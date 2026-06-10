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Asciugacapelli Professionale BANNILU, phon ionico da 2000W con 130 milioni di ioni, luce blu e 4 accessori styling è in sconto del 49%.

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Capelli crespi, tempi di asciugatura lunghi e pieghe che non tengono possono trasformare la routine del mattino in una lotta quotidiana. Con l’Asciugacapelli Professionale 2000W di BANNILU, oggi disponibile con uno sconto del 49%, puoi portare a casa un phon pensato per offrire risultati da salone direttamente nel tuo bagno, riducendo i tempi e migliorando la qualità dello styling.

Asciugacapelli Professionale 2000W

L’asciugacapelli BANNILU combina un motore potente con una tecnologia di cura del capello avanzata. Il flusso d’aria concentrato accelera l’asciugatura, mentre il sistema ionico ad alta densità e la luce blu lavorano insieme per mantenere il capello idratato, lucido e protetto dai danni termici. I quattro accessori in dotazione rendono il phon adatto a tutta la famiglia: ricci definiti, liscio preciso o semplice districatura diventano operazioni rapide e versatili, supportate da un design curato nei dettagli e da un’assistenza estesa nel tempo.

Asciugacapelli Professionale 2000W in offerta: sconto del 49% e prezzo aggressivo

L’Asciugacapelli Professionale 2000W BANNILU è proposto a 39,99€ con uno sconto del 49%, una cifra molto competitiva per un phon con questa dotazione di potenza e accessori. In una fascia di prezzo dove spesso si trovano modelli più basici, qui hai un dispositivo orientato a prestazioni da salone e a una cura del capello più avanzata. Considerando il livello di tecnologia e il kit completo incluso, il rapporto qualità/prezzo è particolarmente interessante per chi vuole migliorare la propria routine di hairstyling senza investire in prodotti professionali ben più costosi: il Asciugacapelli Professionale 2000W è disponibile con uno sconto del 49% che lo rende un acquisto da valutare subito.

L’asciugacapelli BANNILU con il motore da 2000W e la tecnologia ionica con luce blu

Se vuoi ridurre al minimo i tempi di asciugatura senza sacrificare la salute dei capelli, questo modello punta tutto su potenza e trattamento delicato del fusto capillare.

Motore da 2000W : il flusso d’aria concentrato accelera l’asciugatura, ideale per chi ha capelli lunghi o folti e poco tempo a disposizione, riducendo l’esposizione al calore prolungato.

: il flusso d’aria concentrato accelera l’asciugatura, ideale per chi ha capelli lunghi o folti e poco tempo a disposizione, riducendo l’esposizione al calore prolungato. Tecnologia con 130 milioni di ioni negativi : gli ioni aiutano a sigillare le cuticole e a trattenere l’umidità naturale, così i capelli risultano più morbidi, lucidi e meno soggetti all’effetto crespo durante la giornata.

: gli ioni aiutano a sigillare le cuticole e a trattenere l’umidità naturale, così i capelli risultano più morbidi, lucidi e meno soggetti all’effetto crespo durante la giornata. Luce blu integrata : lavora in sinergia con il flusso ionico per un’azione di cura aggiuntiva, contribuendo a limitare i danni da calore e a mantenere la chioma più disciplinata e ordinata.

: lavora in sinergia con il flusso ionico per un’azione di cura aggiuntiva, contribuendo a limitare i danni da calore e a mantenere la chioma più disciplinata e ordinata. 4 accessori inclusi (diffusore, 2 concentratori, pettine districante) : puoi passare dal riccio voluminoso al liscio definito o all’asciugatura con pettine in un solo strumento, adattando lo styling ai diversi tipi di capelli presenti in casa.

: puoi passare dal riccio voluminoso al liscio definito o all’asciugatura con pettine in un solo strumento, adattando lo styling ai diversi tipi di capelli presenti in casa. Design nero opaco con dettagli color canna di fucile : l’estetica curata e il cavo flessibile da 1,8 metri rendono l’utilizzo più pratico e gradevole, anche per chi ama avere strumenti belli da vedere oltre che performanti.

: l’estetica curata e il cavo flessibile da 1,8 metri rendono l’utilizzo più pratico e gradevole, anche per chi ama avere strumenti belli da vedere oltre che performanti. Supporto clienti per 60 mesi: un’assistenza estesa nel tempo offre maggiore tranquillità dopo l’acquisto, soprattutto se si pensa di usare il phon in modo intenso e quotidiano.

Asciugacapelli Professionale 2000W

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FAQ L’asciugacapelli BANNILU da 2000W è adatto anche a capelli lunghi e folti? Sì, il motore da 2000W genera un flusso d’aria potente che riduce sensibilmente i tempi di asciugatura anche su capelli lunghi e voluminosi. A cosa servono gli ioni negativi dell’asciugacapelli BANNILU? Gli ioni negativi aiutano a sigillare le cuticole, ridurre l’elettricità statica e mantenere i capelli più morbidi, lucidi e meno crespi. Quali accessori sono inclusi con il phon BANNILU 2000W? In confezione trovi un diffusore, due concentratori di precisione e un pettine districante per personalizzare lo styling in base al tipo di capello. Quanto è lungo il cavo dell’asciugacapelli BANNILU? Il cavo misura 1,8 metri e offre buona libertà di movimento durante l’asciugatura e lo styling quotidiano.