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Sconto del 55% e prezzo sotto i 50€ per il phon pro della BaByliss. Motore AC 2300W e tecnologia ionica per capelli morbidi. Approfitta subito.

Amazon

L’offerta perfetta per chi cerca un phon professionale senza spendere troppo: il BaByliss Asciugacapelli oggi è proposto con uno sconto del 55%, rendendolo una scelta smart per la cura quotidiana dei capelli, dalla messa in piega rapida allo styling di tutti i giorni.

BaByliss Asciugacapelli

Potenza e praticità sono i suoi punti forti: l’azione del motore AC da 2300W velocizza l’asciugatura, mentre la tecnologia ionica aiuta a mantenere i capelli morbidi e senza effetto crespo. Le impostazioni sono ben bilanciate, con 3 temperature e 2 velocità per adattarsi a ogni esigenza, e il colpo d’aria fredda consente di fissare la piega. L’uso quotidiano è agevolato dal cavo lungo 2,7 m e dal filtro posteriore removibile che facilita la pulizia. Completa il quadro la garanzia di 5 anni per un acquisto sereno.

BaByliss Asciugacapelli in offerta su Amazon: sconto del 55%

L’occasione è concreta: grazie allo sconto del 55%, il valore dell’offerta è immediato. In queste ore puoi portarti a casa il BaByliss Asciugacapelli a soli 44,90€. Una cifra accessibile per un dispositivo pensato per dare risultati rapidi e una piega più luminosa, con un occhio alla praticità d’uso quotidiana.

L’offerta punta su concretezza: prezzo ridotto e dotazione completa, senza necessità di accessori aggiuntivi per ottenere capelli più disciplinati. Se cerchi un phon in grado di combinare potenza, controllo e una finitura meno crespa, questa promo è una delle più interessanti del momento.

L’asciugacapelli BaByliss con il motore AC da 2300W e la tecnologia ionica anti-crespo

Il cuore del dispositivo è il motore AC professionale da 2300W, progettato per un flusso d’aria potente che asciuga in tempi ridotti. La tecnologia ionica contrasta l’elettricità statica, favorendo una chioma più liscia e lucente già in fase di asciugatura. Grazie a 3 impostazioni di calore e 2 velocità trovi facilmente il settaggio ideale, mentre il tasto aria fredda aiuta a fissare lo styling.

Per rifinire lo styling è incluso il concentratore, utile per look lisci e definiti. La manutenzione è semplice con il filtro posteriore removibile e la gestione quotidiana è comoda grazie al cavo da 2,7 m. La garanzia di 5 anni aggiunge un ulteriore livello di affidabilità, mentre i suggerimenti d’uso aiutano a proteggere i capelli: temperature più basse per chiome fini o colorate, calore più alto per capelli spessi, sempre con un termoprotettore per la piega.

BaByliss Asciugacapelli

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