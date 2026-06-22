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Creato un sistema laser guidato dall'AI che riconosce e distrugge le zanzare in tempo reale. Testato in casa, avrebbe eliminato tutti gli insetti in una sola notte.

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Con l’estate non non tornano soltanto l’afa e i colpi di sole, ma anche le zanzare. E così tutto quello che ne consegue: punture, pruriti, ronzii durante la notte. Un incubo stagionale difficile da risolvere solo con zanzariere e spray vari: servono soluzioni più all’avanguardia.

Come quella di Steven Cheng, esperto di visione artificiale e robotica, che ha sviluppato e addestrato quello che lui stesso definisce il “killer di zanzare definitivo”: un sistema laser controllato dall’intelligenza artificiale progettato per individuare ed eliminare questi parassiti in modo completamente automatico.

Un laser con intelligenza artificiale che individua e colpisce le zanzare

Sostanzialmente, si tratta di un piccolo robot artigianale che, grazie a tecnologie di visione artificiale e algoritmi di deep learning, è in grado di identificare le zanzare in volo e dirigere verso di esse un raggio laser che le elimina con estrema precisione.

Con una lavorazione lunga circa quattro mesi di lavoro, al fine di documentare l’intero processo, Cheng ha pubblicato sui social un breve video che mostra le diverse fasi dello sviluppo e mette in evidenza la capacità del robot di individuare e neutralizzare rapidamente le zanzare presenti all’interno dell’abitazione.

Secondo quanto raccontato dall’inventore, il sistema laser AI sarebbe riuscito a eliminare in una sola notte tutte le zanzare presenti nella sua casa.

Come è stata creata l’arma finale contro le zanzare

Cuore dell’innovazione è appunto il modello AI visivo che permette al cannone di individuare e colpire le zanzare. Per renderlo capace di scansionare l’ambiente, Cheng ha utilizzato una reflex digitale associata a un obiettivo zoom ad alto ingrandimento, una configurazione utilizzata sia nella fase di addestramento che per creare un ampio set di dati di immagini di zanzare.

Una volta raccolto il database fotografico, l’esperto ha applicato tecniche di apprendimento profondo per insegnare al sistema a riconoscere correttamente gli insetti. Un processo che, come ha raccontato lui stesso, ha messo a dura prova le prestazioni della sua scheda grafica.

Successivamente, ha provveduto a calibrare il laser, in modo da renderlo capace di colpire con precisione i bersagli individuati dall’intelligenza artificiale.

Per aumentare ancora di più la sicurezza, Cheng ha inserito anche una seconda telecamera grandangolare come “sensore aggiuntivo”, per monitorare l’ambiente circostante e rilevare la presenza di persone o materiali infiammabili.

Inoltre, ha implementato a livello software un sistema di protezione che interrompe automaticamente l’alimentazione del laser quando il bersaglio si trova in sovrapposizione con persone o oggetti potenzialmente pericolosi.

Tutto questo apparato è stato infine installato su una piattaforma rotante industriale ad alta precisione, simile a un gimbal, completando così quello che il suo creatore considera l’arma finale contro le zanzare.

Il precedente del progetto Photonmatrix

La lotta hi-tech contro le zanzare ovviamente non nasce con la soluzione laser AI di Cheng.

Già l’anno scorso è balzata agli onori della cronaca anche il progetto Photonmatrix, una macchina portatile che integra in un unico dispositivo sistemi di rilevamento e un laser destinato all’eliminazione degli insetti.

Secondo quanto dichiarato dai suoi sviluppatori, Photonmatrix utilizza uno scanner LiDAR combinato con un laser a galvanometro per identificare e distruggere le zanzare, raggiungendo una velocità teorica fino a 30 insetti al secondo.

Un progetto notevole, ma non così impressionante rispetto al dispositivo di Cheng, che sfrutta il meglio dell’intelligenza artificiale contro questi parassiti.