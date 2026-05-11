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Il Bellissima Imetec B-Travel è in offerta a 20€ con sconto del 55%. Compatto e leggero, perfetto per la valigia: approfitta ora.

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Se cerchi un asciugacapelli da viaggio compatto che occupi poco spazio senza rinunciare alla praticità, il Bellissima Imetec B-Travel oggi è protagonista di una promo ghiotta con uno sconto del 55%. Un’offerta ideale per chi vuole risparmiare e partire leggero, con un prezzo che scende in modo importante.

Bellissima Imetec B-Travel

Questo modello punta su portabilità e comfort: è compatto e leggero (370 g, 13 x 7,4 x 21 cm), ha il manico pieghevole e include una Beauty Bag per riporlo con ordine. Pur essendo travel, garantisce una potenza di 1400 W per una piega definita, con concentratore di precisione e 2 combinazioni aria/temperatura per adattarsi alle esigenze quotidiane. Il doppio voltaggio 110-120 / 220-240 lo rende pronto all’uso anche all’estero.

Bellissima Imetec B-Travel in offerta su Amazon: sconto del 55%

L’offerta applica uno sconto del 55% e porta il prezzo a 20,07€. Se vuoi approfittarne, il Bellissima Imetec B-Travel è disponibile con uno sconto del 55% direttamente sulla pagina dedicata.

L’asciugacapelli Bellissima con il manico pieghevole e il doppio voltaggio

Il formato travel non compromette l’usabilità: i 1400 W assicurano un getto d’aria adeguato per sistemare i capelli rapidamente anche fuori casa, mentre il concentratore di precisione aiuta a indirizzare il flusso dove serve. Le 2 combinazioni aria/temperatura consentono di adattare l’asciugatura alle necessità quotidiane.

In valigia si fa piccolo grazie al manico pieghevole e al design compatto e leggero (370 g, 13 x 7,4 x 21 cm), e la custodia da viaggio inclusa ne facilita il trasporto. Il doppio voltaggio 110-120 / 220-240 lo rende utilizzabile praticamente ovunque nel mondo, una scelta pratica per chi si sposta spesso.

Bellissima Imetec B-Travel

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