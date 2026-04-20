Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Il ritorno sulla Luna è sempre più vicino: il programma Artemis ha definito quali saranno le missioni in programma nei prossimi anni

ANSA

La missione Artemis II è stata un successo per la NASA, centrando l’obiettivo principale e, quindi, dimostrando l’affidabilità della capsula Orion. Come noto già da tempo, la missione in questione è stata una missione preparatoria e non rappresenta certo la conclusione di un progetto.

Si tratta, infatti, della base di partenza di un piano più articolato che punta a riportare gli esseri umani sulla Luna nel giro di pochi anni. La recente riorganizzazione del programma Artemis ha definito le nuove priorità, andando a fissare gli obiettivi per il futuro.

Gli esseri umani potrebbero tornare sulla Luna verso metà 2028. Prima di lanciare una missione di questo tipo, infatti, è necessario un ultimo test. Bisogna, infatti, testare il modulo che servirà a portare gli astronauti sul suolo lunare. Andiamo ad analizzare tutti i dettagli in merito.

Il prossimo step è Artemis III

Come già chiarito a fine febbraio dalla NASA, il prossimo passo del programma Artemis sarà Artemis III. Questa missione, che inizialmente prevedeva l’allunaggio, sarà una nuova missione di test che servirà a massimizzare la sicurezza per gli astronauti.

Artemis III servirà per testare il nuovo Human Landing System, il veicolo che avrà il compito di portare gli astronauti sul suolo lunare. La NASA, per il momento, non ha ancora scelto quale sarà questo veicolo. Le opzioni sono due: Moonship di SpaceX, una nuova versione modificata di Starship, e Blue Moon di Blue Origin.

La prossima missione del programma Artemis è fissata per la metà del 2027 e servirà per testare le manovre d’attracco tra Orion e il veicolo Human Landing System. Si tratta di una fase molto delicata che andrà verificata nei minimi dettagli.

Gli aspetti tecnici (come conferma il fatto che una scelta definitiva sul veicolo non è ancora stata effettuata) sono numerosi e nei prossimi mesi questa fase delicata sarà studiata nei minimi dettagli per preparare Artemis III.

Completata anche questa missione, il programma entrerà nel vivo e sarà la volta del ritorno sulla Luna, con la missione più importante della storia recente dell’esplorazione spaziale.

Sulla Luna con Artemis IV

Se Artemis III avrà successo, il passaggio successivo è già definito. Toccherà ad Artemis IV, infatti, riportare gli esseri umani sulla Luna. Questa missione, per il momento, è fissata per la metà del 2028 e andrà definita nei dettagli solo dopo il completamento della terza missione del programma che, come detto, si svolgerà il prossimo anno. Le scadenze fissate e descritte in precedenza potrebbero, in ogni caso, cambiare.

Il programma Artemis è molto ambizioso e prevede diverse altre missioni in futuro, con l’obiettivo di esplorare la Luna. Con Artemis VI, inoltre, l’equipaggio dovrebbe comprendere anche un astronauta italiano (mentre con Artemis V ci sarà il primo europeo, un tedesco). La partenza di questa missione dovrebbe essere fissata per la fine del decennio in corso. Molto dipenderà dai risultati ottenuti dalle missioni precedenti.

Ne sapremo di più in futuro, ma già nelle prossime settimane inizieranno ad arrivare i primi dettagli relativi ai prossimi test che serviranno a preparare il ritorno effettivo dell’essere umano sulla Luna. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti in merito.