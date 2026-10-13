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ArtCraft propone sette applicazioni gratuite ispirate alla suite Adobe. Il progetto sviluppato con Claude è ancora acerbo e solleva interrogativi sulla sicurezza.

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ArtCraft propone sette programmi gratuiti e open source che imitano la suite Adobe, dal fotoritocco al video editing, fino a grafica e impaginazione.

Il progetto di Brandon Thomas, realizzato con Claude Opus 5.5 e scritto in Rust, è già online ma resta in una fase iniziale con funzioni incomplete.

Le somiglianze con i software Adobe alimentano dubbi su sicurezza e profili legali, mentre il progetto si estende anche a strumenti ispirati a Microsoft Office.

ArtCraft è una raccolta di sette programmi gratuiti e open source che riprendono l’aspetto e alcune funzionalità della suite Adobe. Tra i software a cui si ispira ci sono Photoshop e Premiere Pro. Il progetto, realizzato con il supporto dell’intelligenza artificiale, sta facendo discutere online.

A svilupparlo è Brandon Thomas, che ha utilizzato Claude di Anthropic per realizzare le applicazioni. I programmi sono già disponibili, anche se si trovano ancora nelle prime fasi di sviluppo.

Le somiglianze con i software Adobe e il metodo utilizzato per scrivere il codice hanno alimentato le discussioni all’interno della comunità tecnologica.

Cos’è ArtCraft e quali programmi Adobe riproduce

La suite ArtCraft comprende applicazioni dedicate a diverse attività creative. PhotoCraft si ispira a Photoshop, mentre FilmCraft riprende Premiere Pro. VectorCraft prende come riferimento Illustrator e LightCraft richiama le funzionalità fotografiche di Lightroom.

La raccolta comprende anche programmi ispirati ad Acrobat e After Effects. Per l’impaginazione, invece, il modello di riferimento è InDesign.

Per sviluppare le applicazioni è stato utilizzato Claude Opus 5.5, il modello di intelligenza artificiale di Anthropic. Il codice è scritto in Rust (un linguaggio di programmazione open source a uso generale, progettato da Mozilla Research e orientato alle massime prestazioni e alla sicurezza della memoria) e pubblicato su GitHub con licenze open source.

Gli sviluppatori parlano di clean-room reimplementation. Secondo quanto dichiarato, le funzionalità sarebbero state ricreate senza utilizzare direttamente il codice proprietario di Adobe. È il procedimento descritto dal progetto, la cui conformità alle norme applicabili non è stata accertata.

I programmi possono essere utilizzati gratuitamente, senza sottoscrivere abbonamenti. ArtCraft prevede però anche servizi di intelligenza artificiale a pagamento, attraverso i quali intende finanziare lo sviluppo delle applicazioni.

ArtCraft è davvero un’alternativa completa ad Adobe?

Le applicazioni sono ancora lontane dall’offrire tutte le funzionalità dei programmi originali. Sul sito ufficiale, PhotoCraft e PdfCraft sono classificate come versioni early alpha, mentre diversi altri strumenti risultano ancora in sviluppo. Le prime prove hanno messo in evidenza alcune limitazioni.

Thomas aveva inizialmente annunciato di voler raggiungere la piena corrispondenza funzionale con i software Adobe entro un mese. In un successivo intervento su Hacker News, però, ha rivisto le tempistiche, precisando che per arrivare a una compatibilità vicina al 99% potrebbero servire diversi mesi.

Le reazioni al clone Adobe e i dubbi sulla sicurezza

ArtCraft è finito anche sotto l’attenzione degli analisti finanziari. HSBC ha declassato Adobe da Buy a Hold, abbassando il prezzo obiettivo delle azioni da 310 a 267 dollari.

L’analista Stephen Bersey ha citato il progetto tra i possibili fattori di rischio per Adobe. Ha però espresso preoccupazioni sulla sicurezza dei programmi realizzati attraverso processi di scrittura automatizzata del codice, soprattutto quando la supervisione umana è limitata.

Si discute anche delle possibili implicazioni legali dovute alle somiglianze tra le interfacce. Al momento, non risultano decisioni giudiziarie che stabiliscano se ArtCraft violi i diritti di Adobe.

Nel frattempo, Thomas ha allargato il progetto anche ai programmi Microsoft Office. Ha presentato WordCraft e GridCraft, ispirati rispettivamente a Word ed Excel, insieme a DeckCraft, che prende come riferimento PowerPoint. Anche queste applicazioni open source sono ancora in fase di sviluppo.