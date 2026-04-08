Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

Il comandante di Artemis II ha fotografato il cratere Chebyshev con un iPhone 17 Pro Max. La NASA integra smartphone commerciali per documentare la superficie lunare.

123RF

Il comandante della missione Artemis II, Reid Wiseman, ha immortalato il cratere Chebyshev utilizzando lo zoom ottico di un iPhone 17 Pro Max durante il sorvolo ravvicinato della Luna. Questo evento segna una svolta storica nella documentazione spaziale, poiché la NASA ha ufficialmente integrato degli smartphone di ultima generazione tra la strumentazione di bordo per catturare immagini inedite della superficie lunare in tempo reale.

Un iPhone nel cosmo

La missione Artemis II sta riscrivendo le regole del coinvolgimento pubblico nell’esplorazione spaziale, portando la tecnologia che maneggiamo ogni giorno tra le mani di chi orbita oltre l’atmosfera terrestre.

Durante la delicata fase di avvicinamento per il flyby lunare, il comandante Reid Wiseman ha sorpreso gli spettatori della diretta streaming mostrando un’immagine incredibilmente nitida della superficie lunare catturata direttamente con il suo iPhone 17 Pro Max.

Non si è trattato di un semplice vezzo da turista spaziale, ma della dimostrazione di quanto l’elettronica di consumo sia diventata potente.

La NASA, infatti, ha autorizzato per la prima volta l’utilizzo di smartphone commerciali a bordo della capsula Orion, una decisione che l’amministratore Jared Isaacman ha definito un passo fondamentale per modernizzare la narrazione delle missioni extra-atmosferiche.

Il cratere Chebyshev visto da vicino

Il momento cruciale è avvenuto quando la capsula Orion si trovava nella posizione ideale per sfruttare la fionda gravitazionale e rientrare verso casa.

Per ottenere lo scatto perfetto, l’equipaggio ha spento ogni luce artificiale all’interno dell’abitacolo, eliminando i riflessi sui vetri della capsula e trasformando l’ambiente in una sorta di camera oscura tecnologica.

Wiseman ha utilizzato lo zoom 8x del suo dispositivo per inquadrare il cratere Chebyshev, un dettaglio topografico che il centro di controllo della missione a terra ha prontamente confermato analizzando i fotogrammi della diretta.

Vedere un dettaglio geologico così remoto apparire sullo schermo di un telefono è un’esperienza che accorcia ancora di più le distanze tra la Terra e il suo satellite, rendendo la missione Artemis II meno simile a un freddo esperimento scientifico e più vicina alla nostra sensibilità quotidiana.

Gli strumenti fotografici a bordo della capsula Orion

Nonostante il clamore suscitato dallo smartphone Apple, la dotazione fotografica della missione Artemis II è vasta e variegata, pensata per non perdere nemmeno un pixel di questa avventura.

Accanto ai quattro iPhone 17 Pro Max, gli astronauti hanno a disposizione strumenti professionali come le Nikon D5 e le mirrorless Nikon Z 9, oltre a diverse GoPro HERO 4 Black posizionate strategicamente.

Questa sinergia tra hardware professionali e dispositivi mobili permette alla NASA di alimentare l’account Flickr del Johnson Space Center con una rapidità mai vista prima.

Mentre le macchine fotografiche dedicate servono per la documentazione scientifica ad altissima risoluzione, gli smartphone garantiscono una condivisione immediata che trasforma il pubblico globale in un testimone oculare del viaggio. Insomma, anche le missioni spaziali diventano social.

In attesa dello scatto originale

Al momento, la foto che ha fatto il giro dei social è quella mostrata da Wiseman davanti alla telecamera durante il live, ma l’entusiasmo tra gli appassionati è palpabile.

La portavoce della NASA, Leah Mustachio, ha confermato che l’equipaggio sta ultimando il trasferimento dei dati post-sorvolo verso i server terrestri. Non appena il file originale ad alta risoluzione sarà disponibile, si potrà valutare con precisione la qualità del sensore Apple nel gestire le difficili condizioni di luce dello spazio profondo.

Questa missione non sta solo testando la resistenza umana e la tenuta della capsula Orion, ma sta anche verificando come la tecnologia che portiamo in tasca possa diventare un occhio privilegiato per osservare l’Universo, rendendo la superficie lunare sempre più familiare.