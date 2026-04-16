Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

NASA

Le immagini della missione Artemis 2 sono splendide e puoi averle tutte gratuitamente. Il sito della NASA le offre a chiunque voglia scaricarle, ma ecco il problema. Non tutti sanno come fare e, quindi, si riducono a dei salvataggi da articoli, profili social e altro, in bassa qualità. Per non parlare poi di chi fa dei semplici screenshot. È invece possibile ottenere delle immagini splendide in risoluzione originale. Il vantaggio? Ne indichiamo uno su tutti: potete stampare queste immagini ed essere certi che non ci saranno fastidiosi effetti “pixellati”.

Missione Artemis II

L’uomo è tornato nello spazio profondo dopo più di 50 anni. Direzione Luna, anche se stavolta non c’è stato alcun allunaggio. Artemis II è stata una missione di fondamentale importanza per diversi aspetti. Il principale è dato dall’analisi condotta per le future esplorazioni spaziali. Fronte curiosità, invece, possiamo sottolineare che è stato toccato il punto più lontano mai raggiunto da un terrestre.

A differenza delle missioni Apollo, abbiamo potuto seguire questa missione in maniera molto più immersiva. Tantissime le immagini e i video interne ed esterne alla capsula Orion. È stata fotografata la superficie lunare, così come la biglia sulla quale viviamo (virale il paragone con la precedente foto della Terra della NASA). Il tutto con una nitidezza mai vista prima.

Per questo è partita una corsa alle immagini, proposte gratuitamente dalla NASA. Di seguito la mini guida completa su come scaricarle nella miglior qualità possibile.

Come scaricare le foto di Artemis II

La prima cosa da fare è accedere al sito ufficiale NASA Image and Video Library. Parliamo del database cardine dell’Agenzia Spaziale, dov’è caricato l’immenso archivio fotografico proveniente dalle missioni spaziali. Ciò vuol dire che gli scatti di Artemis II sono soltanto l’ultima aggiunta in ordine temporale. La lista è infatti lunghissima.

La barra di ricerca consente di cercare la missione specifica che si desidera. In questo caso possiamo scrivere “Artemis II Moon”, o anche “Artemis 2 Orion”. Un po’ di parole chiave, insomma, per far capire al database a cosa siamo interessati.

NASA

Si possono inoltre utilizzare i filtri posti a sinistra, selezionando unicamente “Images”, qualora non si volessero anche i filmati. Ordinando per “Newest”, ovvero per i contenuti più recenti, si potrà dare inizio allo spettacolo.

Cliccando sull’anteprima delle foto, si potrà facilmente scegliere quale scaricare. Non c’è alcun limite numerico posto dalla NASA, sia chiaro. È inoltre presente una pagina dedicata ai dettagli tecnici, come data dello scatto, descrizione della posizione di Orion rispetto alla Luna e non solo.

Alla destra della foto c’è il tasto “Download”. Cliccandoci, si aprirà un menù a tendina per selezionare la qualità della foto. Si può inoltre optare per “Small/Medium”, così come “Large/Original”. Le prime opzioni sono quelle generalmente sfruttate per i social. Se invece avete intenzione di stampare e creare degli splendidi quadri, la seconda opzione è la migliore.