da calore. I diversi accessori e le modalità di asciugatura ti permettono di passare da styling lisci a ricci definiti senza cambiare strumento.

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In questa promo l’asciugacapelli CASAMAA scende a 34,97€ grazie a uno sconto importante del 65% rispetto al prezzo di listino, una cifra molto competitiva per un modello con motore AC e tecnologia agli ioni. Si posiziona nella fascia dei phon economici ma con dotazione tipica di prodotti più costosi. Se ti interessa risparmiare senza rinunciare a funzioni avanzate, l’asciugacapelli CASAMAA è disponibile con uno sconto del 65%, una soluzione interessante per aggiornare il tuo vecchio phon spendendo poco.

L’asciugacapelli CASAMAA con il motore AC potente e la tecnologia agli ioni

Chi ha capelli lunghi o folti sa quanto possa essere stressante asciugarli ogni giorno, soprattutto se il phon non è abbastanza potente o li lascia gonfi e crespi. Questo modello unisce un motore performante a funzioni di protezione del capello per migliorare la routine quotidiana di asciugatura.

Motore AC ad alta velocità : offre un flusso d’aria potente per un’asciugatura più rapida, così riduci il tempo davanti allo specchio e limiti l’esposizione dei capelli al calore.

: offre un flusso d’aria potente per un’asciugatura più rapida, così riduci il tempo davanti allo specchio e limiti l’esposizione dei capelli al calore. Tecnologia agli ioni e temperatura costante : rilascia ioni che aiutano a mantenere i capelli più lisci e lucidi, contenendo il crespo e rendendo la piega più ordinata, ideale se vuoi un aspetto curato anche con poco tempo.

: rilascia ioni che aiutano a mantenere i capelli più lisci e lucidi, contenendo il crespo e rendendo la piega più ordinata, ideale se vuoi un aspetto curato anche con poco tempo. 3 modalità di asciugatura : la modalità ad aria fredda è utile nelle giornate calde o per chi soffre il calore diretto, quella delicata è pensata per acconciature morbide e capelli più fragili, mentre la modalità ad asciugatura rapida accelera i tempi quando sei di corsa.

: la modalità ad aria fredda è utile nelle giornate calde o per chi soffre il calore diretto, quella delicata è pensata per acconciature morbide e capelli più fragili, mentre la modalità ad asciugatura rapida accelera i tempi quando sei di corsa. Pulsante aria fredda dedicato : ti permette di fissare la piega a fine asciugatura, aiutando l’acconciatura a durare più a lungo senza dover ricorrere a prodotti fissanti aggressivi.

: ti permette di fissare la piega a fine asciugatura, aiutando l’acconciatura a durare più a lungo senza dover ricorrere a prodotti fissanti aggressivi. Due concentratori e un diffusore : i concentratori sono pensati per ottenere styling lisci e definiti, il diffusore ti aiuta a valorizzare ricci e onde, così puoi adattare il phon a diversi tipi di capelli e look.

: i concentratori sono pensati per ottenere styling lisci e definiti, il diffusore ti aiuta a valorizzare ricci e onde, così puoi adattare il phon a diversi tipi di capelli e look. Design a basso carico di onde magnetiche: consuma meno energia e riduce l’esposizione alle radiazioni rispetto a molti modelli tradizionali, offrendo un’esperienza di utilizzo più attenta anche all’aspetto ambientale.

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FAQ L’asciugacapelli CASAMAA è adatto per capelli lunghi e folti? Sì, il motore AC ad alta velocità garantisce un flusso d’aria potente che accelera l’asciugatura anche su capelli lunghi e spessi. La tecnologia agli ioni dell’asciugacapelli CASAMAA riduce il crespo? La funzione ionica aiuta a mantenere i capelli più lisci e lucidi, limitando l’effetto crespo durante e dopo l’asciugatura. Quante impostazioni di temperatura ha l’asciugacapelli CASAMAA? Dispone di tre modalità di asciugatura, comprese opzioni più delicate e una modalità rapida, oltre al pulsante per l’aria fredda. Quali accessori sono inclusi con l’asciugacapelli CASAMAA? Nella confezione trovi due concentratori per lo styling liscio e un diffusore per definire ricci e onde.